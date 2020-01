Compétences essentielles pour favoriser l'agilité métier : Scaled Agile annonce la disponibilité générale de SAFe® 5.0





Marquant une rupture, cette version va au-delà des TI pour aligner l'ensemble de l'entreprise sur la stratégie et l'exécution

BOULDER, Colorado, 8 janvier 2020 /CNW/ - Scaled Agile, Inc., fournisseur de SAFe®, le cadre de référence mondial pour l'agilité métier, annonce la disponibilité générale de SAFe® 5.0 for Lean Enterprises. Cette nouvelle version apporte, en termes de stratégie, d'exécution, et de compétences en leadership, des avancées significatives nécessaires à toute entreprise qui entend fournir plus rapidement que la concurrence des solutions métier innovatrices.

En adoptant l'approche selon laquelle l'agilité métier exige que toutes les personnes contribuant aux solutions adoptent des pratiques Lean et Agile, ces personnes étant les chefs d'unité d'affaires et de technologie, ainsi que tous les métiers (développement, opérations TI, juridique, marketing, finances, soutien, conformité, sécurité et autres), SAFe 5.0 fournit des orientations sur la marche à suivre pour étendre la mentalité Lean-Agile et la propager dans ces secteurs organisationnels.

« Au vu du rythme sans précédent de l'innovation technologique, il est devenu de plus en plus évident que les modèles d'entreprise, la hiérarchie organisationnelle et l'infrastructure technologique actuels ne peuvent tout simplement pas suivre la vitesse à laquelle les entreprises doivent s'adapter à l'ère numérique », observe Dean Leffingwell, cofondateur de SAI et méthodologue en chef. « Avec SAFe 5.0, les entreprises peuvent remédier aux déficiences techniques et d'agilité, ainsi qu'aux incompatibilités stratégiques et tactiques entre l'activité et les TI, afin de maîtriser les compétences fondamentales nécessaires pour s'assurer d'une véritable agilité commerciale. »

Grandes lignes et principaux apports de SAFe® 5.0 :

Centralité du client et approche conceptuelle : cet ajout permet à l'entreprise de mieux appréhender le problème et de concevoir la solution adaptée

Orientation Measure and Grow (Mesurer et Croître) : l'organisation en vient à déterminer son état actuel d'agilité métier et à identifier des mesures tactiques nécessaires pour l'améliorer

Compétence Continuous Learning Culture (Culture d'apprentissage continu) : cette compétence consiste en un ensemble de valeurs et de pratiques qui incitent tout le monde dans l'entreprise à apprendre en permanence et à innover ensemble

Compétence Organizational Agility (Agilité organisationnelle) : cet apport aide les équipes à optimiser leurs processus métier, à développer une stratégie avec de nouveaux engagements clairs et décisifs et à s'adapter rapidement pour tirer meilleur parti de nouvelles opportunités

Intégration des équipes d'entreprise : par cette extension, SAFe 5.0 permet à toutes les équipes d'une entreprise de participer à la création, à l'exécution et au soutien de solutions commerciales innovantes

Organize Around Value (Organiser autour de la valeur) : ce nouveau principe SAFe aide les entreprises à aligner leurs initiatives de développement en les articulant autour de la chaîne de valeur complète de bout en bout

« Ce qui nous enthousiasme tant dans SAFe 5.0, c'est que l'approche conceptuelle et la centralité du client font désormais partie du cadre », a déclaré Carmen Farenthold, directrice des technologies de vente chez PepsiCo. « Nous devons mettre l'utilisateur final au coeur de notre action, car il ne s'agit pas de fournir une solution technologique rien que pour la technologie. L'enjeu réside plutôt dans la capacité de cet utilisateur d'en tirer parti par effet de levier. »

« Ceux qui maîtriseront la fourniture de logiciel à grande échelle définiront le paysage économique du 21e siècle », a déclaré Mik Kersten (Ph.D.), chef de la direction de Tasktop et auteur du livre Project to Product. « SAFe 5.0 est une version monumentale qui, j'en suis convaincu, sera capitale en aidant d'innombrables entreprises à réussir leur passage du projet au produit. »

Le site Web consacré à SAFe 5.0 est disponible sur scaledagileframework.com et les Questions fréquentes (FAQ) sur SAFe 5.0 sont en place sur support.scaledagile.com. Dates clés du lancement intégral :

Le site Web SAFe 4.6, à l'adresse v46.scaledagileframework.com, est toujours accessible, et ce, jusqu'en janvier 2021.

Des cours SAFe 5.0 mis à jour offrant une formation complète et une certification couvrant les rôles et compétences SAFe seront disponibles en janvier 2020.

À propos de Scaled Agile, Inc.

Scaled Agile, Inc. est le fournisseur de SAFe®, le cadre de référence mondial pour l'agilité métier. Par la formation et la certification, point d'ancrage d'un réseau mondial de partenaires et d'une communauté grandissante comptant plus de 500 000 professionnels formés, Scaled Agile aide les entreprises à intégrer l'agilité dans leur culture afin qu'elles puissent rapidement cerner et réaliser une valeur ajoutée au client, tirer meilleur parti des opportunités émergentes et améliorer les résultats opérationnels. Scaled Agile est membre contributeur du mouvement de service communautaire et philanthropique d'entreprise Pledge 1%. Vous en saurez plus sur scaledagile.com.

