Le premier stabilisateur pour smartphone ultraléger au monde sera présenté au CES 2020 ? Hohem en passe de dévoiler l'iSteady X

Le salon CES 2020 se tiendra du 7 au 10 janvier 2020 à Las Vegas. Lors de ce grand rassemblement des acteurs technologiques mondiaux, Hohem Technology Co., Ltd. (Hohem), véritable outsider dans le secteur des stabilisateurs portatifs, a fortement attiré l'attention de nombreux acheteurs, journalistes et tiers sur l'iSteady X, son tout nouveau stabilisateur innovant pour smartphone.

L'iSteady X, qui sera officiellement lancé en février 2020, est conçu pour résoudre les problèmes rencontrés par les utilisateurs, grâce à son design pliable et à ses multiples fonctions créatives, comme le bouton de partage de vidéo en 15 secondes. Vous trouverez ci-dessous quelques points forts du produit.

Le plus léger

L'iSteady X se distingue des autres, car il s'agit du premier stabilisateur portatif ultraléger pour smartphone au monde. Comparé aux stabilisateurs pour smartphone classiques, l'iSteady X ne pèse que 249 grammes, ce qui en fait le stabilisateur trois axes pour smartphone le plus léger de la planète. Ce poids plume facilite l'enregistrement de votre parcours personnel et de votre vie de tous les jours.

De taille réduite

Sa conception pliable rend l'iSteady X plus compact et épuré. Pas plus grand que la paume d'une main en position repliée, il permet aux utilisateurs de l'emporter partout avec eux, de le tenir en main ou de le mettre en poche, ce qui en fait le gadget idéal pour les vloggers ou les adeptes des vidéos prises avec smartphones.

Mode moment, nouvelle APP communautaire

L'iSteady X est doté d'un ensemble de boutons permettant aux utilisateurs de maîtriser son fonctionnement instantanément, sans apprentissage préalable. Il leur suffit d'appuyer sur un bouton pour enclencher divers modes, dont le « mode moment » ou encore la reconnaissance faciale. L'iSteady X est pourvu d'un dispositif anti-tremblement de première catégorie, le tout nouvel algorithme anti-tremblement iSteady, et d'un système de contrôle du moteur optimisé afin de pouvoir supporter une charge maximale de 280 grammes.

Aucune information supplémentaire ne sera diffusée jusqu'à la présentation officielle du produit au CES 2020. Les visiteurs du salon peuvent se rendre au stand 25953 pour tester les produits Hohem. Suivez Hohem sur Facebook : https://www.facebook.com/HohemGlobal/

À propos d'Hohem

Fondée en 2014, Hohem Technology Co., Ltd. (Hohem), adhère à son slogan : « Make the Moment, Enjoy it ! » (créez l'instant, profitez-en). L'entreprise se concentre sur la R et D et la production de stabilisateurs intelligents tels que les stabilisateurs pour caméra d'action, pour smartphone et pour appareil photographique reflex numérique.

L'entreprise dispose de solides bases techniques et a réussi le lancement du premier stabilisateur pour smartphone au monde doté d'une fonction de reconnaissance faciale. Hohem s'engage à fournir des produits simples, fonctionnels et créatifs à ses clients. Pour de plus amples informations : https://www.hohem-tech.com/

