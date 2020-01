Schrödinger et Bayer collaborent pour codévelopper la technologie de conception de novo et accélérer la découverte médicamenteuse





Schrödinger et Bayer (BAYN: DE) annoncent ce jour une alliance technologique de cinq ans pour développer une solution de conception de novo exhaustive avec pour objectif d'accélérer la découverte de médicaments innovants et de haute qualité. La technologie devrait permettre d'énumérer, sélectionner et noter des milliards de composés virtuels, synthétiquement réalisables, et promouvant l'identification et l'optimisation de nouvelles thérapies candidates potentielles. D'après les termes de l'accord, Schrödinger devrait recevoir environ 10 millions EUR.

Le logiciel de conception de novo sera doté de la technologie de conception moléculaire de Schrödinger, qui repose sur une modélisation basée sur la physique et augmentée par l'apprentissage machine, et des modèles propriétaires in silico de Bayer prédisant l'absorption, la distribution, le métabolisme, l'excrétion, la toxicité des composés et la synthétisabilité chimique. Le nouveau logiciel sera conçu à partir de la solution informatique pour entreprise de Schrödinger, LiveDesign, et aura pour but de concevoir rapidement de grands nombres de molécules et de prédire leurs propriétés.

"Soulignant nos efforts en matière de transformation numérique sur l'ensemble de notre chaîne de valeur, notre collaboration avec Schrödinger a pour but d'exploiter des méthodes avancées basées sur la physique et les capacités d'apprentissage machine afin d'optimiser la découverte de médicaments candidats viables", déclare Dr Karl Ziegelbauer, chef de l'innovation ouverte et des technologies numériques de la division pharmaceutique de Bayer AG. "La nouvelle solution technologique codéveloppée vise à créer de nouveaux horizons pour la découverte thérapeutique de demain, avec le but ultime d'apporter des avantages aux patients."

"Nous admirons la passion de Bayer pour l'innovation et son engagement à utiliser des technologies de pointes afin de relever les défis de santé mondiaux", déclare Ramy Farid, PDG de Schrödinger, Ph.D. "Nos objectifs se reflètent dans notre mission, et nous sommes fiers de concrétiser cette vision par l'entremise de cette collaboration. La solution de conception de novo, qui conçue à partir des forces complémentaires de Schrödinger et Bayer, promet d'accélérer la découverte de médicaments novateurs répondant à d'importants besoins non satisfaits."

À propos de Schrödinger

La plateforme de calcul de Schrödinger visant à accélérer la découverte médicamenteuse et la conception de matériaux est déployée par de grandes sociétés biopharmaceutiques et industrielles, des établissements universitaires et des laboratoires publics du monde entier. En plus de cette activité commerciale, Schrödinger applique également sa plateforme computationnelle à un solide portefeuille de programmes de découverte en collaboration avec des sociétés pharmaceutiques, et a cofinancé des sociétés biotechnologiques phares, comme Nimbus Therapeutics. En outre, Schrödinger met à profit sa plateforme pour faire avancer des programmes de découverte médicamenteuse internes et détenus en exclusivité. Les importants investissements de Schrödinger dans la recherche fondamentale continuent de promouvoir le développement de sa plateforme computationnelle. Créé en 1990, Schrödinger emploie plus de 400 personnes à son siège new-yorkais et dans le monde. Visitez www.schrodinger.com pour plus d'informations.

À propos de Bayer

Bayer est une entreprise internationale avec des compétences clés dans les domaines des sciences de vivant, des soins de santé et de la nutrition. Ses produits et services sont conçus pour soutenir les efforts visant à relever les défis majeurs présentés par une population mondiale croissante et vieillissante. En parallèle, le Groupe a pour objectif d'augmenter son potentiel de recettes et de créer de la valeur grâce à l'innovation et la croissance. Bayer s'engage en faveur des principes de développement durable, et la marque Bayer est synonyme de confiance, fiabilité et qualité au niveau mondial. Durant l'exercice 2018, le Groupe employait environ 117 000 personnes, pour un total de ventes de 39,6 milliards d'euros. Les dépenses de capital se sont élevées à 2,6 milliards d'euros et les dépenses de R&D à 5,2 milliards d'euros. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.bayer.com.

