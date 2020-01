Antonine Maillet nommée citoyenne d'honneur de la Ville de Montréal





MONTRÉAL, le 8 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Pélagie-la-Charrette et la Sagouine sont désormais Montréalaises d'adoption. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a en effet décerné aujourd'hui la citoyenneté d'honneur de la Ville à leur créatrice, Antonine Maillet. L'illustre écrivaine acadienne devient ainsi la 29e récipiendaire de cette distinction, qui récompense des personnalités marquantes et méritantes par leurs actions, leur art ou leur engagement.

« Je suis très heureuse d'honorer Antonine Maillet, une grande femme de lettres, une icône de la littérature canadienne, acadienne, québécoise et montréalaise. J'ai souhaité reconnaître l'empreinte qu'Antonine Maillet a laissée dans notre culture, dans notre histoire et dans notre mémoire », a déclaré la mairesse Valérie Plante.

Née en 1929 à Bouctouche, au Nouveau-Brunswick, Antonine Maillet vit à Montréal depuis les années 1970. L'avenue Wilder, à Outremont, où elle a longtemps vécu, a pris son nom en 1981. Elle demeure maintenant au centre-ville. Traduite en plusieurs langues, son oeuvre compte une cinquantaine de romans, contes, pièces de théâtre et essais.

« L'âme de la littérature acadienne contemporaine »

Officière de l'Ordre du Canada, de l'Ordre national du Québec et de l'Ordre national de la Légion d'honneur de France, notamment, Antonine Maillet a été le premier auteur non européen à remporter le prestigieux Prix Goncourt, en 1979. Souvent qualifiée d'« âme de la littérature acadienne contemporaine » et véritable légende vivante, sa renommée s'étend à toute la francophonie.

« Montréal, ainsi que les Montréalaises et Montréalais portent à Antonine Maillet une affection et un attachement qui dépassent son talent et son oeuvre. C'est d'ailleurs pourquoi, dès 1991, elle été sacrée Grande Montréalaise, un titre alors décerné à des personnalités montréalaises d'exception », a souligné la vice-présidente du comité exécutif et responsable de la culture et de la diversité montréalaise, Magda Popeanu.

L'auteur-compositeur-interprète Charles Aznavour a été le premier à recevoir le titre de citoyen d'honneur de la Ville de Montréal, en 2002. Depuis, le chef d'orchestre Kent Nagano, l'écrivain et scénariste Dany Laferrière, le musicien de jazz Oliver Jones, l'actrice Janine Sutto, l'ex-secrétaire général des Nations unies Ban Ki-moon ainsi que l'homme d'affaires et philanthrope Charles Bronfman, entre autres, se sont ajoutés à la liste.

