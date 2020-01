Elliott publie une lettre au sujet de l'offre de Capgemini sur Altran

2 Le « break price » représente l'estimation par les analystes du niveau auquel les actions d'Altran se négocieraient en cas d'échec de l'Offre. Le break price consensuel correspond à la moyenne des break prices des analyses et commentaires de l'« event-driven brokerage » de Churchill, Olivetree, United First Partners, Investec, Market Securities et Manolo, du 4 décembre 2019 au 6 janvier 2020. La liste des transactions précédentes comparables peut être consultée à la page 12 de la présentation d'Elliott intitulée « Fair Value for Altran » publiée le 27 novembre 2019 et disponible sur www.FairValueForAltran.com.