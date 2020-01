ZEDRA s'apprête à faire l'acquisition de BNP Paribas Singapore Trust Corporation Limited





Connaissant une expansion rapide, le Groupe ZEDRA vient d'annoncer une nouvelle acquisition clé, cette fois-ci à Singapour. Le Groupe va acquérir BNP Paribas Singapore Trust Corporation Limited, sous réserve d'approbation réglementaire. Cette nouvelle acquisition fait suite aux accords de rachats de sociétés signés et annoncés en 2019, dans l'Île de Man, la Suisse et les marchés nordiques.

L'activité de fiducie de BNP Paribas Wealth Management à Singapour se consacre essentiellement au marché croissant des personnes fortunées fortunées en Asie, avec des clients étant le plus souvent des familles et des entrepreneurs, faisant de ce nouvel accord une acquisition parfaite pour le Groupe ZEDRA.

Lors de l'annonce de l'acquisition, Ivo Hemelraad, CEO de Zedra, a déclaré: "Ce nouvel accord apportera une échelle et une expertise supplémentaires à notre bureau en plein essor à Singapour. Les marchés asiatiques sont très importants pour ZEDRA et continuent de générer des clients fortunés nécessitant un service à haute valeur ajoutée. Je suis ravi d'accueillir l' équipe et les clients de BNP Paribas Singapore Trust Corporation Limited au sein du Groupe ZEDRA."

Arnaud Tellier, PDG de BNP Paribas Wealth Management Asia, a déclaré: "Nous sommes une banque privée de premier rang en Asie et renouvelons notre engagement à mettre notre vaste expertise à fournir davantage d' opportunités à nos clients via une architecture ouverte. Depuis plusieurs années, nous conseillons nos clients et leur offrons les meilleures solutions en matière de fiducie en nous appuyant sur ce modèle et considérons donc le transfert de cette activité comme bénéfique et dans l'intérêt de nos clients".

BNP Paribas Wealth Management travaillera au côté de ZEDRA en tant que partenaire privilégié pour les services de fiducie, tout en continuant à accompagner tous ses clients dans leur gestion patrimoniale grâce à nos services de banque privée et à la portée mondiale de la société.

Wendy Sim, directrice générale de Zedra Singapore, a déclaré: "Je suis très heureuse d'accueillir les clients et l'équipe de BNP Paribas Singapore Trust Corporation Limited au sein de Zedra. À l'heure où Zedra Singapore continue d'étendre son réseau et ses capacités de service, nous nous réjouissons à l'idée de travailler en étroite collaboration avec BNP Paribas et ses clients pour optimiser leurs planification en termes de legs et de succession pour leurs familles et leurs entreprises, au moment où ils s'implantent et se développent ici, en Asie".

L'accord viendra étoffer l'effectif actuel de ZEDRA, qui se compose de plus de 550 professionnels, répartis dans 13 pays, en Asie, en Océanie, aux Amériques et en Europe. L'acquisition portera à 30 le total de collaborateurs de Zedra à Singapour.

L'année dernière, ZEDRA a annoncé un partenariat stratégique avec Corsair Capital, dans lequel le groupe de private equity, a pris une participation majoritaire dans le Groupe, une décision visant à soutenir la croissance sans cesse plus rapide de la marque ZEDRA.

