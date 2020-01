Colabor annonce la consolidation de ses activités de distribution en Ontario





BOUCHERVILLE, Québec, 08 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) (« Colabor » ou la « Société ») annonce la consolidation de ses activités de distribution Broadline de sa division Summit Foods en Ontario vers son centre de distribution de Mississauga, résultant ainsi en la fermeture de ses centres de distribution situés à Ottawa et à London. Cette décision s'arrime avec le plan de transformation et d'optimisation des activités de Colabor en Ontario annoncé précédemment et qui a donné lieu à la cessation d'un commun accord du contrat d'approvisionnement entre Colabor et Recipe Unlimited, dont la fin est prévue de façon graduelle d'ici le 31 mars 2020.



« Nous regrettons profondément l'effet que la fermeture des centres de distribution d'Ottawa et de London en Ontario aura sur nos employés et leurs familles. Nous assisterons et soutiendront tous nos employés durant cette période de transition, » a dit M. Louis Frenette, président et chef de la direction de Colabor. « La réduction de la taille de nos opérations en Ontario fut une décision difficile à prendre, mais devenue nécessaire afin de poursuivre la transformation de notre entreprise, améliorer notre profitabilité et notre avantage concurrentiel. »

Le site de Mississauga deviendra la plateforme de distribution de Colabor en Ontario, et misera sur ses activités de distribution Broadline auprès de la clientèle des restaurants indépendants et des bannières opérant en Ontario. Les activités de vente et marketing seront maintenues à Ottawa et à London, ainsi que le soutien administratif à London. Afin de réduire les frais de distribution tout en maintenant le niveau de service à la clientèle, les chauffeurs qui travaillaient au préalable à partir des sites d'Ottawa et de London seront maintenant desservis à partir de centres de distribution satellites situés de façon stratégique en Ontario. La fermeture des centres de distribution d'Ottawa et London prendra effet respectivement le 9 février 2020 et le 1er mars, 2020.

