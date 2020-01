Boardriders annonce son soutien à la lutte contre les feux de brousse en Australie





HUNTINGTON BEACH, Californie, 8 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Boardriders Inc., une société mondiale dédiée aux sports d'action et à leur style de vie qui conçoit, produit et distribue des vêtements, chaussures et accessoires de marque sous les marques Billabong, ROXY, Quiksilver, DC Shoes, RVCA et Element a annoncé aujourd'hui qu'elle lance une opération de secours à axes multiples pour soutenir les communautés touchées par la crise des feux de brousse en Australie.

Chacune des marques Boardriders énumérées ci-dessus, ainsi que Surf Dive `n Ski, fera don de 100 % des profits gagnés ce week-end (11-12 janvier) à partir de leurs sites respectifs de commerce électronique en Australie à divers efforts de secours concernant les feux de brousse. En outre, Boardriders encourage et permet également à tous ses employés en Australie de prendre deux jours de congés payés chaque mois pour la durée de la crise pour faire du bénévolat au sein des communautés affectées là où il y a un besoin.

Dave Tanner, PDG de Boardriders a déclaré : « Nous sommes bouleversés de voir la destruction des communautés, des propriétés, de l'habitat naturel et des animaux sauvages en Australie. Nos pensées et nos prières vont à toutes les personnes touchées par cette crise et nous envoyons notre soutien continu pour venir en aide à tous les premiers intervenants. Au fur et à mesure de la progression de cette crise, nous allons également modifier et améliorer notre soutien dans les prochains mois pour mieux répondre aux besoins des communautés affectées que nous estimons tellement ».

À propos de Boardriders Inc. :

Boardriders, Inc., est une société dédiée aux sports d'action et à leur style de vie qui conçoit, produit et distribue des vêtements, chaussures et accessoires de marque pour les Boardriders (les amateurs de sports de glisse) à travers le monde. Les marques de vêtements et de chaussures de la société représentent un style de vie décontracté pour les gens à l'esprit jeune qui sont inspirés par la passion pour les sports d'action en extérieur. Les marques Quiksilver, Billabong, ROXY, RVCA, DC Shoes, et Element de la société ont des racines authentiques et tirent leur patrimoine du surf, du snowboard et du skateboard. Les produits de la société sont vendus dans plus de 110 pays dans un large éventail de modes de distribution, y compris les magasins de surf, de skateboard, de snowboard, ses boutiques exclusives Boardriders et d'autres boutiques de détail appartenant à l'entreprise, d'autres boutiques spécialisées, certains grands magasins et par le biais de divers canaux de commerce électronique. Pour plus d'informations, veuillez visiter les sites Web de nos marques sur www.quiksilver.com, www.billabong.com, www.roxy.com, www.rvca.com, www.dcshoes.com, www.elementbrand.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/624774/logo_boardriders.jpg

Communiqué envoyé le 8 janvier 2020 à 11:24 et diffusé par :