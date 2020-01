Subversive Real Estate Acquisition REIT fait son entrée sur NEO





NEO a le plaisir d'annoncer que Subversive Real Estate Acquisition REIT LP (« REIT LP »), un partenariat limité d'Ontario récemment créé et une société d'acquisition à vocation spécifique (« SAVS ») aux fins des règles de NEO Bourse, a fait aujourd'hui son entrée sur les marchés publics canadiens via NEO Bourse. REIT LP, qui a clôturé son premier appel public à l'épargne à 200 000 000 USD, a commencé ce jour le courtage de ses Class A Restricted Voting Units (les « Unités ») (NEO:SVX.UN). Chaque Unité comprend une unité de vote restreinte (« Restricted Unit ») et un titre (« Titre »). Les Unités devraient être négociées durant 40 jours après la clôture du premier appel public à l'épargne avant d'être séparées en Unité restreinte et en Titre. Après la séparation, les Unités restreintes et les Titres seront négociées sous les symboles SVX.U et SVX.RT.U, respectivement.

L'opération admissible initiale de REIT LP pourrait se concentrer sur l'acquisition directe et indirecte, la propriété et la gestion d'actifs immobiliers dans le secteur du cannabis et/ou ceux étroitement liés à l'industrie du cannabis. Il s'agit-là de la septième SAVS axée sur le cannabis à s'enregistrer sur NEO et la deuxième SAVS cotée sur NEO de Subversive, Subversive Capital Acquisition Corp. (NEO:SVC.A.U, SVC.WT.U) ayant finalisé le plus grand IPO de SAVS de l'histoire canadienne à 575 000 000 USD en juillet 2019. Le REIT LP est également sponsorisé par une filiale de The Inception Companies.

« Nous sommes fiers d'enregistrer notre REIT-SAVS innovante sur NEO, la plateforme boursière canadienne leader dans les cotations SAVS. Forte de sa vaste expérience et de ses précédents succès en tant que place boursière majeure soutenant les SAVS et les titres de cannabis américains, l'équipe de NEO nous a fourni l'expertise nécessaire pour entrer en bourse dans des délais exceptionnellement courts à un moment crucial de l'industrie du cannabis », déclare Richard Acosta, chef de la direction et directeur du commandité de REIT LP.

« L'innovation et le service exceptionnel au service des investisseurs et des leveurs de capitaux sont les moteurs de notre organisation », ajoute Jos Schmitt, président et chef de la direction de NEO. « Avoir le privilège de voir Subversive revenir avec un deuxième SPAC innovant témoigne du caractère unique et différent de notre plateforme. Nous nous engageons à continuer à nous montrer à la hauteur de ces exigences. »

Les investisseurs peuvent négocier des actions de SVX.UN via leurs canaux d'investissement habituels, y compris via les plateformes de courtage à escompte et les courtiers de services complets. NEO Bourse comprend désormais plus de 90 cotations d'entreprise et de FNB, et représente plus de 10 pour cent du volume total de courtage au Canada. Cliquez ici pour un aperçu exhaustif des titres cotés sur NEO.

À propos de NEO Bourse

Neo Exchange Inc. est une plateforme boursière progressive rassemblant des investisseurs et des leveurs de capitaux au sein d'un environnement équitable et transparent. Pleinement opérationnel depuis juin 2015, NEO donne la priorité aux investisseurs, en leur donnant accès à tous les titres canadiens cotés dans un cadre juste. NEO Bourse accueille des entreprises majeures et des produits d'investissement à la recherche d'une plateforme synonyme de confiance pour les investisseurs, de prise de conscience, de liquidités de qualité et d'accès illimité aux données du marché. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter : NEOstockexchange.com

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux : twitter | linkedin | facebook

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 8 janvier 2020 à 21:55 et diffusé par :