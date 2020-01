Westinghouse va faire l'acquisition du bureau de contrôle britannique Inspection Consultants Limited





Cette acquisition élargira les capacités de Westinghouse en matière de services d'inspection d'usines et améliorera la capacité de la société à répondre aux besoins émergents des clients en matière d'inspection et de réparation dans l'ensemble de l'Europe.

CRANBERRY TOWNSHIP, Pennsylvanie, 9 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Westinghouse Electric Company a annoncé ce jour l'acquisition d'Inspection Consultants Limited (InCon), un des principaux fournisseurs de services d'inspection, basé au Royaume-Uni. Cette acquisition renforce les capacités de Westinghouse à soutenir le parc nucléaire en activité, ainsi que les clients d'inspection en service en dehors de l'industrie nucléaire.

« Nous sommes fiers de soutenir notre clientèle à travers le monde, en particulier au Royaume-Uni et en Europe, grâce à nos services d'inspection du plus haut niveau. L'ajout d'InCon à notre portefeuille élargira encore nos capacités dans ce domaine spécialisé », a déclaré Tarik Choho, président de Westinghouse, Unité d'exploitation des services d'usines en activité pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. « Nous souhaitons la bienvenue dans notre équipe au personnel très compétent d'InCon, car leur expertise renforcera les capacités de Westinghouse en matière de services d'inspection d'usines et améliorera la capacité de la société à répondre aux besoins émergents des clients en matière d'inspection et de réparation dans l'ensemble de l'Europe. »

Depuis plus de vingt-cinq ans, InCon a fourni une gamme complète de services de tests non destructifs à des clients dans différentes industries. Organisme de contrôle de type A, accrédité par l'UKAS et entité tierce partie reconnue (Recognised Third Party Organisation - RTPO), les installations d'InCon à Ellesmere Port et Weston Super Mare seront acquises dans le cadre de l'opération.

Paul Whitfield, directeur général d'InCon a déclaré : « Nous sommes heureux de nous joindre à Westinghouse et d'apporter notre profonde compréhension des services d'inspection à leur portefeuille existant. »

Westinghouse Electric Company est le pionnier mondial de l'énergie nucléaire et l'un des principaux fournisseurs de produits et de technologies pour centrales nucléaires destinés aux services publics du monde entier. Westinghouse a fourni le premier réacteur commercial à eau pressurisée au monde en 1957, à Shippingport (Pennsylvanie, États-Unis). Aujourd'hui, la technologie de Westinghouse sert de fondement à environ la moitié des centrales nucléaires en activité dans le monde. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.westinghousenuclear.com.

Contact : Sarah Cassella

Responsable de la communication externe

Courrier électronique : cassels@westinghouse.com

Téléphone : +1 (412) 374-4744

Communiqué envoyé le 9 janvier 2020 à 06:33 et diffusé par :