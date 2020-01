Pegi Cecconi reçoit le prix Walt Grealis 2020 pour réalisations hors du commun





TORONTO, le 8 janv. 2020 /CNW/ - L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) a annoncé aujourd'hui que la légendaire Pegi Cecconi recevra le prix Walt Grealis 2020 pour réalisations hors du commun pour sa contribution et son dévouement continus à l'industrie de la musique canadienne.

Le prix Walt Grealis pour réalisations hors du commun souligne le travail des personnes dont le travail a eu un impact considérable sur la croissance et le développement de l'industrie de la musique canadienne. Ce prix prestigieux doit son nom à Walt Grealis, illustre éditeur et co-fondateur canadien des prix JUNO. Cette année, le prix sera remis à Cecconi à l'occasion de la 49e édition annuelle du dîner gala et de la cérémonie de remise des prix JUNO, le samedi 14 mars, au WTC Saskatoon à Prairieland Park, à Saskatoon (Saskatchewan).

Maître dans son domaine, Cecconi est une femme d'affaires avisée et déterminée. Forte de près de 50 ans d'expérience dans l'industrie de la musique, elle assume plusieurs fonctions depuis le début de sa carrière, du booking aux services juridiques en passant par tous les aspects de la gestion d'artistes, y compris l'édition, l'enregistrement, la production de disques et la mise en marché. Vice-présidente de SRO Management Inc. et de la maison de disques indépendante Anthem Entertainment Group pendant une bonne partie de sa carrière, Cecconi joue un rôle clé dans le développement et le succès de nombreuses légendes canadiennes.

« Nous sommes ravis de remettre le prix Walt Grealis 2020 pour réalisations hors du commun à Pegi Cecconi pour célébrer sa contribution à l'industrie de la musique canadienne durant sa longue et prestigieuse carrière », souligne Allan Reid, président et directeur général, CARAS/les prix JUNO et MusiCompte. « Sa loyauté, sa clairvoyance et sa passion pour son travail, des forces avec lesquelles il faut compter. »

« Je suis honorée de recevoir ce prix qui souligne le travail auquel j'ai consacré ma vie ainsi que ma passion pour les affaires et l'industrie de la musique canadienne », affirme Pegi Cecconi. « Je suis reconnaissante envers tous ceux et celles qui m'ont accompagnée de mes débuts modestes en booking, alors que j'étais toujours à l'école secondaire, jusqu'à ma collaboration avec Ray et Rush. »

