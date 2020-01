À la pointe de la technologie et des accessoires portables du fitness, Huami Amazfit a impressionné tout le monde avec 6 produits innovants de 3 secteurs dévoilés au salon CES 2020





Huami Amazfit a été reconnu comme la société la plus remarquable en matière d'innovation d'accessoires portables intelligents alors que les écouteurs Amazfit Powerbuds ont été reconnus comme les meilleurs écouteurs stéréo sans fil du monde du fitness

LAS VEGAS, 9 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Huami (NYSE : HMI), l'une des plus grandes sociétés technologiques d'accessoires portables du monde, a fortement impressionné l'industrie et les consommateurs au Consumer Electronic Show (CES 2020) à Las Vegas en dévoilant six nouveaux produits couvrant trois secteurs : le studio de fitness immersif et avant-gardiste, Amazfit HomeStudio, le tapis roulant pliable, Amazfit AirRun[1], les écouteurs stéréo sans fil authentiques (TWS) avec leur conception Clip-to-Go, Amazfit PowerBuds, les oreillettes antibruit pour un sommeil confortable et un suivi de la santé, Amazfit ZenBuds, la nouvelle montre d'aventurier du plein air, Amazfit T-Rex, une nouveauté parmi les sept modèles du portefeuille de montres intelligentes de la marque, et une édition améliorée du bracelet Amazfit Bip S.

En reconnaissance de ces innovations révolutionnaires et du leadership d'Amazfit en matière d'accessoires portables, Huami Amazfit a obtenu deux prix prestigieux de la part d'IDG (International Data Group)[2] : le prix de la société la plus remarquable en matière d'innovation d'accessoires portables intelligents pour ses innovations de pointe et le prix des meilleurs écouteurs stéréo sans fil (TWS) authentiques du monde du fitness pour les nouveaux Amazfit PowerBuds.

« En étendant notre expertise technologique en matière de santé et de fitness au-delà des montres intelligentes et des bracelets de fitness pour inclure des tapis roulants et des écouteurs immersifs, Amazfit veut présenter une vision de l'avenir du fitness pour la prochaine décennie tout en démontrant comment la santé et la technologie peuvent se conjuguer en 2020 et au-delà », a déclaré le fondateur, président du conseil d'administration et PDG de la société, M. Wang Huang.

Connu pour ses accessoires portables intelligents au look professionnel et élégant, Huami Amazfit veut fournir des innovations aux utilisateurs du monde entier, et ce dans l'esprit de son slogan LEAP OVER LIMITS (Franchissez les limites). Motivée par sa mission d'entreprise Connect Health with Technology (Conjuguer la santé avec la technologie), Huami s'engage à établir un écosystème de santé mondial tout en devenant le partenaire de santé et de fitness le plus fiable pour ses utilisateurs.

Le dossier de presse et les images des produits en haute résolution peuvent être téléchargés à partir du lien suivant : https://drive.google.com/drive/folders/1dz2DdkDECoHQtdX_dKISdWtWV7yCYHOK

[1] REMARQUE : Le tapis roulant Amazfit AirRun est un produit différent d'AirRun. [2] Fondée en 1964, IDG est un vétéran très respecté de l'industrie technologique et le leader mondial de la technologie des médias, des données et des services de marketing.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1063171/Mr__Huang_Wang.jpg

