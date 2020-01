La Bourse du Samaritain dépêche une équipe canadienne pour venir en aide aux victimes des feux de forêt en Australie





L'organisme de secours chrétien apportera une aide physique et spirituelle aux gens qui ont tout perdu

CALGARY, le 8 janv. 2020 /CNW/ - La Bourse du Samaritain Canada envoie une équipe de huit personnes en Australie pour venir en aide aux gens dont les habitations et les autres biens ont été détruits par des feux de forêt sans précédent qui ont dévasté la partie sud-est du pays.

Les membres de l'équipe, dont la plupart quitteront vers l'Australie le 11 janvier, apporteront leur aide dans trois régions (Nouvelle-Galles du Sud, Victoria et l'Australie-Méridionale) qui sont victimes des feux de forêt depuis des mois. Les feux de forêt ont déjà détruit des milliers de foyers et brûlé plus de quinze millions d'acres de terrain.

« Chez nous, au Canada, nous sommes conscients des effets dévastateurs des feux de forêt sur les collectivités. Nous avons le coeur brisé lorsque nous constatons leur incidence en Australie, a déclaré Brent Davis, directeur des projets du ministère canadien à La Bourse du Samaritain.

Au moment où nous prions pour des précipitations, nous disposons des moyens d'envoyer des ressources canadiennes et nous sommes enthousiastes à l'idée de profiter de notre expérience afin d'aider des familles à se relever à la suite de ces incendies. »

La succursale australienne de La Bourse du samaritain a été mise à contribution, mais une aide supplémentaire est nécessaire en raison de la crise qui se poursuit. La Bourse du Samaritain Canada possède une vaste expérience en matière de rétablissement à la suite de feux de forêt. Elle est notamment venue en aide à près de 500 familles à Fort Mc Murray, en Alberta, en 2016.

Notre équipe a entre autres nettoyé les débris des propriétés endommagées, retiré des réfrigérateurs et des congélateurs remplis de nourriture avariée de foyers qui n'ont pas été endommagés et qui se sont retrouvés privés d'électricité pendant de longues périodes, et passé au crible les cendres et les décombres afin de trouver des articles qui auraient pu survivre aux incendies.

Depuis 2016, l'organisme a aussi apporté son soutien aux victimes des feux de forêt au sein des communautés de William Lake (2017) et de Telegraph Creek (2018) en Colombie-Britannique, et de la municipalité de Paddle Prairie, en Alberta (2019).

Dons

Afin de soutenir les secours de la Bourse du Samaritain en cas de catastrophes, visitez le site Web BourseduSamaritain.ca (cliquez sur « Dons ») ou composez le 1 800 663-6500.

La Bourse du Samaritain Canada

La Bourse du Samaritain est un organisme chrétien d'aide et de développement qui tire son nom de l'histoire biblique du bon Samaritain. Tout comme ce bon samaritain, qui a croisé un homme battu et qui lui est venu en aide, nous aidons les victimes de la guerre, de la maladie, de catastrophes, de la pauvreté, de la famine et de la persécution. En plus de fournir de l'aide en cas de catastrophes, nous travaillons à recueillir et à distribuer des boîtes à chaussures remplies de cadeaux dans le cadre de l'Opération enfant de Noël, et fournissons de l'eau salubre, des compétences professionnelles, du matériel et de la formation agricoles à des familles de régions en développement. Pour en savoir plus, visitez le site BourseduSamaritain.ca.

