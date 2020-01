Mouser Electronics et Grant Imahara présentent la fabrication sous contrat dans l'ultime vidéo « Engineering Big Ideas »





Mouser Electronics Inc. et le célèbre ingénieur, Grant Imahara, ont diffusé aujourd'hui la dernière vidéo de la série «?Engineering Big Ideas » dans le cadre du programme primé « Empowering Innovation Togethertm » de Mouser. Pour visionner cette exceptionnelle vidéo, rendez-vous sur https://mou.sr/EIT2019-4.

Le dernier épisode de la série emmène les téléspectateurs dans la Silicon Valley, où Imahara rencontre Beth Kendrick, présidente de Valley Services Electronics (VSE) - un fabricant à service complet qui assemble des cartes de circuits imprimés (PCB) personnalisées, et se spécialise dans les circuits électroniques à faible volume et les prototypes de services électroniques. La série Engineering Big Ideas bénéficie du soutien des fournisseurs appréciés de Mouser que sont Analog Devices, Intel®, Microchip Technology et Molex.

« La fabrication est souvent l'une des dernières et des plus importantes étapes du parcours de l'ingénieur en conception électronique vers la création de produits », a déclaré Glenn Smith, président et chef de la direction de Mouser Electronics, un distributeur mondial autorisé des semi-conducteurs et composants électroniques les plus récents. « Pour permettre aux produits de franchir la ligne d'arrivée, il est essentiel que les ingénieurs produits soient à l'affût de tout signal d'alarme lors de la sélection des composants pour leurs produits, puis lors du choix du bon partenaire de fabrication. »

La nouvelle vidéo passe dans les coulisses avec Kendrick et l'équipe VSE, qui partagent des conseils de première main avec les innovateurs de nouveaux produits et mettent en évidence ce que les créateurs doivent rechercher dans un fabricant de circuits imprimés (PCBA) pour assurer un processus de mise sur le marché en douceur. L'équipe décrit comment ils ont repoussé les limites des normes de fabrication offshore et ce que cela signifie pour les innovateurs d'aujourd'hui.

« Poser à des partenaires de fabrication potentiels toutes les questions clés, notamment en termes de comment, pourquoi et quoi, est essentiel pour garantir la concrétisation de votre vision et de votre produit. Nous sommes ravis de présenter cette dernière étape », a ajouté M. Imahara.

Le programme « Empowering Innovation Together » est, depuis 2015, l'un des programmes de marketing de composants électroniques les plus reconnus et notables, car il met en lumière toute une gamme de développements innovants allant de l'IdO et des futures villes intelligentes aux technologies robotiques.

Pour en savoir plus sur la vidéo « Engineering Big Ideas » et sur l'ensemble de la série « Empowering Innovation Together » de Mouser, consultez le site www.mouser.com/empowering-innovation, et suivez Mouser sur Facebook et Twitter.

À propos de Mouser Electronics

Mouser Electronics, une entreprise de Berkshire Hathaway, est un distributeur primé et agréé de composants électroniques et semi-conducteurs, spécialisé dans les Lancements rapides des nouveaux produits de ses partenaires de production, destinés aux ingénieurs de conception électronique, et aux acheteurs. Le site Web mondial du distributeur, Mouser.com, est disponible en plusieurs langues et devises, et propose plus de 5 millions de produits de plus de 800 fabricants. Mouser dispose de 27 sites d'assistance offrant dans le monde entier le meilleur service clientèle de sa catégorie. La société dessert plus de 630 000 clients répartis dans 223 pays/territoires depuis ses installations ultramodernes de 750 000 pieds carrés, situées au sud de Dallas, au Texas. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mouser.com.

À propos de Grant Imahara

Bien connu de la communauté des ingénieurs, Grant Imahara a associé son expertise d'ingénierie à une carrière télévisuelle et cinématographique réussie. Parallèlement à ses rôles dans MythBusters et BattleBots, Grant Imahara a travaillé sur de nombreux personnages robotiques célèbres, dont R2-D2 de Star Wars, le robot squelette parlant, Geoff Peterson, acolyte de l'émission The Late Late Show with Craig Ferguson, et le lapin Energizer.

