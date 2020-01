Les Canadiens peuvent s'attendre à un marché immobilier printanier dynamique avec des hausses modestes du prix des maisons





Le chef de la direction de Royal LePage recommande une approche régionale quant à la simulation de crise hypothécaire si le gouvernement fédéral va de l'avant avec les changements prévus en 2020



Le prix des maisons a augmenté de 2,2 % au quatrième trimestre tandis que les acheteurs continuent à revenir sur le marché

Le prix des propriétés de la région du Grand Toronto grimpe alors que la demande dépasse l'offre

La région du Grand Montréal connaît son plus fort taux d'appréciation depuis près d'une décennie

Les baisses du prix des maisons d'une année à l'autre dans le Grand Vancouver devraient tirent à leur fin, et se stabilisent d'un trimestre sur l'autre

TORONTO, le 9 janv. 2020 /CNW/ - Selon l'Étude sur le prix des maisons de Royal LePage publiée aujourd'hui, le prix de l'agrégat1 des propriétés au Canada a augmenté de 2,2 % d'une année sur l'autre pour atteindre 648 544 $ au quatrième trimestre de 2019. De manière similaire au troisième trimestre, les acheteurs potentiels continuent de revenir sur le marché immobilier. Au cours du premier semestre de 2019, les acheteurs étaient demeurés en grande partie à l'écart afin d'évaluer l'incidence potentielle de la simulation de crise hypothécaire fédérale.

« Nous avons traversé avec succès la première correction importante du marché immobilier canadien depuis la Grande Récession de la dernière décennie, a dit Phil Soper, président et chef de la direction de Royal LePage. Bien que le déclin dans le nombre de propriétés achetées et vendues durant la période de ralentissement de 2018-19 était considérable, la valeur des maisons au pays a résisté de manière surprenante, mis à part quelques baisses de prix mineures à un chiffre dans les régions de l'Ontario et de la Colombie-Britannique qui avaient connu l'inflation de prix la plus agressive des dernières années, et bien sûr, ces régions continuent de souffrir du ralentissement dans l'industrie pétrolière et gazière. »

« Le gouvernement fédéral a indiqué que des changements pourraient être apportés au mécanisme de simulation de crise hypothécaire en 2020, ajoute M. Soper. La simulation de crise hypothécaire a temporairement écarté des acheteurs du marché immobilier à travers le Canada. Dans la plupart des cas, les acheteurs se sont adaptés, pourtant, la mesure représente toujours un fardeau considérable tandis que les familles poursuivent le rêve de devenir propriétaires. »

M. Soper ajoute que les répercussions d'une baisse de la demande stimulée par une réglementation accrue peuvent être ressenties différemment d'une région à l'autre au pays.

« Nous croyons que les décideurs politiques possèdent l'expérience nécessaire pour modifier l'outil afin de rencontrer la réalité du Canada d'aujourd'hui; que nous avons des économies variées, et par extension, des besoins en matière de politiques de logement qui varient d'une région à l'autre », conclut M. Soper.

La Synthèse nationale des prix des maisons de Royal LePage est compilée à partir de données exclusives sur les propriétés dans 64 des plus grands marchés immobiliers du pays. En examinant le marché par type de propriété, on constate que le prix médian d'une maison à deux étages a augmenté de 2,3 % d'une année sur l'autre pour grimper à 761 817 $, tandis que le prix médian d'une maison de plain-pied a connu une hausse modeste de 0,7 % pour se chiffrer à 537 622 $. Les données analysées contiennent les propriétés offertes sur le marché de la revente ainsi que les nouvelles constructions et ont été fournies par RPS Solutions pour propriétés résidentielles, une société affiliée à Royal LePage.

À travers le Canada, les appartements en copropriété demeurent le type de propriété affichant la plus forte croissance, le prix médian augmentant de 3,3 % d'une année sur l'autre pour atteindre 487 525 $. En grande partie, les données sur les appartements en copropriété sont pondérées en fonction des plus grands centres urbains du pays, là où la majorité d'entre eux se retrouvent. Le prix médian d'une copropriété s'est accru de 7,8 % d'une année sur l'autre pour atteindre 565 919 $ dans la région du Grand Toronto, et de 4,4 % d'une année sur l'autre dans la région du Grand Montréal pour atteindre 338 148 $ au cours du quatrième trimestre. Cependant, les hausses observées à l'échelle nationale ont été contrebalancées par la baisse du prix médian des copropriétés d'une année sur l'autre dans le marché du Grand Vancouver, ayant fléchi de 3,4 % pour atteindre 645 607 $. À l'échelle nationale, après des hausses de prix importantes survenues au cours des dernières années dans le segment des copropriétés, les augmentations à deux chiffres sont devenues plus rares. Le prix des maisons détachées est ainsi devenu plus attrayant (l'écart de prix entre les deux segments s'étant réduit) surtout auprès des milléniaux qui recherchent plus d'espace pour loger leur famille grandissante.

Selon l'Étude sur les prévisions du marché de Royal LePage, publiée en décembre 2019, le prix de l'agrégat des propriétés au Canada augmentera de 3,2 % d'une année sur l'autre en 2020, pour s'établir à 669 800 $. Les prévisions de la société pour 2020 supposent des conditions économiques stables et ont été basées en tenant compte qu'aucun changement aux politiques du logement ne survienne. Les prévisions de Royal LePage pour 2020 comprennent des estimations quant à l'agrégat régional et au type de logement.

RÉSUMÉ DES MARCHÉS

Région du Grand Toronto

La faiblesse de l'offre, la croissance de la population et l'accroissement de la confiance des consommateurs ont continué de favoriser le prix médian des propriétés dans la région du Grand Toronto. Au quatrième trimestre, le prix de l'agrégat des propriétés dans la région a augmenté de 4,8 % d'une année sur l'autre, pour s'établir à 843 609 $. Au cours de la même période, le prix médian des maisons à deux étages et de plain-pied a augmenté de 4,4 % et 2,4 % pour atteindre 982 944 $ et 806 977 $, respectivement, tandis que celui des copropriétés a augmenté de 7,8 % pour atteindre 565 919 $.

« La région du Grand Toronto est à un tournant. Nous voyons des signes que les prix pourraient commencer à augmenter rapidement », déclare Kevin Somers, chef des opérations, Services immobiliers Royal LePage Limitée. La région a très peu d'inscriptions alors que nous voyons plus d'acheteurs potentiels tentant d'entrer sur le marché. »

La croissance du prix des propriétés a varié considérablement dans l'ensemble de la région. Bien que certains secteurs aient affiché des prix stables et une croissance saine, de nombreuses régions dont le centre de la ville ont montré des signes d'accélération rapide potentielle du taux d'appréciation en raison d'une forte demande et d'une faible offre de propriétés. Des gains de prix importants ont été constatés à Pickering et à Mississauga, où le prix de l'agrégat a augmenté respectivement de 9,7 % et de 7,9 % d'une année sur l'autre. Le prix de l'agrégat des propriétés dans la ville de Toronto a augmenté de 6,6 % d'une année sur l'autre.

Les villes d'Ajax et d'Oshawa ont été les deux seules régions à afficher une baisse d'une année sur l'autre quant au prix de l'agrégat des propriétés. En effet, ce dernier a diminué de 1,2 % et de 1,8 % pour s'établir à 661 049 $ et à 524 423 $, respectivement.

Région du Grand Montréal

Au quatrième trimestre de 2019, le prix de l'agrégat des propriétés dans la région du Grand Montréal a augmenté de 6,3 % d'une année sur l'autre pour atteindre 433 993 $, soit le taux d'appréciation le plus élevé depuis le quatrième trimestre de 2010. La forte demande et le manque d'offre ont alimenté le prix médian des maisons à deux étages et de plain-pied, lequel a augmenté de 7,2 % et de 5,9 %, respectivement, pour atteindre 548 374 $ et 336 981 $. Le prix médian des copropriétés dans la région a augmenté de 4,4 % d'une année sur l'autre pour s'établir à 338 148 $, affichant la plus faible augmentation parmi les trois types de propriétés relevés au quatrième trimestre.

« Le quatrième trimestre est historiquement le moins actif, mais la demande est restée intacte jusqu'à la fin de l'année dans la région du Grand Montréal, explique Dominic St-Pierre, vice-président et directeur général de Royal LePage pour la région du Québec. Cette concurrence accrue a non seulement entraîné une diminution de l'offre, mais elle a aussi modifié le comportement des vendeurs. Ils sont plus enclins à attendre d'avoir trouvé leur prochaine propriété avant d'inscrire leur maison actuelle. En ce moment, un vendeur éprouve la même frustration qu'un acheteur, aux prises avec un choix limité et des prix en hausse. Cela aggrave le problème d'offre. »

M. St-Pierre ajoute que la tendance à la hausse de l'appréciation des prix au cours des trois dernières années dans la région découle du maintien de la bonne performance économique laquelle a favorisé la croissance de la demande dans l'ensemble des segments d'acheteurs.

« Nous vivons actuellement la 'tempête parfaite' pour connaître un marché printanier exceptionnellement compétitif: les taux d'intérêt sont bas, le taux d'emploi est sain, l'offre est limitée et tous les segments d'acheteurs sont actifs, y compris les premiers acheteurs, les baby-boomers, les nouveaux arrivants et les acheteurs étrangers », affirme M. St-Pierre.

Grand Vancouver

Bien que le prix des propriétés continue de baisser d'une année sur l'autre dans le Grand Vancouver, le quatrième trimestre de 2019 a montré des signes d'un marché à l'aube de la reprise. L'agrégat du prix des propriétés dans le Grand Vancouver a fléchi de 4,8 % d'une année sur l'autre pour se chiffrer à 1 107 719 $ au quatrième trimestre. En comparaison, durant le troisième trimestre de 2019, le prix de l'agrégat d'une maison dans la région avait fléchi de 5,2 % comparativement à la même période l'année précédente.

En examinant le marché par type de propriété, le prix médian d'une maison à deux étages et de plain-pied dans le Grand Vancouver a baissé de 4,7 % (-4,2 % au 3e trimestre) et de 6,7 % (-7,6 % au 3e trimestre) d'une année sur l'autre pour s'établir respectivement à 1 443 998 $ et à 1 195 003 $, tandis que le prix médian d'un appartement en copropriété a diminué de 3,4 % (-5,9 % au 3e trimestre) d'une année sur l'autre pour s'établir à 645 607 $.

« Le volume des ventes est en hausse et l'offre diminue. C'est un bon signe de reprise à l'horizon, indique Randy Ryalls, directeur général, Royal LePage Sterling Realty. Nous allons probablement voir une croissance modérée des prix après la baisse des prix de l'année dernière. L'occasion d'obtenir un prix moindre tire rapidement à sa fin pour la plupart des acheteurs habituels. Il reste d'excellentes occasions sur le marché des propriétés de luxe. »

Il ajoute que le marché immobilier du Grand Vancouver était relativement équilibré au quatrième trimestre.

« Les vendeurs ont pu acheter une nouvelle maison et vendre leur propriété actuelle dans un délai assez court, indique M. Ryalls. Le marché était plutôt sain pour les acheteurs et les vendeurs. »

Ottawa

La faiblesse de l'offre et le resserrement du marché de la location continuent d'exercer une pression à la hausse sur le prix des propriétés à Ottawa. Le prix de l'agrégat des propriétés dans la région a connu une augmentation vigoureuse de 5,3 % d'une année sur l'autre au quatrième trimestre de 2019, pour s'établir à 493 947 $. Le prix médian d'une maison à deux étages a augmenté de 4,4 % d'une année sur l'autre pour atteindre 521 524 $, tandis que le prix médian d'une maison de plain-pied a grimpé de 10,1 % d'une année sur l'autre pour atteindre 501 195 $. Au cours du même trimestre, le prix médian d'un appartement en copropriété a connu une hausse de 2,1 % d'une année sur l'autre pour atteindre 329 828 $.

« À Ottawa, le marché immobilier a connu une bonne activité de vente jusqu'en décembre, déclare Kent Browne, courtier et propriétaire de Royal LePage TEAM Realty. Si la demande continue à dépasser l'offre, nous prévoyons une nouvelle hausse des prix ce printemps. »

M. Browne a ajouté que la forte économie locale de la Capitale, soutenue par de bons emplois, attire les Canadiens d'autres régions qui souhaitent s'installer ailleurs.

Calgary

Bien que la reprise du marché immobilier de Calgary ait été lente, les prix d'un trimestre sur l'autre sont encourageants pour les propriétaires. Le prix de l'agrégat des propriétés à Calgary a diminué de 2,3 % d'une année sur l'autre pour s'établir à 469 916 $ au quatrième trimestre de 2019. Toutefois, au cours des six derniers mois de 2019, le prix de l'agrégat (460 089 $ au 2e trimestre) des propriétés à Calgary a augmenté de 2,1 %.

En examinant le marché par type d'habitation, le prix médian d'une maison à deux étages a diminué de 1,0 % d'une année sur l'autre pour s'établir à 514 139 $, tandis que celui des maisons de plain-pied a fléchi 4,1 % durant la même période pour se chiffrer à 488 521 $. Aussi, le prix médian d'un appartement en copropriété a diminué de 6,9 % d'une année sur l'autre pour atteindre 265 488 $ au cours de la même période.

« Les ventes se sont améliorées et l'offre a diminué pour les maisons détachées et en rangée. Les acheteurs tirent parti de la baisse des prix, principalement dans le segment des résidences unifamiliales, indique Corinne Lyall, courtière et propriétaire, Royal LePage Benchmark. Il y a encore un surplus d'appartements en copropriété, offrant un excellent choix pour les acheteurs qui recherchent des propriétés clés en main avec peu d'entretien. »

Edmonton

Le prix des propriétés à Edmonton est demeuré relativement stable au quatrième trimestre. Le prix de l'agrégat des propriétés à Edmonton a connu une baisse de 0,7 % comparativement à la même période l'an dernier pour se chiffrer à 379 426 $. En examinant le marché par type de logement, le prix médian d'une maison à deux étages a augmenté de 1,2 % d'une année sur l'autre pour s'établir à 435 426 $, et le prix médian d'un appartement en copropriété est demeuré relativement stable, augmentant de 0,3 % pour passer à 230 969 $. Au cours de la même période, le prix médian d'une maison de plain-pied a diminué de 5,1 % d'une année sur l'autre pour s'établir à 361 943 $.

« Les acheteurs se sont adaptés à la simulation de crise hypothécaire et les vendeurs font les compromis appropriés, affirme Tom Shearer, courtier et propriétaire, Royal LePage Noralta Real Estate. Les vendeurs sont optimistes quand ils rencontrent les acheteurs, ils savent qu'ils sont prêts à faire un achat. »

M. Shearer ajoute qu'il s'attend à une croissance modérée des ventes de propriétés au printemps, mais que la croissance des prix sera modeste en 2020.

Halifax

Le prix de l'agrégat des propriétés à Halifax est demeuré relativement stable au quatrième trimestre de 2019, diminuant de 0,6 % d'une année sur l'autre pour s'établir à 318 768 $. Le prix médian d'une maison à deux étages a augmenté de 0,4 % d'une année sur l'autre pour atteindre 336 353 $. Le prix médian d'une maison de plain-pied est demeuré stable, avec une baisse de 0,2 % d'une année sur l'autre pour passer à 267 036 $, tandis que le prix médian d'un appartement en copropriété a diminué de 3,7 % en glissement annuel pour se chiffrer à 319 987 $.

« L'élan continu et la confiance des consommateurs font des vagues à Halifax, déclare Matt Honsberger, courtier et propriétaire de Royal LePage Atlantic. L'offre du côté des locations est serrée, et pour ce qui est des propriétés mises en vente, le volume est un peu plus de la moitié de ce qu'il aurait été l'an dernier. C'est une formule gagnante pour stimuler une croissance des prix au printemps, quand la demande augmentera. »

Winnipeg

Le prix des propriétés à Winnipeg a connu une hausse solide au quatrième trimestre. Le prix de l'agrégat des propriétés dans la région a augmenté de 7,4 % d'une année sur l'autre pour s'établir à 321 346 $. Au cours de la même période, le prix médian d'une maison de plain-pied a augmenté de 5,3 % d'une année sur l'autre et celui d'un appartement en copropriété a augmenté de 1,1 % d'une année sur l'autre pour s'établir respectivement à 306 293 $ et 232 875 $. Le prix médian d'une maison à deux étages a augmenté de 10,2 % d'une année sur l'autre pour atteindre 353 536 $.

« Les ventes sont en hausse sur le marché des maisons détachées, particulièrement pour les propriétés de plus de 800 000 $, mentionne Michael Froese, directeur associé, Royal LePage Prime Real Estate. Bien que la demande ait été forte, l'offre est vaste, ce qui permet une bonne sélection et un maintien de l'accessibilité. »

Regina

Le prix de l'agrégat des propriétés à Regina a diminué de 2,8 % d'une année sur l'autre pour s'établir à 314 937 $ au quatrième trimestre. Le prix médian d'une maison à deux étages a augmenté de 1,2 % et celui d'une maison de plain-pied a diminué de 4,6 % d'une année sur l'autre, pour se chiffrer à 387 892 $ et 286 402 $, respectivement. Le prix médian d'un appartement en copropriété a diminué de 15,0 % d'une année sur l'autre pour s'établir à 200 261 $.

« Les vendeurs de maisons à deux étages sur le marché de la revente ont fait face à une forte compétition vis-à-vis des nouvelles constructions en 2018 puisque les promoteurs immobiliers avaient réduit leurs prix pour stimuler les ventes, dit Mike Duggleby, directeur associé, Royal LePage Regina Realty. Maintenant que le surplus de nouvelles maisons est sous contrôle, le marché de la revente commence à regagner les concessions de prix. »

Pour consulter d'autres analyses régionales, visitez la salle des médias de Royal LePage, où vous trouverez des communiqués régionaux . La salle des médias offre aussi des ressources libres de droits , comme des photos sans marque et des vidéos de bobine B, à titre gracieux aux médias.

Synthèse nationale des prix des maisons de Royal LePage - 4e trimestre 2019*

Agrégat national et

métropolitain Maisons à deux étages Maisons de plain-pied Appartements en copropriété Agrégat Marché Prix médian -

T4 2018 Prix médian -

T4 2019 Variation

trimestrielle

(%) Variation

annuelle

( % ) Prix médian -

T4 2018 Prix médian -

T4 2019 Variation

trimestrielle

(%) Variation

annuelle

( % ) Prix médian -

T4 2018 Prix médian -

T4 2019 Variation

trimestrielle

(%) Variation

annuelle

( % ) Prix médian -

T4 2018 Prix médian -

T4 2019 Variation

trimestrielle

(%) Variation

annuelle

( % ) National 744 799 $ 761 817 $ 1,2% 2,3% 533 706 $ 537 622 $ 0,4% 0,7% 471 783 $ 487 525 $ 0,7% 3,3% 634 659 $ 648 544 $ 1,0% 2,2% Région du Grand

Montréal 511 489 $ 548 374 $ 1,4% 7,2% 318 357 $ 336 981 $ 1,1% 5,9% 323 780 $ 338 148 $ 0,7% 4,4% 408 096 $ 433 993 $ 1,2% 6,3% Région du Grand

Toronto 941 542 $ 982 944 $ 1,5% 4,4% 787 854 $ 806 977 $ 0,8% 2,4% 524 957 $ 565 919 $ 0,9% 7,8% 804 837 $ 843 609 $ 1,3% 4,8% Grand Vancouver 1 515 154 $ 1 443 918 $ 0,2% -4,7% 1 280 518 $ 1 195 003 $ -0,4% -6,7% 668 313 $ 645 607 $ 0,9% -3,4% 1 163 976 $ 1 107 719 $ 0,2% -4,8%

Synthèse nationale

des prix des maisons

de Royal LePage Maisons à deux étages Maisons de plain-pied Appartements en copropriété Agrégat Marché Prix médian -

T4 2018 Prix médian -

T4 2019 Variation

trimestrielle

(%) Variation

annuelle

( % ) Prix médian -

T4 2018 Prix médian -

T4 2019 Variation

trimestrielle

(%) Variation annuelle

( % ) Prix médian -

T4 2018 Prix médian -

T4 2019 Variation

trimestrielle

(%) Variation

annuelle

( % ) Prix médian -

T4 2018 Prix médian -

T4 2019 Variation

trimestrielle

(%) Variation

annuelle

( % ) Saint-Jean de Terre-

Neuve 357 793 $ 360 217 $ 1,6% 0,7% 302 742 $ 296 594 $ 1,1% -2,0%







327 091 $ 324 735 $ 1,4% -0,7% Charlottetown 299 438 $ 332 932 $ 3,4% 11,2% 253 531 $ 280 589 $ 2,9% 10,7%







282 842 $ 310 516 $ 2,9% 9,8% Halifax 334 931 $ 336 353 $ -2,1% 0,4% 267 518 $ 267 036 $ -1,2% -0,2% 332 189 $ 319 897 $ 3,2% -3,7% 316 781 $ 318 768 $ -1,3% 0,6% Fredericton 286 291 $ 287 488 $ -0,1% 0,4% 226 363 $ 255 367 $ 0,5% 12,8%







248 422 $ 264 862 $ 0,2% 6,6% Moncton 207 099 $ 211 383 $ -1,5% 2,1% 198 402 $ 179 643 $ -2,9% -9,5%







203 038 $ 200 608 $ -1,8% -1,2% Saint-Jean 222 918 $ 216 136 $ -0,5% -3,0% 202 222 $ 216 550 $ 1,2% 7,1%







212 197 $ 216 167 $ 0,2% 1,9% Gatineau 306 197 $ 298 909 $ 0,0% -2,4% 253 543 $ 259 939 $ 0,1% 2,5% 182 546 $ 189 944 $ 1,2% 4,1% 272 846 $ 272 547 $ 0,1% -0,1% Laval 439 863 $ 447 710 $ 0,3% 1,8% 322 735 $ 340 017 $ 1,5% 5,4% 252 158 $ 273 515 $ 2,1% 8,5% 368 110 $ 381 483 $ 0,9% 3,6% Montréal centre 683 295 $ 742 053 $ 1,3% 8,6% 484 344 $ 535 488 $ 2,2% 10,6% 393 226 $ 413 227 $ 0,8% 5,1% 518 104 $ 556 152 $ 1,2% 7,3% Montréal est 534 243 $ 598 404 $ 0,7% 12,0% 364 131 $ 373 004 $ 1,7% 2,4% 303 909 $ 311 725 $ 0,0% 2,6% 434 245 $ 472 008 $ 0,6% 8,7% Montréal ouest 561 223 $ 584 332 $ 1,7% 4,1% 404 075 $ 443 634 $ 0,8% 9,8% 271 649 $ 283 877 $ 1,1% 4,5% 485 906 $ 511 277 $ 1,5% 5,2% Rive-Nord de

Montréal 391 160 $ 406 259 $ 1,0% 3,9% 272 738 $ 285 102$ 0,6% 4,5% 226 427 $ 226 532 $ 0,4% 0,0% 313 732 $ 325 730 $ 0,8% 3,8% Rive-Sud de

Montréal 454 333 $ 494 777 $ 2,7% 8,9% 311 222 $ 329 302 $ 1,0% 5,8% 240 496 $ 250 231 $ 0,2% 4,0% 364 532 $ 391 388 $ 1,9% 7,4% Québec 359 082 $ 359 786 $ 0,5% 0,2% 272 024 $ 273 716 $ -0,2% 0,6% 240 268 $ 238 714 $ -0,8% -0,6% 298 796 $ 299 409 $ 0,0% 0,2% Saguenay 234 487 $ 220 202 $ 0,3% -6,1% 197 002 $ 211 963 $ 1,6% 7,6% 177 627 $ 180 147 $ -0,1% 1,4% 207 617 $ 213 456 $ 1,2% 2,8% Sherbrooke 288 434 $ 290 736 $ 1,2% 0,8% 221 853$ 230 608 $ 2,7% 3,9%







251 623 $ 257 493 $ 2,0% 2,3% Trois-Rivières 222 269 $ 236 501 $ 0,3% 6,4% 181 535 $ 177 224 $ 0,1% -2,4%







192 821 $ 194 564 $ 0,1% 0,9% Ajax 685 390 $ 673 990 $ -0,2% -1,7% 575 672 $ 602 241 $ 1,2% 4,6% 385 322 $ 388 564 $ 0,6% 0,8% 669 029 $ 661 049 $ -0,1% -1,2% Barrie 523 948 $ 524 806 $ 0,4% 0,2% 501 483 $ 529 371 $ 1,6% 5,6% 375 806 $ 394 155 $ -0,2% 4,9% 505 766 $ 515 874 $ 0,8% 2,0% Belleville/Trenton 296 638 $ 314 485 $ 1,6% 6,0% 308 566 $ 336 674 $ 5,0% 9,1%







299 223 $ 324 101$ 3,8% 8,3% Brampton 733 243 $ 768 932 $ 1,7% 4,9% 642 470 $ 672 076 $ 1,1% 4,6% 378 051 $ 412 868 $ 1,8% 9,2% 707 837 $ 743 118 $ 1,7% 5,0% Burlington 832 612 $ 905 078 $ 1,5% 8,7% 744 468 $ 812 697 $ 1,8% 9,2% 428 163 $ 428 133 $ -1,0% 0,0% 779 803 $ 845 417 $ 1,5% 8,4% Guelph 582 580 $ 611 982 $ 3,2% 5,0% 500 258 $ 536 581 $ 2,2% 7,3% 333 320 $ 352 310 $ 0,4% 5,7% 537 206 $ 566 805 $ 2,8% 5,5% Hamilton 593 965 $ 601 570$ 3,1% 1,3% 511 372 $ 542 635 $ 1,2% 6,1% 355 481 $ 382 910 $ 1,5% 7,7% 561 528 $ 576 042 $ 2,6% 2,6% Kingston 396 160 $ 420 444 $ 2,5% 6,1% 371 398 $ 376 871 $ -1,1% 1,5%







384 387 $ 392 344 $ 0,6% 2,1% Kitchener/Waterloo/

Cambridge 545 906 $ 553 210 $ 1,1% 1,3% 470 146 $ 497 882 $ 2,1% 5,9% 313 463 $ 325 577 $ 0,6% 3,9% 511 233 $ 522 888 $ 1,2% 2,3% London 426 866 $ 462 190 $ -0,4% 8,3% 339 609 $ 374 550 $ 0,0% 10,3%







385 816 $ 422 043 $ 0,2% 9,4% Markham 1 039 031 $ 1 059 219 $ 2,3% 1,9% 990 442 $ 969 810 $ 0,9% -2,1% 464 005 $ 486 898 $ 1,3% 4,9% 932 134 $ 951 228 $ 2,2% 2,0% Milton 758 972 $ 797 267 $ 1,1% 5,0% 764 782 $ 798 307 $ 0,7% 4,4% 436 497 $ 457 265 $ 1,4% 4,8% 728 961 $ 765 395 $ 1,1% 5,0% Mississauga 835 501 $ 910 365 $ 1,7% 9,0% 841 592 $ 833 627 $ -0,5% -0,9% 419 674 $ 457 937 $ -0,5% 9,1% 730 293 $ 788 150 $ 1,2% 7,9% Niagara/St-

Catharines 435 878 $ 461 215 $ 1,5% 5,8% 408 093 $ 432 958 $ 1,0% 6,1%







423 951 $ 449 085 $ 1,3% 5,9% Oakville 1 186 349 $ 1 212 883 $ 0,2% 2,2% 953 102 $ 917 271 $ -1,6% -3,8%







1 080 259 $ 1 096 588 $ 0,0% 1,5% Oshawa 558 071 $ 531 881 $ -1,4% -4,7% 482 830 $ 513 328 $ 1,0% 6,3%







533 928 $ 524 423 $ -0,7% -1,8% Ottawa 499 662 $ 521 524 $ 2,1% 4,4% 455 314 $ 501 195 $ 0,3% 10,1% 323 184 $ 329 828 $ 0,7% 2,1% 469 210 $ 493 947 $ 1,6% 5,3% Pickering 704 703 $ 776 122 $ -0,6% 10,1% 705 408 $ 783 053 $ 1,0% 11,0% 422 286 $ 428 566 $ 1,4% 1,5% 678 830 $ 744 979 $ -0,3% 9,7% Richmond Hill 1 194 347 $ 1 213 979 $ 1,2% 1,6% 864 771 $ 804 248 $ 0,1% -7,0% 442 892 $ 468 971 $ 1,8% 5,9% 1 052 052 $ 1 064 653 $ 1,2% 1,2% Scarborough 776 706 $ 819 381 $ 1,6% 5,5% 729 687 $ 761 089 $ 0,8% 4,3% 396 205 $ 425 674 $ 1,4% 7,4% 654 668 $ 690 690 $ 1,3% 5,5% Thunder Bay 279 377 $ 292 337 $ 3,4% 4,6% 241 066$ 248 725 $ 1,5% 3,2%







257 838 $ 267 818 $ 2,4% 3,9% Toronto 1 247 146 $ 1 325 189 $ 2,2% 6,3% 861 805 $ 894 769 $ 1,6% 3,8% 575 120 $ 621 884 $ 0,9% 8,1% 843 111 $ 899 133 $ 1,7% 6,6% Vaughan 1 071 183 $ 1 090 690 $ 1,4% 1,8% 1 264 501 $ 1 275 468 $ 0,3% 0,9% 474 602 $ 509 561 $ 2,2% 7,4% 973 905 $ 995 792 $ 1,4% 2,2% Whitby 681 745 $ 692 918 $ 0,8% 1,6% 666 060$ 646 046 $ -0,7% -3,0% 418 738 $ 442 282 $ 0,1% 5,6% 670 578 $ 677 977 $ 0,6% 1,1% Windsor 260 135 $ 283 578 $ 1,2% 9,0% 266 129 $ 294 823 $ 2,3% 10,8% 217 494 $ 235 379 $ 9,2% 8,2% 259 225 $ 284 284 $ 2,1% 9,7% Winnipeg 320 789 $ 353 536 $ -1,3% 10,2% 290 834 $ 306 293 $ 1,0% 5,3% 230 315 $ 232 875 $ -0,5% 1,1% 299 201 $ 321 346 $ -0,2% 7,4% Regina 383 289 $ 387 892 $ 2,1% 1,2% 300 093 $ 286 402 $ -0,9% -4,6% 235 615 $ 200 261 $ -6,3% -15,0% 324 124 $ 314 937 $ 0,0% -2,8% Saskatoon 402 739 $ 392 517 $ 2,1% -2,5% 333 844 $ 338 345 $ 0,7% 1,3%







372 772 $ 368 954 $ 1,5% -1,0% Calgary 519 500 $ 514 139 $ 0,6% -1,0% 509 417 $ 488 521 $ -0,5% -4,1% 285 212 $ 265 488 $ -1,8% -6,9% 480 849 $ 469 916 $ 0,1% -2,3% Edmonton 430 294 $ 435 426 $ 2,3% 1,2% 381 413 $ 361 943 $ -1,4% -5,1% 230 383 $ 230 969 $ 2,9% 0,3% 382 140 $ 379 426 $ 1,3% -0,7% Fort McMurray 595 899 $ 621 179 $ 0,9% 4,2% 463 880 $ 474 236 $ 6,3% 2,2%







540 455 $ 559 467 $ 2,8% 3,5% Red Deer 381 234 $ 369 587 $ -0,9% -3,1% 328 631 $ 327 396 $ 1,7% -0,4%







337 611 $ 333 954 $ 0,7% -1,1% Abbotsford 816 358 $ 843 360 $ 1,2% 3,3% 738 524 $ 750 563 $ -0,1% 1,6% 316 193 $ 322 380 $ 0,5% 2,0% 684 416 $ 700 926 $ 0,5% 2,4% Burnaby 1 484 433 $ 1 394 388 $ 0,1% -6,1% 1 343 413 $ 1 291 032 $ 1,3% -3,9% 629 508 $ 617 422 $ 1,3% -1,9% 1 042 948 $ 997 499 $ 0,7% -4,4% Coquitlam 1 341 345 $ 1 284 720 $ 0,7% -4,2% 1 218 223 $ 1 085 657 $ -2,1% -10,9% 544 266 $ 529 738 $ -0,1% -2,7% 1 046 406 $ 988 852 $ -0,1% -6.2% Kelowna 723 151 $ 693 785 $ 1,5% -4,1% 643 733 $ 636 635 $ 0,3% -1,1% 414 491 $ 426 608 $ -0,8% 2,9% 620 454 $ 610 673 $ 0,6% -1,6% Langley 1 096 227 $ 1 011 247 $ -0,4% -7,8% 960 515 $ 842 836 $ -0,7% -12,3% 403 424 $ 401 966 $ -0,9% -0,4% 953 364 $ 872 488 $ -0,5% -8,5% Vancouver Nord 1 645 123 $ 1 625 626 $ 0,0% -1,2% 1 589 298 $ 1 479 850 $ -0,7% -6,9% 665 883 $ 688 115 $ 1,3% 3,3% 1 300 151 $ 1 270 438 $ 0,0% -2,3% Richmond 1 454 439 $ 1 277 730 $ -2,0% -12,1% 1 405 522 $ 1 267 286$ -4,9% -9,8% 593 398 $ 554 917 $ 0,0% -6,5% 1 108 826 $ 990 707 $ -1,9% -10,7% Surrey 1 026 460 $ 979 686 $ 0,3% -4,6% 901 950 $ 856 554 $ -0,4% -5,0% 414 791 $ 387 352 $ -0,4% -6,6% 885 580 $ 842 704 $ 0,1% -4,8% Vancouver 2 156 419 $ 2 135 367 $ 1,3% -1,0% 1 439 784 $ 1 392 023 $ 0,8% -3,3% 798 115 $ 764 009 $ 1,5% -4,3% 1 330 219 $ 1 298 332 $ 1,3% -2,4% Victoria 877 730 $ 886 941 $ 1,8% 1,0% 776 447 $ 754 579 $ -0,5% -2,8% 473 111 $ 506 688 $ 1,2% 7,1% 768 946 $ 769 421 $ 0,8% 0,1% Vancouver Ouest 3 311 025 $ 3 101 067 $ -0,2% -6,3% 2 624 146 $ 2 303 070 $ 0,1% -12,2% 1 438 406 $ 1 529 169 $ -2,9% 6,3% 2 878 508 $ 2 681 925 $ -0,3% -6,8%

* Les données présentées dans les tableaux ci-dessus pourraient différer des données précédemment fournies pour les mêmes périodes en raison de mises à jour subséquentes du marché.

de mises à jour subséquentes du marché. L'agrégat des prix est calculé à partir de la moyenne pondérée de la valeur médiane des transactions de

tous les types de propriétés recueillies dans les régions ciblées par l'Étude. Les données comprennent des transactions sur le marché de la revente

et des nouvelles constructions. Les données sont fournies par RPS Solutions pour propriétés résidentielles.

À propos de l'Étude sur le prix des maisons de Royal LePage

L'Étude sur le prix des maisons de Royal?LePage présente des renseignements sur les trois types d'habitation les plus courants au Canada dans 64 des plus grands marchés immobiliers au pays. La valeur des maisons présentée dans l'Étude sur le prix des maisons de Royal LePage est fondée sur la Synthèse du marché immobilier canadien de Royal LePage, un document produit chaque trimestre à l'aide des données de l'entreprise, en plus des données analytiques de sa société soeur, RPS Solutions pour propriétés résidentielles, la source de confiance pour les renseignements et les analyses sur le secteur immobilier résidentiel au Canada. Les commentaires sur l'immobilier et les prévisions quant aux valeurs sont fournis par des spécialistes en immobilier résidentiel de Royal LePage à partir de leurs opinions et de leur connaissance du marché.

À propos de Royal LePage

Au service des Canadiens depuis 1913, Royal LePage est le premier fournisseur au pays de services aux agences immobilières, grâce à son réseau de plus de 18 000 professionnels de l'immobilier répartis dans plus de 600 bureaux partout au Canada. Royal LePage est la seule entreprise immobilière au Canada à posséder son propre organisme de bienfaisance, la Fondation Un toit pour tous de Royal LePage, qui vient en aide aux centres d'hébergement pour femmes et enfants et appuie les programmes éducatifs visant à mettre fin à la violence familiale. Royal LePage est une société affiliée de Bridgemarq Real Estate Services Inc., entreprise inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « TSX : BRE ». Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez : www.royallepage.ca .

