Palmaïa, The House of AïA, une nouvelle enclave de littoral exclusif sur la Riviera maya, accueille les clients avec des programmes holistiques exceptionnels et des rituels musicaux de profonde connexion





Le complexe touristique nouvellement construit au bord de l'océan se veut un lieu d'évasion distinctif grâce à une programmation immersive et un éthos de viabilité

PLAYA DEL CARMEN, Mexique, 8 janvier 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, Palmaïa, The House of AïA, invite sa clientèle à célébrer la complexité de la Riviera Maya tout en renouant avec la nature, le caractère sacré de la vie et le véritable esprit humain. Dans une région ponctuée de centres de villégiature et d'hôtels, Palmaïa se distingue par son emplacement situé entre une plage vierge de sable blanc et des cénotes d'eau froide à l'orée d'une jungle non perturbée, et aussi par une programmation réfléchie créée pour les invités afin qu'ils explorent et sortent de leur zone de confort habituelle.

Alexander Ferri, fondateur et visionnaire à qui l'on doit le Palmaïa, a conçu cette expérience de villégiature selon sa propre manière de vivre, croyant que l'exploration intérieure et le respect de la nature et de la collectivité sont essentiels pour rassembler les gens afin de produire un changement substantiel. Le complexe touristique est un endroit où les visiteurs peuvent donner lieu à la croissance personnelle grâce aux rituels soigneusement choisis et aux cérémonies de profonde connexion qui surviennent sur la propriété.

L'un des joyaux de cette expérience est le programme Architects of Life, dirigé par ShamanBalder, qui se trouve sur place. En compagnie de guides et d'enseignants triés sur le volet qui rendent visitent, Balder guide les clients lors de rituels, dont des cérémonies mettant à l'honneur le cacao, des séances de yoga, de guérison sonore multivibrationnelle, de méditation et d'ingestion de plantes, ainsi que des pratiques anciennes qui inspirent la réflexion, l'exploration et la connexion.

Le complexe proposera aussi le programme Rituals of Sound, lequel rend hommage à l'environnement musical de Tulum et de Mykonos, mais dans un cadre plus relaxant réservé exclusivement aux clients. Palmaïa servira de scène pour les musiciens créatifs expérimentaux qui transporteront les clients au son des battements graves soigneusement rythmés, et aussi pour la musique électronique fusion profonde avec bonification acoustique. Les rituels musicaux prennent diverses formes et ont lieu chaque jour de 16 h à minuit, permettant aux personnes de tous âges d'avoir consciemment du plaisir.

« Une communauté grandissante de penseurs non conventionnels et de personnes avides de spiritualité se rassemble dans de petites communautés du monde pour embrasser la créativité, la musique et l'environnement. Ensemble, nous créons une nouvelle conscience collective moderne », soutient Ferri. « Le centre Palmaïa a été conçu pour être l'un de ces points de convergence; c'est actuellement la seule enclave naturelle de littoral du genre à être visionnaire. Il s'agit d'un endroit sécuritaire où nous pouvons créer un changement positif au sein des limites de la société moderne. »

Parfaitement apparié à son entourage que sont la mer des Caraïbes et la jungle, le Palmaïa offre aux voyageurs des suites faisant toutes face à l'océan et disposant de leur propre terrasse privée donnant sur l'océan depuis sept bâtiments distincts. Elles comprennent des suites pour les familles, avec notamment des lits superposés pour les enfants, des suites à aire libre pour les adultes, des suites donnant accès à la nage à l'une des quatre piscines à débordement, et des suites nichées dans la jungle en bordure de l'océan, lesquelles sont toutes conçues durablement sans l'utilisation de produits animaux. Un guide nomade sera assigné à chaque voyageur afin de satisfaire les besoins de ce dernier pendant son séjour. Les parents seront ravis d'apprendre que le Palmaïa propose le seul programme hôtelier d'activités amusantes holistiques pour enfants dispensés par des éducateurs Waldorf certifiés.

Sur place, les clients peuvent s'alimenter à l'un des quatre restaurants et auprès du camion-restaurant mobile. Tous ces endroits servent des aliments d'origine éthique provenant d'exploitations agricoles et piscicoles réputées du Mexique. Le chef des cuisines Eugenio Villafaña, qui a travaillé au sein de nombreux restaurants décorés par Michelin, supervise le programme culinaire. Il s'affaire notamment à créer en parallèle des menus d'origine végétale pour chaque site de restauration, une offre culinaire unique à la Riviera Maya et dans l'ensemble de l'industrie de l'hébergement. Mauricio Alvarez, lui, est le directeur de la programmation des repas d'origine végétale; c'est aussi un ancien de Noma.

Le LEK, restaurant gastronomique phare, sert de fins repas mexicains, tandis que Mar de Olivio est la destination pour la cuisine méditerranéenne redéfinie. L'Ume, un restaurant oriental de type fusion, marie les cuisines thaïe et continentale pour procurer des expériences à la carte mettant à l'honneur des fragrances sensuelles, des saveurs exotiques et des nuances densément riches. Su Casa, un bar et un restaurant intégrés à la plage et nichés sur les dunes, offre une ambiance décontractée digne des Caraïbes. Les clients peuvent s'y prélasser, les pieds dans le sable. El Caminante, pour sa part, sert de la vraie nourriture comme le fait un camion-restaurant; son menu change quotidiennement.

L'Eolo Beach Club vibre au son des musiciens qui visitent l'endroit, alors que deux bars de piscine servent des cocktails de fruits frais et des créations exclusives selon l'envie des clients. Sinon, l'Atlas Club, un endroit exclusif, offre une libation qui se prolonge dans la nuit. Il abrite aussi le Health Café, où les clients peuvent se détendre dans un environnement urbain plus moderne de type loft tout en savourant des matchas lattes et en dégustant des rôties avec avocats.

Le complexe touristique compte aussi un spa dans la jungle, Atlantis, où des cérémonies anciennes figurent au menu des services, comme l'illustre Temazcal. Quiconque se trouve à l'Atlantis peut puiser conseil dans le livre des neuf voies vers la santé, qui est conçu pour traiter les émotions en tant que causes profondes plutôt que comme douleur physique. Les salles de traitement sont munies de fenêtres allant du plancher au plafond qui s'ouvrent sur le feuillage et sont blotties entre des cénotes naturels servant pour les rituels et la médiation. Le centre de conditionnement physique est aussi caché dans la jungle.

Inspiré de la philosophie voulant que la croissance personnelle soit la voie qui permet de nouer avec la nature, le Palmaïa a été conçu pour ne pas perturber l'aménagement originel de celle-ci. Le complexe a vu le jour dans un souci de viabilité et s'efforce de devenir, d'ici 2021, l'une des premières propriétés carboneutres en contrebalançant l'énergie que Palmaïa utilise par la construction de panneaux solaires dans l'enceinte du centre et dans d'autres régions du Mexique. Par ailleurs, les clients ne trouveront aucune bouteille d'eau en plastique sur la propriété, sans oublier que tous les produits de salle de bain sont rechargeables et faits d'huiles essentielles et d'ingrédients biodégradables à 100 %.

Étant une collectivité choyée, PalmaÏa fournira à ses clients tout ce dont ils ont besoin durant leur séjour pour que ceux-ci aient accès à tout de façon illimitée sans se soucier de la conversion des devises. Le taux de base par personne par nuit est de 600 $. Pour effectuer une réservation et obtenir de l'information à propos de Palmaïa, The House of AïA, veuillez envoyer un courriel à l'adresse contact@thehouseofaia.com ou visitez les sites www.thehouseofaia.com et @thehouseofaia.

