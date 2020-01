Dover Corporation fera l'acquisition de Systech International





L'acquisition élargit la portée et l'envergure internationales de la Brand Protection Suitetm de Systech

PRINCETON, New Jersey, 8 janvier 2020 /CNW/ -- Systech International (« Systech ») annonce aujourd'hui la conclusion d'une entente définitive afin d'être acquise par Dover Corporation (« Dover »). Dover est un fabricant mondial diversifié qui fournit des composantes et de l'équipement innovants, des systèmes spécialisés, des fournitures renouvelables, des solutions numériques et logicielles ainsi que des services d'assistance. Au terme de la transaction, Systech fera partie de l'unité commerciale Markem-Imaje de Dover, un fournisseur mondial de solutions de traçabilité et d'identification de produits, au sein du segment imagerie et identification de Dover.

Ayant son siège social à Princeton, au New Jersey, Systech est reconnu comme un pionnier de la protection des marques grand public et des marques pharmaceutiques dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Fournissant des solutions de protection numérique de marque à 19 des 20 plus grands fabricants de produits pharmaceutiques de la planète, Systech prend de l'expansion grâce à des solutions innovatrices et éprouvées dans des secteurs verticaux adjacents, comme les soins personnels, les cosmétiques, le vin et les spiritueux, ainsi que les appareils médicaux. Alors que la majorité des solutions actuelles sont analogiques et additives, Systech permet aux propriétaires de numériser leurs solutions visant à protéger leurs marques par des moyens non additifs et de se parer de manière indubitable contre la menace mondiale grandissante qu'est la contrefaçon.

« L'intégration avec Markem-Imaje rehausse les capacités de R et D de Systech et vient soutenir notre planification ambitieuse d'innovation technologique. L'acquisition vient aussi accroître notre échelle d'implantation, accélérer l'innovation et aider à mieux servir à la fois notre clientèle mondiale et nos partenaires », déclare Ara Ohanian, chef de la direction à Systech. M. Ohanian poursuit : « Nos solutions sont complémentaires et l'offre conjuguée vient consolider notre promesse de marque, qui consiste à fournir des produits connectés à la fois authentiques et sécuritaires dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, depuis l'usine de fabrication jusque dans les mains du consommateur. »

Les modalités de la transaction n'ont pas été divulguées. La transaction est assujettie aux conditions de clôture habituelles, dont les autorisations réglementaires applicables; elle devrait se terminer au premier trimestre de 2020. Atlas Technology Group et Chiesa Shahinian & Giantomasi, PC ont agi comme conseiller financier et comme conseiller juridique, respectivement, auprès de Systech.

À propos de Systech International :

Systech International est une société établie à Princeton, au New Jersey, qui a créé une suite logicielle innovante de solutions pour l'authentification et la traçabilité afin de lutter contre la contrefaçon, de prévenir la diversion et de respecter la conformité réglementaire. S'appuyant sur des décennies d'expérience à titre de chef de file de la sérialisation pharmaceutique, Systech révolutionne la protection de la marque avec sa suite complète qui assure des constatations en temps réel, des données de produits utiles et utilisables, une connectivité numérique et une fonctionnalité d'interaction avec le consommateur qui sont nécessaires pour lutter contre les menaces à la chaîne d'approvisionnement. Les marques internationales de toutes les industries se fient à Systech pour garder leurs produits authentiques, sûrs et connectés pendant leurs déplacements au sein de la chaîne d'approvisionnement. Visitez le www.systechone.com pour en savoir plus.

À propos de Dover :

Dover est un fabricant mondial diversifié dont les revenus annuels totalisent environ 7 milliards $. Dover fournit des composantes et de l'équipement innovants, des systèmes spécialisés, des fournitures renouvelables, des solutions numériques et logicielles ainsi que des services d'assistance visant cinq segments d'exploitation : produits fabriqués, solutions de ravitaillement, imagerie et identification, solutions pour pompes et procédé, et équipement de réfrigération et d'alimentation. Dover conjugue envergure mondiale et agilité opérationnelle pour guider les marchés que la société dessert. Reconnue pour son approche entrepreneuriale depuis plus de 60 ans, l'équipe de Dover, qui compte environ 24 000 employés, adopte une vision d'appropriation, collaborant avec sa clientèle pour redéfinir ce qui peut être fait. Ayant son siège social à Downers Grove, en Illinois, Dover est inscrite à la Bourse de New York sous le symbole « DOV ». Vous trouverez des renseignements complémentaires à l'adresse www.dovercorporation.com.

À propos de Markem-Imaje :

Markem-Imaje, filiale en propriété exclusive indirecte de Dover, est un fabricant mondial de confiance en solutions de traçabilité et d'identification de produits, proposant une gamme complète de systèmes d'étiquetage fiables et innovants pour jet d'encre, transfert thermique, laser, impression et application. Markem-Imaje offre une portée internationale à plus de 50 000 clients par l'entremise de 30 filiales, 6 centres de technologie, plusieurs centres de réparation d'équipements et des usines de fabrication. Son portefeuille de marquage et de codage est le plus complet disponible sur le marché. Vous trouverez des renseignements complémentaires à l'adresse www.markem-imaje.com.

Personne-ressource pour les médias :

Jefferson Barr

Vice-président du marketing

(609) 235 8446

jefferson.barr@systechone.com

