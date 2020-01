Amazfit lance les PowerBuds vraiment sans fil primés et leurs compagnons apaisants ZenBuds qui améliorent l'expérience du sport et du sommeil





Les Amazfit Powerbuds ont été nommés Meilleurs écouteurs fitness TWS par IDG

LAS VEGAS, 8 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Huami (NYSE : HMI) a dévoilé sa première gamme d'écouteurs primée dans le cadre du Consumer Electronic Show (CES 2020) à Las Vegas. Amazfit PowerBuds et Amazfit ZenBuds sont conçus pour maintenir les utilisateurs sportifs et soucieux de leur santé actifs, en bonne santé et détendus, du crépuscule à l'aube.

En reconnaissance de ses innovations en objets mettables intelligents, Amazfit a reçu un premier prix d'IDG (International Data Group), « Meilleurs écouteurs fitness TWS » pour les Amazfit PowerBuds que la société vient d'annoncer. Avec sa première et toute dernière gamme d'écouteurs.

Les Amazfit PowerBuds sont le compagnon idéal pour le sport et le travail.

Les Amazfit PowerBuds ne pèsent que 7g[1] et sont dotés de crochets d'oreille magnétiques pour le sport. Les PowerBuds surveillent également votre fréquence cardiaque à l'aide d'un capteur de fréquence cardiaque Huami PPG intégré qui vous tient au courant en fournissant des données de fréquence cardiaque, le statut de votre entraînement et une alerte de fréquence cardiaque rapide en temps réel.

En intégrant un diaphragme composite de pointe, les PowerBuds offrent une expérience sonore haute-fidélité. Les PowerBuds offrent également huit heures d'écoute sur une seule charge*. De pair avec le boîtier de recharge magnétique portable, vous pouvez écouter 24 heures* de musique en déplacement. Les écouteurs PowerBuds sont équipés de la fonction Thru Mode qui optimise l'ambiance sonore.

Avec Amazfit PowerBuds, vous restez connectés du bout des doigts avec une commande tactile intelligente et intuitive personnalisée dotée d'une fonction Tap.

Les Amazfit ZenBuds vous aident à bien dormir

Grâce à leur conception antibruit, les ZenBuds s'insèrent confortablement dans l'oreille pour éliminer les bruits extérieurs et garantir un bon sommeil. Les ZenBuds comportent le driver Knowles Balanced Armature et Smart Interference qui vous aident à dormir en créant l'environnement propice et en générant des sons apaisants. Les sons apaisants cessent automatiquement dès que vous vous endormez. Les ZenBuds recueillent également des données sur votre fréquence cardiaque, la position et le mouvement de votre corps, et analysent vos habitudes de sommeil.

Les ZenBuds comportent une pile d'une autonomie de 12 heures* sur une seule charge. Les Amazfit ZenBuds vous réveillent en douceur avec une alarme personnelle qui augmente graduellement sans déranger la personne à côté de vous.

Tarif et disponibilité

Amazfit PowerBuds seront disponibles en février 2020. Le prix de détail suggéré est de 99,9 USD

Amazfit ZenBuds seront également disponibles en 2020 mais à une date non spécifiée.

Vous pouvez télécharger un kit de presse et des images haute résolution des produits sur: https://drive.google.com/drive/folders/1dz2DdkDECoHQtdX_dKISdWtWV7yCYHOK

[1] Poids unitaire de 6g et de 1 g pour un crochet d'oreille * Données d'Amazfit Lab, peuvent varier en fonction des conditions de test

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1062783/Huami.jpg

