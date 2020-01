Körber s'apprête à structurer les chaînes d'approvisionnement en Amérique latine en devenant actionnaire majoritaire d'Otimis





HAMBOURG, Allemagne et BLUMENAU, Brésil, 8 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Le Groupe Körber continue d'investir dans son secteur d'activité des systèmes logistiques en faisant l'acquisition de la majorité des actions d'Otimis Ltda, située au Brésil. Le société de logiciels de chaîne d'approvisionnement et services de consulting grandit et renforce ses opérations de stockage et de logistique pour ses clients à l'échelle internationale. L'acquisition a été effective le 18 décembre 2019.

Étant donné les avancées en matière de technologie et de numérisation des procédures relatives à la chaîne d'approvisionnement, les sociétés sont en quête de partenaires technologiques capables de les assister à ce niveau dans le monde entier. Afin de répondre à cette demande du marché en fournisseurs mondiaux, Körber Logistics Systems a développé son service et ses capacités en Amérique Latine en faisant l'acquisition d'Otimis. Cette dernière étend les capacités de service à la clientèle dont Körber dispose en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique (APAC).

Otimis est partenaire d'implémentation et revendeur des solutions de gestion de chaîne d'approvisionnement de la société de Körber Logistics HighJump depuis 2004. En intégrant Körber, Otimis a désormais accès à une gamme complète de technologies de chaîne d'approvisionnement, y compris des logiciels de gestion de chaîne d'approvisionnement, des solutions industrielles de reconnaissance vocale, de la robotique mobile autonome (AMR) et de l'automatisation de la manutention de matériel.

Otimis possède des sites à Blumenau et à São Paulo au Brésil, ainsi qu'à Santiago du Chili. Elle a également des projets d'extension au Mexique. Cette opération s'inscrit dans la suite de l'acquisition de la majorité des actions du Groupe Cohesio, intégrateur majeur de solutions à commande vocale et AMR pour la logistique dans la région APAC.

« C'est un pas de plus vers le succès de notre stratégie d'internationalisation, déclare Stephan Seifert, président du Conseil d'administration de Körber AG. Avec Otimis, nous disposons d'une base idéale pour poursuivre notre croissance en Amérique Latine et pour offrir à nos clients des solutions de logistique leaders sur le marché. »

« Le succès de la coopération solide qui s'est développée au fil des années entre HighJump et Otimis nous a encouragés à franchir une étape supplémentaire en intégrant Otimis sous le toit de Körber », ajoute Dirk Hejnal, CEO du secteur d'activité des systèmes logistiques. « L'arrivée d'Otimis, tête de pont régionale, dans Körber Logistics nous renforce dans notre réflexion mondiale avec des sociétés partout dans le monde, tout en agissant à l'échelle locale. »

Hélcio Lenz, fondateur et CEO d'Otimis, déclare pour sa part : « Nos racines locales associées à la force du réseau mondial de Körber sont les conditions idéales pour notre croissance durable et celle de nos clients. Toute l'équipe d'Otimis et moi-même sommes impatients de faire partie de Körber et de structurer la chaîne d'approvisionnement de notre avenir commun. »

À propos de Körber

Körber AG est la société holding d'un groupe technologique international qui compte environ 10 000 employés dans le monde. Le groupe rassemble des sociétés leaders technologiques avec plus de 100 lieux de production, de prestations de services et de vente. Körber combine les avantages d'une organisation représentée dans le monde entier avec les forces de sociétés de taille moyenne, très spécialisées et flexibles, qui proposent à leur clientèle des solutions, des produits et des services dans les secteurs d'activité de Körber Digital, systèmes logistiques, systèmes pharmaceutiques, textile et tabac.

À propos de Körber systèmes logistiques

Le secteur d'activité des systèmes logistiques est fournisseur leader d'applications complètement intégrées pour l'optimisation des processus internes et externes complexes. La marque Körber Logistics recouvre des solutions numériques pour les usines intelligentes (logistique de production), les entrepôts, les centres de distribution, le commerce électronique et le contrôle de chaînes d'approvisionnement dans leur ensemble. La marque recouvre les sociétés Aberle et Consoveyo (intégration de systèmes), Langhammer et Riantics (solutions produit), ainsi qu'Aberle Software, Cirrus Logistics, le groupe Cohesio, DMLogic, HighJump, Inconso et Voiteq (logiciels) réparties en trois entités commerciales. Ce système offre une gamme complète de produits et de services qui vont de l'intégration de systèmes au stockage, à la palettisation, à la dépallettisation, à la technologie de gestion des matériaux, et aux logiciels.

À propos d'Otimis Ltda.

Otimis Ltda., dont le siège est situé à Blumenau, au Brésil, fournit quelques-uns des principaux logiciels de gestion de chaîne d'approvisionnement dans le monde, avec des services hautement spécialisés et une assistance pour une conformité et une efficacité meilleures par rapport aux outils proposés sur le marché. En tant que partenaire de longue date de HighJump, société logicielle de l'entité commerciale Körber Logistics, Otimis est connue pour ses systèmes sur le cloud et ses systèmes de gestion d'entrepôt sur site (WMS), ainsi que pour d'autres solutions destinées à améliorer et à automatiser le paysage actuellement complexe de chaîne d'approvisionnement.

