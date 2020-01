Mérieux Equity Partners Cloture La Levee Du Fonds Merieux Participations 3





LYON, France, 8 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Mérieux Equity Partners annonce avoir finalisé la levée de fonds de Mérieux Participations 3, nouveau véhicule d'investissement dédié au Capital Développement et Buy-Out, dans les secteurs de la santé et de la nutrition, à hauteur de 377 millions d'euros.

Visant l'accompagnement de sociétés rentables et en forte croissance dans les domaines de la santé et de la nutrition, le fonds d'investissement Mérieux Participations 3 a été lancé avec le soutien de l'Institut Mérieux en tant que sponsor et un hard cap initial de 350 millions d'euros. Le nouveau véhicule a été clôturé en décembre 2019 à hauteur de 377 millions d'euros de souscription, provenant de holdings familiales européennes et d'institutionnels de premier plan.

Dans le contexte de son projet de croissance, Mérieux Equity Partners a étendu son équipe d'investissement en intégrant notamment Marie-Justine Lecomte et Romain Chevrillon, en tant qu'Associates au sein de l'équipe Capital Développement et Buy-Out, qui est désormais composée de 8 personnes. L'équipe de gestion comprend 16 collaborateurs basés à Lyon, Paris et Boston.

Mérieux Participations 3 a réalisé à ce jour sept transactions en France et en Europe en soutien à des entreprises industrielles en forte croissance, dont quatre opérations majoritaires. En 2019, Mérieux Equity Partners est notamment devenu actionnaire de référence d'Addmedica, laboratoire pharmaceutique français spécialisé dans les maladies orphelines, de la société Doc Generici, leader indépendant dans le secteur des médicaments génériques en Italie et plus récemment de Mabtech, société suédoise de biotechnologie spécialisée dans la surveillance immunitaire.

Dédiée au capital innovation et capital développement / LBO-MBO, Mérieux Equity Partners est une société de gestion enregistrée auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) depuis Juin 2018, qui mobilise aujourd'hui une vingtaine de collaborateurs et partenaires régionaux en Europe et en Amérique du Nord. Mérieux Equity Partners joue un rôle actif en tant qu'actionnaire de référence de sociétés à fort potentiel, en soutien aux entrepreneurs dans les domaines de la santé et de la nutrition. Les entreprises du portefeuille de participations bénéficient d'un accès privilégié au réseau industriel, scientifique et commercial de l'Institut Mérieux, dans le respect de la réglementation en vigueur.

