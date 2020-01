Avis - Chorus Aviation Inc. présentera les résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2019 le 13 février 2020





HALIFAX, le 8 janv. 2020 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX: CHR) invite les analystes à une téléconférence le jeudi 13 février 2020 pour présenter les résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2019 de Chorus.

Voici les précisions à ce sujet :

TÉLÉCONFÉRENCE POUR LES ANALYSTES - QUATRIÈME TRIMESTRE ET EXERCICE 2019

Joe Randell, président et chef de la direction, et Gary Osborne, chef des Affaires financières, présenteront les résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2019 et répondront aux questions des analystes. Les représentants des médias auront accès à cet appel en mode écoute.

Date : Le jeudi 13 février 2020



Heure : 10 h (heure de l'Atlantique) / 9 h (heure de l'Est)



Écoute par téléphone : 1 888 231-8191. Prévoir dix minutes pour la connexion à la téléconférence.



Webdiffusion : http://event.on24.com/wcc/r/2165189/D351F934627B026FBA6A5358608652A8



Reprise : Au 1 855 859-2056, sans frais, code d'accès 8883625 (suivi du dièse), à compter

d'environ deux heures après l'appel et jusqu'à minuit (heure de l'Est) le vendredi

20 février 2020.

www.chorusaviation.com

