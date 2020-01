Amazfit T-Rex, une montre connectée conçue pour faire face au monde extérieur, va être dévoilée lors du CES 2020





Une montre connectée pour l'extérieur de certification militaire à un prix abordable

LAS VEGAS, 8 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Huami (NYSE : HMI), l'une des plus grandes sociétés au monde d'accessoires portables [1], dévoile son impressionnante série de montres connectées pour l'extérieur T-Rex lors du Consumer Electronic Show (CES) 2020 à Las Vegas. Elle devient la 7e série de montres connectées Amazfit et s'ajoute aux gammes de montres sportives, élégantes ou basiques de la marque. Doté d'une conception et de performances durables, ainsi que d'un large éventail de fonctionnalités liées au sport et à la forme physique, le modèle T-Rex de certification militaire relève le niveau pour l'industrie des accessoires portables intelligents.

L'une des montres connectées pour l'extérieur de certification militaire les plus abordables sur le marché

Conçu pour les amateurs d'exploration urbaine et d'extérieur les plus aventureux, le corps en polymère très résistant avec sa conception fiable permet à l'Amazfit T-Rex de faire face aux environnements les plus difficiles. Certifiée par le département de la Défense des États-Unis, elle a passé 12 règlementations de test de qualité de norme militaire (MIL-STD-810G).

L'Amazfit T-Rex dispose d'un écran AMOLED de 1,3 pouces avec une fonctionnalité « always on display » (affichage permanent) et une résolution de 360x360 pixels. L'Amazfit T-Rex offre également une batterie à l'impressionnante autonomie de 20 jours*. Le modèle se complète d'un GPS + GLONASS avec 20 heures de fonctionnement continu*.

Des fonctionnalités pour libérer son potentiel

L'Amazfit T-Rex dispose de 14 modes sport et suit la performance de divers facteurs de forme physique. Son design résistant à l'eau de 5 ATM permet aussi aux utilisateurs de pratiquer des activités exigeantes sous l'eau. Équipée d'un capteur optique PPG BioTrackertm, T-Rex permet de suivre la fréquence cardiaque tout au long de la journée et fournit des alertes rapides sur le rythme cardiaque en proposant aux utilisateurs des informations régulières sur leur santé cardiaque.

Amazfit Bip S - Entrez dans une vie riche en couleurs

Les innovations d'Huami pour l'Amazfit ont été étendues au Bip S, qui a également été présenté au CES 2020. Le Bip S de l'Amazfit s'intègre maintenant à l'Huami-PAI, un indicateur de l'activité personnelle révolutionnaire, doté d'un écran transflectif couleur, présentant un design ultraléger de 30 g et un degré de résistance à l'eau de 5 ATM, avec une autonomie de batterie allant jusqu'à 40 jours* et un GPS intégré.

Prix et disponibilité

L'Amazfit T-Rex sera disponible en janvier 2020 et le prix de détail suggéré est de 139,9 USD

le prix de détail suggéré est de L'Amazfit Bip S devrait être disponible en février 2020

[1] Selon le rapport de Frost & Sullivan, en 2018, Huami est devenu le plus grand fabricant de dispositifs portables intelligents en termes de volume.

* Tests effectués en laboratoire, la durée de vie de la batterie peut varier suivant les conditions de contrôle et d'utilisation

