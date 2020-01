Xinhua Silk Road : le chinois Haier, lauréat des CES Tech Awards pour son réfrigérateur Casarte IdO





LAS VEGAS, 8 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Haier, le géant chinois de l'électroménager, a remporté le Prix de l'innovation technologique lors des CES Tech Awards du Consumer Electronics Show (CES), pour son réfrigérateur Casarte IdO.

Le réfrigérateur Casarte IdO, équipé d'une technologie de réfrigération de pointe, fait non seulement office de réfrigérateur, mais également de conseiller en santé familiale. Selon les goûts et les préférences en matière de régime alimentaire, il peut recommander un programme de diète hebdomadaire et personnaliser des recettes pour la famille, a révélé Haier.

Le réfrigérateur Casarte IdO fait partie des réalisations entrant dans le cadre plus large de la stratégie Haier Smart Home visant à offrir aux utilisateurs des solutions de cas de figure d'Internet des objets (IdO) couvrant les vêtements, la nourriture, le logement et le divertissement.

Haier encourage aujourd'hui l'intégration profonde du secteur de l'électroménager dans les nouvelles technologies comme la 5G et l'IdO, Haier Smart Home s'attachant à proposer des services intelligents pour le salon, la cuisine, la chambre à coucher, la salle de bain et le balcon.

Les solutions Haier Smart Home ont permis d'améliorer la qualité de vie de ses utilisateurs. À titre d'exemple, elles permettent de gérer les denrées alimentaires grâce au grand écran du réfrigérateur. Lorsqu'elles sont sur le point d'atteindre la date limite, les utilisateurs sont prévenus afin d'accélérer leur consommation ou les jeter pour écarter les déchets et les denrées avariées.

Grâce à sa méthode centrée sur le ressenti de l'utilisateur, Haier Smart Home gagne en popularité chez les utilisateurs du monde entier. La société a déclaré que le nombre d'utilisateurs de la gamme complète de produits Haier Smart Home approche les 20 millions.

Ce qui attire un nombre croissant d'utilisateurs, c'est la conception, la fabrication et les ventes d'inspiration locale de ses grandes marques, dont Haier, AQUA, Fisher & Paykel, GE Appliances, Candy, Casarte et Leader.

Les marques mondiales de Haier explorent les modalités de maison intelligente pour les adapter à chaque marché et améliorer le ressenti de l'utilisateur. En Nouvelle-Zélande, la cuisine sociale de Fisher & Paykel permet aux utilisateurs de partager des expériences culinaires sur des plateformes sociales, en temps réel.

En tirant parti des atouts locaux, Haier continue de fournir aux utilisateurs à travers le monde des produits de réfrigération haut de gamme qui se démarquent, a déclaré Zhao Qinghai, un chef de projet de Haier Group, lors de la cérémonie de remise des prix.

Les CES Tech Awards sont le premier programme de remise des prix du CES, organisés avec Xinhua, l'agence de presse officielle chinoise et reconnus par la Consumer Technology Association (CTA), organisatrice du CES.

Le CES 2020, le plus important salon des technologies au monde, a ouvert ses portes le 7 janvier, à Las Vegas (Nevada, États-Unis).

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/310350.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1063272/Haier.jpg

