Northleaf Capital Partners acquiert une participation de 90 % dans un terminal de stockage de liquides basé en Belgique





Northleaf Capital Partners (Northleaf) a le plaisir d'annoncer que des fonds gérés par Northleaf ont racheté à Hartree Partners (UK) Limited (Hartree) et Ghent Transport & Storage NV (GTS) une participation de 90 % dans Douglas Terminals.

Douglas Terminals est un terminal de stockage de liquides en vrac d'une capacité de 557 000 mètres cubes situé dans le port de Gand, en Belgique. L'installation comprend 17 cuves de haute qualité actuellement utilisées pour le stockage de kérosène, de gazole, de diesel et de biodiesel. Hartree et GTS ont démarré les opérations commerciales au terminal en 2017. GTS conservera une participation de 10 % et continuera d'exploiter le terminal dans le cadre d'une convention de services de gestion. Dans le cadre de la transaction, Hartree, GTS et Northleaf se sont entendus pour développer conjointement Max Terminals, un nouveau terminal de stockage de liquides qui sera situé sur un terrain adjacent au site de Douglas Terminals.

« Les investissements directs dans des actifs de stockage de liquides en vrac de haute qualité sont cohérents avec la stratégie de Northleaf et offrent à nos investisseurs un potentiel important de rendements stables sur le long terme », a déclaré Roderick Gadsby, directeur général de Northleaf. « Cet investissement renforce et diversifie le portefeuille d'actifs de stockage de liquides en vrac de Northleaf, qui inclut dorénavant des investissements aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Belgique, en Australie et en Nouvelle-Zélande. »

« Nous sommes ravis d'annoncer cette transaction et sommes convaincus que Northleaf est le bon actionnaire majoritaire pour Douglas Terminals, étant donné son expérience dans le secteur du stockage de liquides », a expliqué Heiko Voelker, directeur de Hartree. « Nous nous réjouissons à l'idée de nous associer avec Northleaf pour le développement futur de Max Terminals. »

« Nous avons trouvé dans Northleaf notre partenaire idéal pour le long terme et sommes enchantés qu'il soutienne la stratégie de Douglas Terminals à l'avenir », a affirmé Yves Bienfet, propriétaire de GTS. « Nous avons hâte de travailler ensemble en relation avec Douglas Terminals, le développement de Max Terminals et de futures opportunités dans le stockage de liquides. »

À propos de Northleaf Capital Partners

Northleaf Capital Partners est une société internationale indépendante d'investissement sur les marchés privés qui présente des engagements sous gestion dépassant les 13 milliards USD dans du capital-investissement, du crédit privé et des infrastructures pour le compte de régimes de retraite publics, d'entreprises et multiemployeurs, de fonds de dotation, de fondations, d'institutions financières et de bureaux de gestion de patrimoine. Répartie entre Toronto, Montréal, Londres, New York, Chicago, Menlo Park et Melbourne, l'équipe de 140 employés de Northleaf se consacre exclusivement au repérage, à l'évaluation et à la gestion d'investissements sur les marchés privés à l'échelle mondiale. Le portefeuille de Northleaf comporte plus de 350 investissements actifs dans 34 pays, avec une attention particulière portée aux sociétés et actifs du marché intermédiaire. Northleaf gère actuellement sept fonds mondiaux de capital-investissement, deux fonds mondiaux spécialisés dans le capital-investissement sur le marché secondaire, trois fonds mondiaux de crédit privé, trois fonds d'infrastructure directs axés sur les marchés de l'OCDE et une série de mandats d'investissement personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques des investisseurs institutionnels et des bureaux de gestion de patrimoine. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Northleaf, veuillez visiter www.northleafcapital.com.

À propos de Hartree Partners (UK) Limited

Hartree Partners est une maison de commerce de matières premières d'envergure mondiale spécialisée dans l'énergie, les matières premières et leurs industries associées. Créée en 1997, la société possède aujourd'hui plus de 10 bureaux à travers le monde. Elle se concentre sur l'identification de valeur dans la production, le raffinage, le transport et la consommation de matières premières négociables, ainsi que sur l'anticipation d'opportunités dans la chaîne d'approvisionnement. Les branches négoce, investissement et gestion de fonds de Hartree Partners sont particulièrement actives sur les marchés de l'énergie et des métaux, ainsi que sur ceux en pleine croissance du carbone et des émissions.

À propos de Ghent Transport & Storage NV

GTS, une entreprise familiale spécialisée dans la manipulation de cargaisons en vrac qui exploite trois terminaux dédiés dans le port de Gand, fournit un large éventail de services portuaires, notamment le stockage en vrac et de liquides, l'entreposage et le transport de fret.

Conseillers

ABN AMRO a agi en qualité de conseiller financier exclusif de Hartree Partners et GTS tandis que Lydian a agi en qualité de conseiller juridique.

Macquarie Capital a agi en qualité de conseiller financier exclusif de Northleaf Capital Partners tandis qu'Ashurst a agi en qualité de conseiller juridique.

