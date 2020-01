Design Intelligence Award 2020 est à la recherche des design les plus remarquables





Design Intelligence Award 2020 (DIA) est ouvert aux inscriptions le 9 janvier, la période d'inscription sans frais se terminant le 8 mai. Consultez le site officiel du DIA pour obtenir tous les détails sur les candidatures.

Design Intelligence Award est le programme annuel de récompenses, qui en est maintenant à sa cinquième année. Il identifie les produits et les designs les plus merveilleux du monde, ainsi que les designers individuels et les studios qui produisent les travaux les plus remarquables. Organisé par l'Académie des Arts de Chine, l'école d'art la plus renommée et la plus influente de Chine avec une histoire de près de 100 ans, Design Intelligence Award s'est rapidement développé pour devenir l'un des programmes de récompenses les plus prestigieux et les plus populaires de l'industrie. Les quatre dernières années, il a attiré plus de 20 232 participants de 56 pays.

Les gagnants recevront un trophée et un certificat pour se promouvoir en tant que gagnant du DIA. Leur projet sera également exposé lors de la tournée d'exposition du DIA et sera publié dans l'annuaire du DIA, en plus d'être mentionné sur le site Web officiel. De plus, ils seront largement promus par le biais des nombreux réseaux de messagerie électronique et de réseaux sociaux du DIA. DIA annoncera les projets sélectionnés lors de la grande cérémonie en septembre.

Il y a quatre catégories auxquelles vous pouvez vous inscrire : Innovation culturelle, Appareils ménagers, Équipements industriels et Économie numérique, qui sont toutes nécessaires pour présenter un prototype fonctionnel de votre produit, qu'il soit mis sur le marché ou non, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de prendre le groupe de produits ou le concours de groupe de concepts qui dépend du statut du marché que vous avez.

Il y a un bonus global de 5 millions que nous utilisons pour encourager les 30 meilleurs gagnants, qui seront choisis par les membres de notre jury parmi les gagnants des deux groupes. Dans le groupe de produits, le jury choisira deux gagnants qui recevront le prix d'or de 1.000.000 RMB, huit gagnants recevront le prix d'argent de 200.000 RMB, dix gagnants recevront le prix de bronze de 100.000 RMB. Dans le groupe concept, le jury choisira deux gagnants qui recevront le Prix des futurs talents de 80 000 RMB, huit gagnants recevront le Prix des jeunes talents de 30 000 RMB. Entre-temps, 300 lauréats se verront décerner la Mention d'honneur. De plus, nous avons été spécialement créés pour mettre en valeur les instituts et organisations présentant les travaux les plus remarquables.

