Le club Manchester City annonce un nouveau partenariat mondial avec Midea, le géant de l'électroménager





FOSHAN, Chine, 8 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Le club Manchester City a annoncé un nouveau partenariat mondial avec Midea, le premier producteur mondial d'appareils électroménagers.

Omar Berrada, directeur de l'exploitation de Manchester City, a accueilli l'arrivée de Midea dans la famille du City en ces termes : « Alors que nous entamons la deuxième moitié de la saison, nous sommes ravis de faire équipe avec une marque aussi importante que Midea, dont le fonctionnement et l'ambition nous ont impressionnés. Il est important à nos yeux d'être en phase avec des entreprises qui adoptent une philosophie et une approche de l'innovation similaires aux nôtres. Nous sommes donc très heureux de voir ce partenariat se concrétiser ».

Midea sera présente autour de l'Etihad Stadium lors des principaux jours de matchs dans les mois à venir grâce à une image de marque et des actions intégrées. Le géant de l'électroménager prévoit également de mettre sur pied une campagne numérique novatrice pour le reste de la saison 2019/2020.

Brando Brandstaeter, responsable de la marque et de la communication à la direction des activités internationales de Midea a commenté à ce sujet : « Midea est probablement l'une des plus grandes entreprises que de nombreux consommateurs du monde entier commencent tout juste à connaître, et avec l'aide du City, nous avons pour objectif de faire un grand bond en avant. Midea a une envergure immense, elle offre l'une des gammes de produits les plus complètes au monde dans l'industrie de l'électroménager. Nous recherchions le bon partenaire depuis deux ans et nous sommes heureux d'avoir trouvé le candidat idéal en Manchester City, une organisation qui partage notre philosophie de dépasser toujours les limites au profit des personnes qui nous soutiennent. Chez Midea, nous estimons qu'il est bénéfique d'apporter des solutions étonnamment conviviales en adoptant une méthode axée sur le consommateur et la résolution de problèmes, tandis que le City offre pour sa part à ses supporters du monde entier plus de 90 minutes de football captivant sur le terrain. Nous partageons les mêmes valeurs en ne nous contentant pas de gagner pour gagner, mais en le faisant en y mettant du sens. Nous sommes persuadés que la synergie entre les deux marques nous fera passer à un tout autre niveau ».

À propos de Manchester City Football Club



Manchester City FC est un club de Premier League anglais (Championnat d'Angleterre) fondé en 1880 sous le nom de St Mark's West Gorton. Devenu officiellement le Manchester City FC en 1894, il a depuis lors remporté la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, six titres de League Championship, dont quatre titres de Premier League (2012, 2014, 2018, 2019) et six Coupes de la FA. Le Manchester City FC est l'un des huit clubs du City Football Group et compte parmi ses clubs frères le New York City FC et le Melbourne City FC.

Sous la houlette de Pep Guardiola, l'un des entraîneurs les plus décorés du football mondial, le club dispute ses matches nationaux et de Ligue des champions de l'UEFA à domicile dans l'Etihad Stadium, un stade spectaculaire de 55 000 places assises que le City a élu comme domicile en 2003. Aujourd'hui, le stade se situe sur l'Etihad Campus étendu, qui comprend également la City Football Academy, une installation de pointe pour la formation à la performance et le développement des jeunes talents, située au coeur de l'est de Manchester. Dotée d'un Academy Stadium d'une capacité de 7 000 personnes, la City Football Academy est également l'endroit où le club de football féminin de Manchester City et l'Elite Development Squad (équipe de développement d'élite) s'entraînent quotidiennement et disputent âprement leurs matchs à domicile.

À propos de Midea & Midea Group



Midea est l'une des 10 marques de l'activité électroménager de Midea Group - une grande entreprise mondiale de technologie de pointe, classée à la 312e place du palmarès Global Fortune 500 en 2019. L'activité de Midea Group ne se limite pas à l'électroménager et comprend des piliers sectoriels comme le CVC (chauffage, ventilation et climatisation), la robotique et l'automatisation, la maison intelligente et l'IdO, ainsi que la logistique intelligente et les composants intelligents. Toutes les activités de Midea Group s'efforcent d'appliquer un seul et même credo : # HumanizingTechnology (Humaniser la technologie).

La marque Midea Home Appliances propose l'une des gammes de produits les plus complètes au monde dans l'industrie de l'électroménager, spécialisée dans le traitement de l'air (solutions de climatisation pour les locaux commerciaux et le secteur résidentiel), la réfrigération, la buanderie, les grands appareils de cuisine et de cuisson, les petits appareils de cuisine, les appareils utilisant de l'eau, l'entretien des sols et l'éclairage.

Midea estime qu'il est bénéfique d'apporter des solutions étonnamment conviviales en adoptant une méthode axée sur le consommateur et la résolution de problèmes. Elle s'attache à se dépasser en vue de l'avenir, à explorer et inventer sans cesse pour répondre à la demande en perpétuelle évolution de ses clients.

Midea est, parmi grand nombre d'autres entreprises, le premier producteur mondial d'appareils électroménagers[1], la première marque mondiale pour le traitement de l'air[2], le premier producteur mondial de gros appareils électroménagers[3] et la première marque mondiale de petits appareils de cuisson[4].

Les 34 centres de production de Midea à l'échelle mondiale et ses quelque 150 000 employés dans plus de 200 pays et régions du globe ont généré un chiffre d'affaires annuel de plus de 39,5 milliards de dollars US en 2018. Les 28 centres d'innovation de Midea répartis dans le monde et son engagement indéfectible à l'égard de la R & D lui ont permis d'obtenir plus de 50 000 brevets autorisés à ce jour.

