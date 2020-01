Velodyne Lidar expose le Velabittm





Au CES 2020, Velodyne Lidar, Inc. a présenté aujourd'hui Velabittm, le plus petit capteur de Velodyne, qui dote la perception lidar en 3D de nouveaux niveaux de polyvalence et d'accessibilité. Le Velabit tire parti de la technologie lidar innovante de Velodyne et des partenariats de fabrication, pour l'optimisation des coûts et la production à grande échelle. Le capteur promeut la mission de Velodyne visant à rendre les capteurs 3D lidar, de haute qualité, facilement accessibles à tous.

Le Velabit complète parfaitement le portefeuille de capteurs de Velodyne. Le capteur offre la même technologie et les mêmes performances que la gamme complète des capteurs d'avant-garde, de Velodyne et servira de catalyseur pour créer des possibilités infinies de nouvelles applications dans divers secteurs. Le Velabit compact peut être intégré presque partout, dans les véhicules, les robots, les véhicules aériens sans pilote (Unmanned Aerial Vehicles, UAV), les infrastructures, et plus encore. De fabrication aisée, il permet des niveaux de production de masse.

Conçu comme une solution lidar optimale pour applications automobiles, le Velabit convient aux systèmes avancés d'aide à la conduite (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) et aux véhicules autonomes. Il permet une couverture de perception robuste pour la surveillance des angles morts, la détection de la circulation transversale, le freinage d'urgence automatique et la sécurité des piétons et des cyclistes. Hautement configurable pour l'application client, ce capteur de milieu de gamme peut être combiné avec d'autres capteurs lidar Velodyne, tels que le Velarraytm, pour une performance à grande vitesse, et fonctionne aussi comme une solution lidar autonome dans les applications à faible vitesse.

Le Velabit répond aux défis de coût, de sécurité et de conception des solutions autonomes tout en offrant des performances de capteur élevées. Voici les principales fonctionnalités du Velabit :

Grâce au format compact (de 2,4 x 2,4 x 1,38 pouces, soit moins que la taille d'un jeu de cartes) de son traitement intégré, il se loge aisément dans une large gamme de solutions.

Portée pouvant aller jusqu'à 100 mètres.

Champ de vision (Field of View, FoV) exceptionnel : FoV horizontal à 60 degrés x FoV vertical à 10 degrés.

Hautement configurable, il prend en charge toute une gamme d'applications.

Technologie éprouvée de classe 1, à 903 nanomètres, sans danger pour les yeux.

Connecteur inférieur avec options de longueur de câble.

Plusieurs sources de fabrication devraient être disponibles pour des projets de production qualifiés.

« Le Velabit démocratise le lidar avec son facteur de forme ultra-réduit et son prix de capteur ciblé à 100 USD en production à haut volume, rendant le lidar 3D disponible pour toutes les applications où la sécurité est essentielle », a déclaré Anand Gopalan, directeur général de Velodyne Lidar. « Ses remarquables performances, sa taille et son prix permettent au Velabit de décupler le nombre d'applications propulsées par le lidar. Le capteur offre ce que l'industrie cherchait : une innovation révolutionnaire qui peut lancer une nouvelle ère de solutions autonomes à l'échelle mondiale. »

« Avant le Velabit, il n'existait pas de petit lidar léger et adapté pour les petits véhicules aériens sans pilote, et les véhicules terrestres sans pilote, effectuant l'évitement d'obstacles ou la cartographie », a ajouté Alberto Lacaze, président de Robotic Research. « Puisque le Pegasus Minitm de Robotic Research est un véhicule terrestre et aérien entièrement autonome, il exige le format et la polyvalence du Velabit. De plus, le Velabit permet la cartographie HD refusée par GPS, la plus avancée de l'industrie. Le Velabit occupe un espace indispensable sur le marché et figure actuellement dans une classe à part. »

Le Velabit sera disponible pour les clients vers la mi-2020. Velodyne fournit une assistance technique de classe mondiale pour le capteur, en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Le Velabit est actuellement exposé sur le stand n° 7520 de Velodyne Lidar, au CES 2020, dans le hall nord du Centre des congrès de Las Vegas.

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne propose des solutions lidar intelligentes et puissantes en matière d'autonomie et d'assistance à la conduite. Basée à San Jose, en Californie, Velodyne est connue dans le monde entier pour son portefeuille de technologies de capteurs lidar révolutionnaires. En 2005, le fondateur de Velodyne, David Hall, a inventé les systèmes de lidar à vision panoramique en temps réel au sein de Velodyne Acoustics. L'invention de M. Hall a révolutionné la perception et l'autonomie dans les domaines de l'automobile, de la nouvelle mobilité, de la cartographie, de la robotique et de la sécurité. La gamme de produits haute performance de Velodyne comprend de nombreuses solutions de détection, notamment l'économique Pucktm, la solution polyvalente Ultra Pucktm, la solution de facilitation de l'autonomie Alpha Primetm, la solution optimisée pour les systèmes ADAS Velarraytm et le logiciel révolutionnaire d'aide à la conduite Vellatm.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 8 janvier 2020 à 03:45 et diffusé par :