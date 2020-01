Scaled Agile fait part de la disponibilité générale de SAFe® 5.0 avec des compétences centrales pour activation de la souplesse opérationnelle





Une version révolutionnaire de l'infrastructure Scaled Agile va au-delà des technologies de l'information pour aligner toute l'entreprise sur la stratégie et l'exécution

BOULDER, Colorado, 8 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Scaled Agile, Inc., fournisseur de SAFe®, infrastructure hors pair dans le monde pour la souplesse opérationnelle, a fait part aujourd'hui de la disponibilité générale de SAFe® 5.0 for Lean Enterprises (pour entreprises allégées). La nouvelle version de SAFe présente des progrès significatifs dans les compétences de stratégie, d'exécution et de qualité de leadership, nécessaires à une organisation pour qu'elle puisse proposer plus vite que ses concurrentes des solutions innovantes d'entreprise.

Reposant sur la notion que la souplesse opérationnelle demande à ce que tous ceux contribuant à la livraison de solutions ? dirigeants commerciaux et technologiques, développement, exploitation des technologies de l'information (TI), service juridique, marketing, finances, assistance, conformité, sûreté et autres ? fassent appel à des pratiques allégées et agiles, SAFe 5.0 assure une guidance sur la manière d'étendre l'état d'esprit 'Lean-Agile' à ces domaines de l'entreprise.

« Avec le rythme inouï de l'innovation technologique, il devient de plus en plus clair que ce qui existe en matière de modèle d'entreprise, de hiérarchie organisationnelle et d'infrastructure technologique ne peut tout simplement pas suivre la rapidité avec laquelle les sociétés doivent s'adapter à l'ère du numérique, » insiste Dean Leffingwell, cofondateur et méthodologiste en chef de SAI. « SAFe 5.0 aide les organisations à traiter les carences dans les techniques et dans la souplesse, de même que les incompatibilités stratégiques et tactiques entre le commercial et les TI afin de maîtriser les compétences fondamentales indispensables à l'obtention d'une véritable souplesse opérationnelle. »

Faits saillants concernant SAFe® 5.0 :

L'ajout de la centricité clients et de la pensée conceptuelle permet à l'organisation de mieux comprendre le problème et de concevoir la meilleure solution

La gouverne par 'Measure and Grow' (mesure et croissance) aide l'organisation à déterminer son état actuel de souplesse opérationnelle et d'identifier les étapes tactiques nécessaires à son amélioration

La compétence 'Continuous Learning Culture' (culture d'apprentissage continu) procure un ensemble de valeurs et de pratiques visant à encourager chacun dans l'entreprise à apprendre ? et innover ? de façon continue, et ensemble

La compétence 'Organizational Agility' (souplesse organisationnelle) aide les équipes à optimiser leurs processus opérationnels, à faire évoluer les stratégies selon des engagements nets et décisifs, et à rapidement s'adapter pour capitaliser sur de nouvelles opportunités

En s'élargissant de manière à inclure les équipes d'entreprise, SAFe 5.0 permet à toutes les équipes dans l'organisation de participer à la création, à la prestation et à l'assistance dans des solutions novatrices de l'entreprise

Un nouveau principe SAFe ?'Organize Around Value' (organiser autour de la valeur) ? aide les entreprises à aligner leurs efforts de développement sur le 'Full', flux de valeur d'ensemble de bout en bout

« Ce qui nous emballe le plus dans SAFe 5.0, c'est que la pensée conceptuelle et la centricité client sont à présent dans la structure, » a commenté Carmen Farenthold, directrice des technologies de vente chez PepsiCo. « Il nous faut placer l'utilisateur final au coeur de ce que nous faisons parce qu'il ne s'agit pas de livrer une solution technologique simplement pour le bien d'une solution technologique. Ce qui compte, c'est l'utilisateur qui va tirer parti de cette solution. »

« Ceux qui maîtrisent les fournitures de logiciels à grande échelle vont définir le paysage économique du vingt-et-unième siècle, » a souligné Dr Mik Kersten, PDG de Tasktop et auteur de l'ouvrage Project to Product (Du projet au produit). « SAFe 5.0 constitue une parution monumentale et je suis persuadé qu'elle sera fondamentale pour aider d'innombrables organisations d'entreprises à réaliser leur passage du projet au produit. »

Le site web pour SAFe 5.0 est disponible sur scaledagileframework.com et la FAQ concernant SAFe 5.0 se trouve sur support.scaledagile.com . Les dates clés pour la parution complète sont :

Le site web pour SAFe 4.6 reste disponible sur v46.scaledagileframework.com jusqu'en janvier 2021

jusqu'en janvier 2021 Des sessions mises à jour sur SAFe 5.0 et apportant une formation détaillée avec certification sur les rôles et compétences de SAFe seront disponibles en janvier 2020

