Orckestra offre des expériences d'achat innovantes pendant la haute saison avec une nouvelle solution de gestion unifiée des produits et une architecture infonuagique « sans serveur »

LONGUEUIL, QC, le 8 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Technologies Orckestra Inc., une plateforme de commerce omnicanal de premier plan pour les marques et détaillants innovants et filiale de Technologies Interactives Mediagrif Inc. (TSX: MDF), a annoncé aujourd'hui la sortie d'Orckestra Commerce Cloud 4. Cette mise à jour fournit de nouvelles fonctionnalités et améliorations importantes, notamment la nouvelle solution de gestion unifiée des produits d'Orckestra.

Avec Orckestra Commerce Cloud 4, les détaillants peuvent être opérationnels plus rapidement que jamais avec une gestion de produits et un marchandisage exceptionnels conçus pour le commerce numérique. Orckestra a également investi dans l'amélioration de l'architecture infonuagique de la plateforme pour mieux répondre aux besoins futurs des développeurs qui créent des solutions sur la plateforme. La nouvelle architecture infonuagique « sans serveur » fait en sorte qu'Orckestra continue de fournir l'agilité et la flexibilité requises par les détaillants d'envergure mondiale, tout en simplifiant le déploiement de leurs solutions dans le nuage.

« Nous sommes ravis de présenter Orckestra Commerce Cloud 4. Cette nouvelle version de notre plateforme est une étape clé vers notre vision d'offrir à nos clients la liberté d'innover et de développer le commerce à leur manière. Grâce à nos clients et partenaires et aux excellents commentaires qu'ils nous ont fournis, nous avons maintenant franchi une nouvelle étape. Nous sommes ravis d'offrir de nouveaux outils pour aider les détaillants à offrir des expériences d'achat exceptionnelles à leurs clients », a déclaré Frank Kouretas, chef de produit chez Technologies Orckestra Inc.

Avec la sortie d'Orckestra Commerce Cloud 4, les détaillants peuvent :

Rationaliser le processus de capture, d'enrichissement et de publication des informations sur les produits et des ressources numériques en un seul endroit;

Lancer des programmes d'exécution des commandes omnicanale plus rapidement que jamais et tirer parti de leurs magasins pour traiter les commandes en ligne, tout en garantissant une efficacité maximale et des faibles coûts;

Simplifier le travail des développeurs qui exploitent la plateforme pour créer des solutions commerciales uniques.

Pour plus d'informations sur Orckestra Commerce Cloud 4, cliquez ici. Orckestra invite également les personnes participant à la conférence NRF 2020 (11 au 14 janvier 2020) à visiter le kiosque 802 pour voir la plateforme en action et en savoir plus sur les dernières innovations de l'entreprise.

À propos de Technologies Orckestra Inc.

Orckestra est un fournisseur de solutions de commerce modernes offrant une plateforme de commerce unique destinée à créer et à gérer des expériences d'achat sur le Web, sur les appareils mobiles et en magasin. Conçue sur le nuage ouvert Microsoft Azure, la plateforme Commerce OrchestrationMC offre une couche centrale qui unifie tous les systèmes de points de vente et les points de contact avec les clients et aide les marques à développer leurs activités sur le marché mondial. Orckestra permet à ses clients de déployer des expériences de commerce uniques, tout en réduisant le fardeau des TI et les coûts d'exploitation, et en maximisant les revenus.

Orckestra est une filiale de Technologies Interactives Mediagrif Inc. (TSX: MDF), un leader canadien des technologies de l'information.

À propos de Technologies Interactives Mediagrif Inc.

Technologies Interactives Mediagrif Inc. (TSX: MDF) est un leader canadien des technologies de l'information, offrant des solutions d'approvisionnement stratégique et de commerce unifié ainsi que des places de marché B2B. Les solutions de Mediagrif sont utilisées par plusieurs milliers d'entreprises en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde. La Société possède des bureaux au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour en savoir plus sur Mediagrif, consultez son site Web au www.mediagrif.com ou appelez au 1 877 677-9088.

