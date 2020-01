Haier façonne l'avenir des maisons intelligentes au CES 2020





LAS VEGAS, 8 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Haier Group (600690 : Shanghai), le plus grand producteur chinois d'électronique grand public et d'appareils électroménagers, a inauguré le mode de vie de demain avec son écosystème révolutionnaire de maison intelligente dans le stand Haier, au CES 2020 à Las Vegas (Nevada). Le regard avant-gardiste de Haier s'étend sur plus de 40 produits du portefeuille de marques Haier, permettant toutes les personnalisations possibles en fonction des modalités d'utilisation.

La maison intelligente est au coeur de l'événement, un grand nombre de marques mondiales exposant leurs tous derniers appareils et produits. Parmi la multitude de nouveaux produits, Haier se démarque par son approche unique de la maison intelligente et son écosystème révolutionnaire.

Huang Cheng, le Directeur créatif de Haier Smart Home, a déclaré : « Haier a toujours oeuvré pour être le chef de file du secteur et repousser les limites du possible. Notre écosystème réunit les appareils électroménagers intelligents de pointe de notre vaste portefeuille de marques, permettant ainsi à un plus grand nombre de familles de profiter d'un chez soi agréable à travers la technologie de l'IdO. »

Le phénomène de la maison intelligente a explosé ces dernières années, des produits de ce type ayant été mis au point pour presque toutes les pièces de la maison. Haier saisit l'occasion pour présenter une nouvelle réalité de la maison intelligente au public du monde entier. Plutôt que de se contenter de développer des produits, l'écosystème Haier permet aux utilisateurs de personnaliser librement leur propre maison intelligente.

Dans le stand Haier, une vidéo holographique propose aux visiteurs une vision de l'avenir, où l'IdO relie tous les appareils de la maison. En parallèle, l'espace Vie plus intelligente de Haier met en avant les nombreuses fonctionnalités et possibilités de design de l'écosystème Haier. À l'aide du système, Haier montre la façon dont chaque pièce peut être personnalisée en fonction des exigences et du budget du client, que ce soit un placard intelligent, un salon intelligent ou une cuisine intelligente.

Aussi, les propriétaires souhaitant améliorer la sécurité peuvent installer une caméra de sécurité intelligente, un verrou et un capteur pour seulement quelques centaines de dollars. Dans un autre cas de figure, ceux qui souhaitent une expérience intelligente intégrale peuvent concevoir chaque pièce de leur maison en faisant appel au portefeuille de produits pour maison intelligente Haier. À titre d'exemple, une maison où vivent des personnes âgées et handicapées peut être équipée d'une cuisine intelligente facile à utiliser, surveillant et coupant automatiquement l'eau et le gaz, et d'un placard intelligent qui range automatiquement les fauteuils roulants.

La manière de voir de Haier appuie également un mode de vie écologique et sain. Dans la future cuisine intelligente de Haier, l'utilisateur peut employer un PAD Haier pour identifier l'origine et la date des denrées alimentaires, consulter des recettes et choisir les produits de saison.

Créée en 2019, Haier Smart Home gagne en popularité partout dans le monde. À ce jour, son écosystème compte environ 20 millions d'utilisateurs sur la planète, dont 13,3 millions en Asie, 4,16 millions en Amérique, 1,4 million en Europe et un million en Australie. Haier Smart Home s'inscrit dans la sixième ère de la stratégie d'écosystème de marque de Haier Group, annoncée lors de l'Assemblée annuelle du groupe marquant le 35e anniversaire de son existence.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1063273/Haier_Smart_Home_CES.jpg

