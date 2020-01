Sam Morovati est nommé vice-président des ventes chez Delta-Q Technologies





Delta-Q Technologies (Delta-Q) a annoncé aujourd'hui que le vétéran des ventes, Sam Morovati, avait rejoint la société en tant que vice-président des ventes. Il sera responsable des canaux de vente mondiaux de Delta-Q.

« Comme Delta-Q poursuit sa croissance sur les marchés mondiaux des chargeurs de batterie et de la technologie en général, nous sommes ravis d'accueillir Sam Morovati au sein dans notre équipe », a déclaré Sarah MacKinnon, directrice financière et vice-présidente exécutive de Delta-Q. « Sam est un leader chevronné et axé sur les résultats dans le secteur de la technologie, et nous sommes convaincus que ses qualités de leadership permettront de soutenir les missions de Delta-Q et de nos clients.

Il a fait ses preuves et bénéficie d'excellentes compétences en termes de leadership, de mentorat et de coaching, lesquelles vont être des atouts précieux pour nous à l'avenir. Nous comptons sur lui pour veiller à ce que nos plans de vente stratégiques s'alignent fermement sur notre vision, notre mission et nos valeurs. »

M. Morovati possède plus de deux décennies d'expertise dans la vente, le marketing et les services de gestion technologique. Il apporte d'importantes compétences à son nouveau poste, notamment une expérience de la conduite des stratégies de mise sur le marché avec des entreprises opérant dans les télécommunications, les logiciels d'entreprise, l'automatisation, les énergies renouvelables, les réseaux intelligents, le contrôle industriel et l'Internet industriel des objets. Il fera bénéficier Delta-Q de cette expertise pour aider à propulser l'entreprise sur de nouveaux marchés et de nouvelles industries.

Avant de rejoindre Delta-Q, M. Morovati était directeur des ventes chez Honeywell, à Toronto, où il aidait ses clients ontariens à optimiser leurs opérations grâce à la sécurité, l'automatisation des bâtiments, les logiciels et les services de Honeywell. Il a également passé six années chez Schneider Electric en tant que directeur des ventes territoriales, et en tant que développeur commercial national pour le marché de l'énergie éolienne renouvelable. Sam Morovati est titulaire d'un diplôme en génie électrique et en électronique de l'université Bogazici d'Istanbul, en Turquie, et d'un MBA option gestion des technologies, de l'université Simon Fraser de Vancouver, en Colombie-Britannique.

« Je suis ravi d'intégrer l'équipe dynamique de Delta-Q », a confié M. Morovati. « Delta-Q contribue à l'adoption à l'échelle mondiale des technologies alimentées par batterie, et je me réjouis à l'idée de renforcer leur position sur le marché de l'électrification. J'ai hâte de travailler en étroite collaboration avec notre équipe des ventes mondiales, ainsi qu'avec nos clients et partenaires pour les aider à atteindre leurs objectifs et contribuer à un monde futur plus vert. »

À propos de Delta-Q Technologies

Delta-Q Technologies développe et fournit des chargeurs de batterie aux fabricants d'équipement d'origine (FEO), spécialisés dans les véhicules électriques et les équipements industriels. Le mélange unique de capacités d'ingénierie de Delta-Q dans l'électronique de puissance à haute efficacité et la conception de logiciels intégrés offre des solutions de charge de batterie, innovantes, pour répondre aux besoins en constante évolution des clients de l'entreprise. Avec plus d'un million de véhicules et de machines industrielles utilisant déjà ses produits, l'innovation de Delta-Q permet l'adoption généralisée de systèmes d'entraînement électriques respectueux de l'environnement. Delta-Q a été fondée en 1999 et est une entreprise privée basée à Vancouver, au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.delta-q.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 8 janvier 2020 à 20:00 et diffusé par :