Panasonic fournit des écrans géants d'affichage, des systèmes audio et divers équipements de stade au Stade national

Panasonic Corporation a fourni une large gamme d'équipements essentiels au fonctionnement du stade, y compris les écrans géants d'affichage et les systèmes audio qui amplifient l'enthousiasme, les éclairages du stade qui illuminent le terrain de jeu et contribuent à créer un environnement inoubliable pour les fans, ainsi qu'environ 600 systèmes d'affichage numérique, le plus grand nombre de systèmes jamais livrés, au Stade national, qui a été achevé le 30 novembre 2019.

*Au 7 janvier 2020 ; d'après les recherches de Panasonic.

[Vidéo] Solutions diverses de Panasonic au Stade national de Tokyo, au Japon

https://channel.panasonic.com/contents/27852/

Le nouveau Stade national a été construit sur le site de l'ancien Stade national, qui a servi de stade olympique lors de Tokyo 1964 (démoli en 2015). Dans le cadre de Tokyo 2020, le nouveau Stade national hébergera les Cérémonies d'ouverture et de clôture et des compétitions telles que l'athlétisme. Basé sur le concept d'un « stade dans la forêt », il a été conçu pour incorporer des éléments de la nature comme la verdure et les arbres, tout en étant équipé de technologies à la pointe du progrès. La juxtaposition entre la nature et la technologie rend ce stade typiquement japonais.

Panasonic a fourni l'équipement AV et d'éclairage essentiel pour dynamiser les compétitions, ainsi que d'autres installations essentielles pour le fonctionnement du stade et pour la circulation des spectateurs. Panasonic a également installé deux écrans géants d'affichage mesurant environ 9 m x 32 m sur les côtés nord et sud des stands, ainsi que 38 haut-parleurs longue portée diffusant continuellement un son clair assurant la pression acoustique, même sur le terrain, loin des haut-parleurs. L'équipement d'éclairage illumine le terrain de jeu mais peut également être allumé/éteint instantanément, ce qui permet de l'utiliser pour le divertissement des spectateurs. Le système a également adopté une source de lumière qui a été conçue pour optimiser la reproductibilité des couleurs durant les retransmissions télévisées. Pour les stands, Panasonic a fourni 600 systèmes d'affichage numérique qui peuvent être contrôlés à distance pour fournir des informations aux spectateurs. Différentes informations peuvent être fournies dans chaque endroit public et relayées efficacement aux spectateurs. Qui plus est, Panasonic a également fourni des systèmes de conditionnement d'air écoresponsables tels que des systèmes de conditionnement d'air à grande échelle utilisant des réfrigérants naturels (Natural Chiller), des climatiseurs de type pompe de chaleur à gaz (GHP), etc. à diverses salles d'opérations.

Les solutions de stade de Panasonic transforment la façon dont les fans regardent les épreuves sportives en utilisant une gamme diverse de solutions incluant des solutions audio-visuelles et d'éclairage qui surprennent et enchantent les spectateurs et les rassurent dans les espaces publics. Panasonic va amplifier l'attrait du sport et contribuer également à l'évolution des stades avec sa gamme étendue de solutions sécurisées et écoresponsables.

Des détails sur les équipements fournis :

Systèmes d'affichage sur écran géant

Côté sud : Environ 9 m de hauteur, 32 m de largeur

Côté nord : Environ 9 m de hauteur, 36 m de largeur (y compris 4 m pour l'horloge tourelle, compteur 45 minutes, et minuterie de course)

Résolution : Full HD

Systèmes audio

Haut-parleurs longue portée (audio de compétition) : 8 enceintes x 24 unités, 4 enceintes x 14 unités ; 38 unités au total.

Les haut-parleurs longue portée du système audio RAMSA, WS-LA4WP, ont été livrés. La source acoustique linéaire idéale a été créée en sélectionnant l'unité optimale pour les caractéristiques acoustiques demandées dans les stades, théâtres et salles évènementielles, et en utilisant la conception de cornet de guide d'onde. Fonctionnalités clés de ces haut-parleurs qui répondent aux caractéristiques acoustiques des grands espaces : (1) Amplifier clairement le son, à proximité ou à distance, dans un lieu de rencontre de très grande taille ; (2) Créer un son optimal grâce au logiciel de simulation à haute résolution ; (3) Comporter une structure de fixation métallique assurant à la fois l'opérabilité et la sécurité.

Équipement d'éclairage dans les stands

Pour les compétitions ? Environ 1 300 unités

Pour les spectateurs ? Environ 200 unités, entre autres

Projecteurs LED « Stadium Beam », utilisant une technologie de pointe pour assurer la reproductibilité optimale des couleurs et une reproduction à grande vitesse de l'image pour des retransmissions 4K/8K. Les retransmissions 4K/8K peuvent reproduire des couleurs plus vives que la Full HD. Panasonic a développé des projecteurs assurant une reproductibilité optimale des couleurs pour les retransmissions 4K/8K ? un indice de rendu des couleurs moyen de Ra 90 plus un indice de rendu des couleurs spécial de R9 80* pour les tons rouges. De plus, en adoptant une technologie d'allumage, les projecteurs minimisent le papillotement durant la reproduction à grande vitesse de ralentis, etc. Grâce à ces deux technologies, Panasonic prendra en charge une expression de haute qualité de l'image pour les retransmissions 4K/8K. Les projecteurs créent un environnement d'éclairage optimal répondant aux normes de conception d'éclairage, mais sont moins éblouissants lorsque les gens lèvent les yeux. Grâce à une technologie de conception de distribution de lumière exclusive, les projecteurs rétrécissent de façon optimale la focalisation de la lumière émise par la source lumineuse et réduisent significativement l'éblouissement. Les projecteurs illumineront clairement le champ de vision des compétiteurs et l'entrée dans le stade pour les spectateurs.

*: D'après le document technologique de l'Association of Radio Industries and Businesses (Fondation constituée générale) ARIB TR-B40 1.0.

Affichage numérique

Affichage numérique : Environ 600 unités

En utilisant la solution d'affichage numérique de Panasonic, « AcroSign », une large gamme de contenus de systèmes industriels de base, y compris des informations touristiques pour les visiteurs étrangers et des informations de L Alert (Biens communs de l'information), etc. peut être délivrée à des systèmes répondant aux exigences de différents clients. En outre, en combinant une gamme étendue d'appareils Panasonic et un fort pouvoir d'expression, Panasonic fournira une valeur ajoutée pour l'affichage. En tablant sur la puissance collective du groupe Panasonic, de sa gamme étendue de technologies audiovisuelles, et de son expérience approfondie en matière d'installation et d'exploitation, Panasonic fournira des solutions de stade à grande échelle pouvant créer un environnement électrisant qui intègre et exploite de multiples écrans avec souplesse.

Système de conditionnement d'air à grande échelle

Refroidisseurs à absorption utilisant des réfrigérants naturels (Refroidisseur naturel) 400 RT ? 2 unités

Climatiseurs de type pompe de chaleur à gaz (GHP) Série Excel Plus ? 1 unité

À propos de Panasonic

Panasonic Corporation est un leader mondial en développement de technologies et de solutions électroniques diverses destinées aux clients actifs dans les domaines des produits électroniques grand public, du logement, de l'automobile et des activités B2B. La société, qui a célébré son 100e anniversaire en 2018, s'est étendue à l'échelle mondiale. Elle exploite actuellement 582 filiales et 87 sociétés associées à travers le monde, et a enregistré un chiffre d'affaires net consolidé de 8,003 billions JPY pour l'exercice clos le 31 mars 2019. La Société, dont la mission est d'établir une nouvelle valeur par le biais de l'innovation dans toutes ses divisions, utilise ses technologies afin de créer une vie et un monde meilleurs pour ses clients. Pour en savoir plus sur Panasonic, consultez : https://www.panasonic.com/global.

