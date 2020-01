Abris Capital promeut trois directeurs au rang d'associés





VARSOVIE, Pologne, 8 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Abris Capital Partners, le plus grand investisseur en capital-investissement d'Europe centrale et orientale, est fier d'annoncer la promotion de Paulina Pietkiewicz, Edgar Kolesnik et Adrian Stanculescu au rang d'associés. Ceux-ci rejoindront également le Comité d'investissement en tant que membres sans droit de vote.

Paulina Pietkiewicz, auparavant directrice des opérations et chef de la conformité, a rejoint Abris Capital en 2015, apportant avec elle 18 ans d'expérience internationale dans divers secteurs de l'industrie des services financiers, avec une spécialité dans les domaines suivants : fusions et acquisitions, restructuration et gestion, juridique, réglementation et conformité. Elle est responsable de toutes les questions opérationnelles, juridiques et de conformité au sein du groupe, notamment l'administration des activités polonaises, roumaines, luxembourgeoises et chypriotes.

Edgar Kolesnik, auparavant directeur de l'investissement, a démarré sa carrière chez Abris Capital en 2014. Depuis lors, il a travaillé sur de nombreuses transactions dans les secteurs de l'industrie, de la distribution grand public, des services financiers et de l'infrastructure, avec un accent particulier sur les marchés polonais et baltes. Il a notamment codirigé les investissements d'Abris Capital dans DOT2DOT (groupe d'emballages haut de gamme), Chemes (solutions d'étiquetage et d'emballage), CARGOUNIT (location de locomotives) et Graal (transformation du poisson). Par ailleurs, il supervise également la gestion des talents de l'équipe d'investissement.

Adrian Stanculescu a rejoint Abris Capital en 2014. Depuis 2018, il est à la tête d'Abris Roumanie, dirigeant une équipe de cinq professionnels depuis le bureau de Bucarest. Il a travaillé sur plusieurs transactions en Roumanie, dont URGENT CARGUS (services de messagerie), GREEN GROUP (recyclage de PET et de déchets), PEHART TEC (producteur de mouchoirs en papier), ainsi que les deux dernières acquisitions ? DENTOTAL (distributeur de consommables et d'équipements dentaires) et GTS GROUP (prestataire de services de gestion de bâtiments).

Pawe? Gierynski, associé directeur chez Abris Capital, a commenté : « Ces nominations viennent reconnaître le rôle essentiel que Paulina, Edgar et Adrian ont joué dans la croissance et le développement continus d'Abris ces dernières années. Paulina a dirigé le volet exploitation et conformité de notre activité avec une grande expertise, tandis qu'Edgar et Adrian ont fait preuve de leurs compétences en dirigeant avec succès d'importantes transactions. Je prends un grand plaisir à annoncer ces nominations, car j'ai eu l'occasion de travailler en étroite collaboration avec ces trois professionnels et je sais qu'ils sont bien préparés à relever ce nouveau défi. »

