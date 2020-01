Avis d'ébullition préventif à compter du 8 janvier 2020





MONTRÉAL, le 8 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal décrète un avis d'ébullition préventif dans l'est de Montréal à compter d'aujourd'hui, 8 janvier 2020. Cette mesure préventive est due à des travaux sur le réseau d'aqueduc qui a causé une baisse de pression et une interruption de service dans l'est de Montréal. Le travail des équipes sur place a permis de rétablir rapidement la pression d'eau normale dans l'est de Montréal, en moins d'une heure.

SECTEURS VISÉS PAR L'AVIS D'ÉBULLITION

Le secteur Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles situé à l'est du boulevard Albert-Hudon et au nord de l'autoroute 40;

Un secteur industriel de la Ville de Montréal-Est compris entre le boulevard Henri-Bourassa, la rue Cherrier, le boulevard Marien et le Golf d' Anjou .

* Les arrondissements d'Anjou, de Montréal-Nord et de Saint-Léonard ne sont pas visés par l'avis d'ébullition préventif.

CONSIGNES

Les résidents des secteurs touchés par l'avis d'ébullition préventif doivent faire bouillir l'eau au moins 1 minute avant de la consommer ou de l'utiliser pour se brosser les dents. L'eau potable non bouillie peut toutefois être utilisée pour des soins d'hygiène ou autres usages domestiques.

Cette consigne est en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Dès que la situation sera rétablie, un avis de retour à la normale sera émis.

Pour visualiser les secteurs touchés par l'avis d'ébullition préventif, cliquez sur le lien suivant : http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=6497,102961582&_dad=portal&_schema=PORTAL

Pour plus de renseignements, les citoyens sont invités à consulter le site Internet ville.montreal.qc.ca/eaudemontreal ou à communiquer avec le 311.

