Rockwell Automation s'apprête à acquérir Avnet pour étendre son expertise de la cybersécurité





Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK) a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord en vue de l'acquisition d'Avnet Data Security, LTD, un fournisseur de cybersécurité basé en Israël avec plus de 20 années d'expérience dans les services de cybersécurité. Avnet propose un ensemble complet de cyber-services et solutions IT/OT couvrant les évaluations, les tests de pénétration, les solutions de réseau et de sécurité, la formation et les services gérés IT/OT convergés.

« La combinaison offerte par Avnet en termes de prestation de services, de formation, de recherche et de services gérés va nous permettre de desservir un ensemble beaucoup plus large de clients à l'échelle mondiale tout en continuant d'accélérer le développement de notre portefeuille sur ce marché au développement rapide », a déclaré Frank Kulaszewicz, vice-président principal du contrôle des produits et solutions chez Rockwell Automation.

La cybersécurité est l'une des composantes les plus dynamiques de l'activité de services de Rockwell Automation. L'industrie manufacturière a évolué et est devenue plus connectée que jamais, par conséquent, les stratégies de sécurité physique traditionnelles ne suffisent plus pour protéger les opérations de production. Pour aider ses clients à développer, à maintenir et à faire évoluer des stratégies de cybersécurité proactives, Rockwell Automation fournit un ensemble complet de services et de solutions. Les connaissances et l'expérience approfondies de l'équipe d'Avnet vont soutenir l'objectif stratégique de Rockwell Automation qui est d'atteindre une croissance à deux chiffres dans les solutions d'information et les services connectés en élargissant son expertise cyber et réseaux IT/OT à l'échelle mondiale.

« Nous sommes ravis de rejoindre Rockwell Automation pour les aider à étendre leur cyber-offre qui est déjà robuste », a confié pour sa part Igal Cohen, PDG d'Avnet. « Nous allons continuer à desservir nos clients existants tout en élargissant notre portée pour répondre aux besoins d'une gamme beaucoup plus étendue de clients. Notre passion et notre mission ont toujours été d'aider autant d'organisations que possible à sécuriser leurs données contre les menaces internes et externes. »

La transaction devrait être clôturée au début de 2020, sous réserve des approbations et conditions habituelles, et elle ne devrait pas avoir d'incidence majeure sur les résultats financiers de Rockwell Automation pour 2020.

À propos de Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE : ROK), est un leader mondial de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique. Grâce au potentiel de la technologie, nous connectons l'imagination des personnes pour étendre ce qui est humainement possible, rendant ainsi le monde plus productif et plus durable. Rockwell Automation a son siège à Milwaukee, dans le Wisconsin, et emploie environ 23 000 solutionneurs de problèmes au service d'une clientèle répartie dans plus de 100 pays. Pour en savoir plus sur la façon dont nous donnons vie à l'Entreprise connectée dans les entreprises industrielles, visitez www.rockwellautomation.com

À propos d'Avnet Data Security, LTD

Renforçant la résilience de la cybersécurité à l'échelle mondiale depuis 1995, Avnet a accumulé des connaissances et des meilleures pratiques inégalées dans ce secteur spécialisé très exigeant.

L'équipe de la société basée en Israël comprend des dizaines de cyber-experts, formateurs, consultants seniors, chercheurs et ingénieurs en intégration de systèmes, chacun possédant des connaissances inégalées dans leurs domaines. Pour plus de renseignements, visitez www.avnet-cyber.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 8 janvier 2020 à 18:00 et diffusé par :