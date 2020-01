Le gratte-ciel 56 Leonard, chaleureusement salué par la critique, a été nommé grand bâtiment de la décennie





NEW YORK, 8 janvier 2020 /PRNewswire/ -- 56 Leonard, la tour de 60 étages chaleureusement saluée par la critique, conçue par les architectes de renommée mondiale Herzog & de Meuron, lauréats du prix Pritzker et par le promoteur Alexico Group, a été reconnue pour avoir redéfini la silhouette de la ville de New York. L'emblématique tour située à TriBeCa a été désignée comme l'un des 10 bâtiments les plus importants de la ville de New York pour la décennie qui s'achève par Curbed New York, une publication sur l'immobilier et le design urbain américains.

Cette distinction réaffirme que le 56 Leonard est l'un des monuments mondiaux les plus imaginatifs et les plus importants sur le plan architectural qui embellit la silhouette des immeubles de Manhattan. La structure en cascade de 60 étages à l'angle de Church Street et de Leonard Street offre des vues à couper le souffle sur le paysage urbain, les fleuves et rivières, les ponts et plus loin encore.

Fruit d'une collaboration sans précédent entre l'artiste et l'architecte, cette tour emblématique s'intègre parfaitement à une sculpture énigmatique en forme de ballon dirigeable, faite d'acier inoxydable, pesant 40 tonnes et mesurant 48 pieds (14,6 mètres) de long et 19 pieds (5,8 mètres) de haut. Spécialement commandée à l'artiste Anish Kapoor, lauréat du Prix Turner, la sculpture cale le bâtiment, lequel l'écrase à sa base. Cette sculpture monumentale en miroir est la première oeuvre d'art publique permanente de Kapoor à New York.

56 Leonard, qui a récemment servi de décor au numéro de janvier 2020 du magazine Vogue mettant en vedette Cardi B, propose un dernier penthouse à la vente. À plus de 700 pieds (215 mètres) de hauteur, dans le ciel, le Penthouse 57 - un appartement de quatre chambres à coucher, quatre ou cinq salles de bain, d'une superficie de 5 252 pieds carrés (quelque 500 mètres carrés), offrant en outre 1 763 pieds carrés (quelque 160 mètres carrés) d'espaces de vie extérieurs répartis sur trois terrasses et balcons - est mis en vente à 24,5 millions de dollars. Corcoran Sunshine Marketing Group est l'agent exclusif de marketing et de vente de l'immeuble.

