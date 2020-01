Source Photonics nomme Weiming Li au poste de président et chef de la direction





Source Photonics, un leader du marché des émetteurs-récepteurs optiques utilisés dans les systèmes de télécommunications et les réseaux de communication de données, a annoncé la nomination de Weiming Li au poste de président et chef de la direction, avec effet immédiat.

M. Li, qui dans le passé a déjà travaillé pour Source Photonics, succède à l'ancien PDG, Doug Wright, qui a démissionné de l'entreprise. « M. Li est un cadre expérimenté avec une vaste expérience dans le secteur des télécommunications et une expérience opérationnelle diversifiée », a déclaré Jiang Run, un directeur de Source Photonics et associé de l'investisseur principal de l'entreprise. « Il a par ailleurs été directeur général de Source Photonics Chine entre 2007 et 2013. Nous sommes convaincus que M. Li saura faire preuve des qualités de leadership nécessaires pour amener l'entreprise vers son prochain niveau de réussite. »

Le conseil estime que le travail du PDG de Source Photonics nécessite des attributs supplémentaires pour mener à bien la stratégie de l'entreprise. Weiming Li a montré qu'il était capable de faire croître des activités, de constituer des équipes et d'améliorer les opérations. Il possède une connaissance approfondie de la technologie, des produits et des marchés des communications optiques, ainsi que des besoins des clients, ce qui est crucial pour le succès de l'entreprise.

Avant de travailler chez Source Photonics en tant que directeur général de 2007 à 2013, M. Li a été vice-président des opérations et directeur général chez Auxora Networks Il a également occupé les postes de vice-président de la fabrication de Photop Group et de directeur général de Photop Koncent, à Fuzhou, en Chine. En outre, il a été vice-président du développement commercial chez Oplink. Avant ces postes, M. Li a occupé divers postes dans la direction générale, la stratégie technologique et le développement de produits pour diverses industries liées à la fibre optique, l'automatisation et les équipements industriels aux États-Unis et en Chine. Weiming Li est titulaire d'une licence en génie mécanique de l'université Chong Qing en Chine et d'une maîtrise en génie mécanique, spécialisation contrôle des systèmes, de l'université d'État de San Jose.

Source Photonics est à la pointe de l'industrie depuis plus de 30 ans et a été la première à commercialiser divers produits pour des applications d'accès, de technologie sans fil et de transmission de données. L'objectif de la société est de continuer à soutenir ses clients et à s'associer avec eux pour répondre à leurs exigences de volume pour les technologies avancées.

À propos de Source Photonics :

Source Photonics est un fournisseur de premier plan de technologie de communications optiques innovante et fiable qui assure les communications et la connectivité dans les centres de données, les réseaux métropolitains et les réseaux d'accès. Nous ajoutons de la valeur pour nos clients en développant des solutions de prochaine génération qui stimulent leur croissance en répondant aux demandes croissantes de l'infrastructure cloud, des communications sans fil, du routage et des installations « fiber-to-the-premises » du monde entier. Source Photonics possède des installations de fabrication et R&D en Californie, à Taïwan, Shanghai, Chengdu, et Jintan, en Chine. Pour en savoir plus sur Source Photonics, rendez-vous sur www.sourcephotonics.com.

Communiqué envoyé le 9 janvier 2020 à 02:35 et diffusé par :