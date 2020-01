IDEMIA nomme David Desharnais, ex-dirigeant d'Amazon, Chief Digital Product Officer du Groupe





IDEMIA, leader mondial de l'Identité Augmentée, a annoncé aujourd'hui la nomination de David Desharnais au poste de Chief Digital Product Officer du Groupe. En tant que Vice-président exécutif et élément clef du Comité exécutif du Groupe, David Desharnais pilotera la stratégie cloud et plateformes numériques d'IDEMIA.

Primé à plusieurs reprises dans le domaine des innovations technologiques, des plateformes numériques et du marketing, David Desharnais bénéficie d'une expérience de plus de 25 ans à des postes de direction, dans des domaines tels que le développement systèmes et logiciel ou les technologies numériques/cloud, au sein de start-ups et de grands groupes internationaux, dont Amazon, American Express, Traxpay, ARM et Cadence Design Systems.

Avant de rejoindre IDEMIA, David Desharnais occupait le poste de Group Head & General Manager of Worldwide Industries chez Amazon Web Services, offrant des solutions Cloud à des industries en forte croissance telles que le secteur financier, l'automobile, les télécoms, l'énergie, le voyage, la distribution ou les médias et l'entertainment. Il a également occupé les poste de Chairman du Board de Groundswell SPC, Board Director de qBotica Inc. et Membre exécutif du Board de Point A Center of Supply Chain Innovation ? en charge des questions relatives à l'IA/l'IoT/les technologies Cloud, l'automatisation des processus robotisés, aux fintechs et l'industrie 4.0.

« Assurer la satisfaction de nos clients en commercialisant des solutions innovantes est essentiel pour accélérer la croissance du Groupe », déclare Yann Delabrière, PDG d'IDEMIA. « Je suis convaincu que les qualités de leader et l'expertise de David Desharnais seront déterminantes pour la réussite de la mission qui lui est confiée au sein du Groupe : renforcer les solutions et capacités numériques d'IDEMIA, contribuer à la définition des stratégies de nos Business Units et imaginer de nouveaux produits et solutions numériques révolutionnaires. »

« La sécurité des données, le respect de la vie privée de l'utilisateur final et l'identité numérique sont des impératifs fondamentaux pour assurer des déplacements fluides à l'échelle internationale et instaurer la confiance dans une économie numérique en forte croissance », ajoute David Desharnais. « En tant que leader mondial de la biométrie, de l'identité et de la sécurité numérique, IDEMIA est au coeur des technologies qui feront l'avenir des interactions et des transactions publiques et privées, et c'est un honneur pour moi de diriger les talentueuses équipes techniques et chargées des solutions numériques au service de cette vision. »

Basé aux États-Unis, David Desharnais dirigera une équipe internationale d'experts numériques chargés de concevoir, de construire et gérer les plateformes numériques d'IDEMIA. Sa nomination prend effet immédiatement.

