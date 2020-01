Boost Note : une nouvelle version open source de l'application de prise de notes est désormais disponible





~ L'application de bureau de Boost Note la plus récente permet de simplifier la prise de notes

~ La version actuelle connaît déjà un énorme succès, avec plus de 600 000 téléchargements

TOKYO, 8 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Les programmeurs ont pour habitude de prendre de nombreuses notes pour conserver leurs idées. Afin qu'ils puissent enregistrer leurs notes de manière organisée et structurée, une solution spécifiquement conçue pour les développeurs est désormais disponible ; il s'agit de Boost Note, un éditeur de marquage pour développeurs intuitif et élégant. Conçu par une société dont le nom est « BoostIO », Boost Note est disponible en tant qu'application de bureau entièrement open source pour Mac, Windows et Linux.

Avec plus de 600 000 téléchargements et 1600 étoiles sur GitHub, Boost Note avait déjà fait mouche, mais l'équipe de Boost Note a réalisé que l'aventure ne faisait que commencer.

Elle a désormais lancé une version améliorée de l'application de bureau Boost Note, qui intègre de nombreuses fonctionnalités intéressantes. Déjà, dans sa version actuelle, Boost Note permet aux développeurs de prendre des notes très facilement.

BoostIO a pour objectif de libérer la créativité de tout un chacun et c'est exactement ce que fait l'application. Elle permet aux développeurs d'enregistrer leurs notes de marquage automatiquement, au fur et à mesure qu'ils écrivent et elle contient des aperçus en quasi direct, ce qui permet aux développeurs d'effectuer une double vérification dans le même temps.

Désormais, pour franchir une autre étape, la société a lancé une nouvelle application Boost Note. Dans cette nouvelle version, les développeurs auront la possibilité d'enregistrer leurs notes dans un système de fichiers de type git.

Dans la nouvelle version, les développeurs pourront utiliser le stockage dans le Cloud, ce qui facilitera la synchronisation de plusieurs appareils. En d'autres termes, cela rendra la programmation beaucoup plus pratique.

La dernière version contient également de nouvelles fonctionnalités. Par exemple : plusieurs thèmes de couleurs seront proposés, ainsi que plus de 150 mises en évidence syntaxique et localisations.

La société lancera également bientôt l'application mobile de Boost Note pour Android et iOS, afin que les utilisateurs puissent gérer leurs notes de n'importe quel endroit, sans avoir à être physiquement dans leur bureau.

Avec de telles améliorations, Boost Note fournira aux développeurs une expérience sans précédent. Ses nouvelles fonctionnalités permettront aux programmeurs de ne pas ressentir de limites dans la transformation de leurs idées en solutions concrètes.

Courrier électronique du fondateur : info@boostnote.io, URL : https://boostnote.io/

Fichiers pour les médias : https://github.com/BoostIO/boostnote-materials

Contact :

Relations publiques de BoostIO

info@boostnote.io

+81-50-3704-3131

