Absen s'apprête à briller au salon ISLE 2020 avec de nouvelles solutions d'affichage LED

SHENZHEN, Chine, 8 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Absen (SZSE : 300389), premier fabricant mondial d'écrans LED, participera au salon ISLE 2020 qui se tiendra du 24 au 27 février 2020 au Shenzhen World Exhibition & Convention Center. Pendant le salon, Absen présentera ses écrans NPP (narrow pixel pitch) et dévoilera de nouveaux produits et solutions LED sur le stand 10-A01.

Absen profitera du salon ISLE 2020 pour lancer quelques-uns de ses derniers produits, tels que la série HC, une solution de salle de contrôle haut de gamme, la série Lyra, un écran LED transparent de location au format ultramince et léger, et la série AW, un écran LED polyvalent d'extérieur pour poteau. Absen y présentera également ses services de location et d'installation de matériel événementiel, ainsi que ses produits d'affichage commercial.

HC1.2 Pro est une solution d'affichage LED haut de gamme destinée à un usage en salle de contrôle et en entreprise. Un impressionnant mur vidéo composé de 128 panneaux LED HC Pro 1,2 mm ne manquera pas d'attirer les visiteurs sur le stand d'Absen. Grâce à la technologie de conditionnement intégrée 4 en 1 Integrated Mounted Device (IMD) et à la technologie Common Cathode (CC), la série HC Pro est beaucoup plus solide et plus économe en énergie que les traditionnels produits LED pour salle de contrôle. Et avec ses technologies de netteté d'image, d'amélioration des couleurs et d'étalonnage A3C, ce nouveau produit offrira des performances visuelles encore plus élevées avec un niveau de contraste et un taux de rafraîchissement supérieurs et un angle de vision plus large. Outre tous ces avantages, ce produit dont l'installation et la maintenance se font aussi bien depuis l'avant que l'arrière comporte une connexion sans fil et une conception plug-and-play qui en simplifient l'utilisation et offrent aux utilisateurs une expérience incomparable.

Outre HC1.2 Pro, d'autres produits intègrent également les technologies IMD et CC, tels que la série Aries, le premier produit de location et d'installation de matériel événementiel MiniLED au monde lancé à ISLE 2018, ainsi que CR0.7, une solution de salle de contrôle qui a fait ses preuves sur le marché, ou encore Acclaim A27 Pro, un écran commercial particulièrement adapté à la vente au détail, aux entreprises, au transport et à d'autres applications.

Les visiteurs du salon ISLE 2020 sont invités à découvrir le stand 10-A01 et à tester les autres produits d'Absen tels que les gammes de matériel de location des séries PL Lite et DW, ainsi qu'Absenicon, une solution de présentation tout-en-un pour salles de réunions, salles de conférence, auditoriums, etc., et ses autres solutions de premier choix.

À propos d'Absen

Crée en 2001, Absen Optoelectronic Co., Ltd est un fabricant chinois de solutions d'affichage LED de haute qualité. La société est réputée pour sa présence mondiale, son offre de services complets et ses produits de grande qualité destinés à l'industrie des événements en direct, de la diffusion et de la location de matériel événementiel. Absen est depuis dix années consécutives le premier exportateur chinois de panneaux LED. Elle est présente dans plus de 120 pays et a contribué à ce jour au succès de plus de 30 000 projets et installations dans le monde.

À propos d'ISLE

ISLE, salon international consacré aux technologies d'affichage grand écran, aux systèmes intégrés audiovisuels, aux panneaux et aux LED, est une plateforme entièrement intégrée et professionnelle de solutions de chaîne industrielle d'affichage LED, de systèmes audiovisuels et de signalisation. Avec plus de 2000 exposants et 160 000 mètres carrés de surface au sol, le salon ISLE est l'un des plus grands événements mondiaux dans son domaine. Il a lieu chaque année dans le nouveau centre d'exposition de Shenzhen (Shenzhen World).

