Walton acquiert le domaine de Lee Farms de 245 acres à Loveland, dans le Colorado.

Walton Global Holdings Ltd. et ses sociétés affiliées (collectivement Walton), une société d'investissement immobilier et d'actifs fonciers comptant 3,8 milliards USD d'actifs sous gestion et administration, vient d'acquérir le domaine de Lee Farms de 245 acres (environ 99 hectares), situé au 4300 Wilson Avenue à Loveland, dans le Colorado.

Le domaine ayant fait l'objet d'un préaménagement est prévu pour un ensemble de résidences principales unifamiliales, d'environ 900 unités, offrant plusieurs tailles et types d'habitations. La parcelle est située à proximité des ensembles de maisons neuves existantes et activement vendues de Meadowbrook Ridge, Mariana Butte et The Lakes à Centerra.

Le domaine a été acquis auprès de The True Life Companies et de la famille Lee.

Située à 14 minutes de Fort Collins, au Colorado, où se trouve l'université d'État du Colorado, la région de Loveland bénéficie d'une économie forte avec des dizaines d'entreprises innovantes, allant de startups technologiques à des sociétés du classement Fortune 500, d'un faible taux de chômage et d'une croissance démographique régulière qui stimule la demande pour la construction résidentielle.

Brett Limbaugh, directeur des services d'aménagement de la ville de Loveland, pense que le moment est venu de profiter des conditions actuelles du marché : « Nous sommes heureux de travailler avec Walton pour faire avancer l'aménagement de Lee Farms, et ravis de constater une croissance supplémentaire sur le marché. »

Parallèlement à l'achat du domaine de Lee Farms, Walton a sécurisé l'intérêt d'un constructeur immobilier de premier plan, coté en bourse, qui prévoit de démarrer l'aménagement du domaine en 2020. Des négociations sont en cours avec une Lettre d'intention axée sur la sortie qui confère au constructeur un premier droit de refus pour un achat échelonné de la propriété. Un aménagement du domaine est prévu en plusieurs phases, permettant aux investisseurs de recevoir des distributions pendant que le constructeur vendra les habitations.

L'acquisition du domaine de Loveland, au Colorado, représente un nouvel ajout au portefeuille de 85 000 acres (environ 35 000 hectares) de Walton aux États-Unis, et constitue une plateforme d'acquisition de terrains, évolutive qui permettra aux constructeurs d'habitations de gérer leurs stocks en temps opportun. L'approche de Walton offre une réponse innovante aux changements séculiers dans le secteur de l'aménagement du territoire, qui est de plus en plus mis au défi de financer l'acquisition par emprunt.

Walton a récemment annoncé le lancement de son premier fonds Builder Option Land Development (le Fonds BOLD), qui offre aux constructeurs d'habitations ayant l'opportunité d'acquérir des terrains la possibilité de travailler aux côtés d'une société internationale d'investissement immobilier et de gestion d'actifs, qui les aidera à sécuriser un choix de terrains, pour une petite contribution initiale en capital.

« Les avantages de travailler avec des constructeurs nationaux dans le cadre de ces Accords axés sur la sortie, en détenant des terrains pour un aménagement futur, ouvrent d'énormes opportunités pour Walton sur tous les marchés où nous recherchons et acquérons des terrains », a déclaré Barry Dluzen, vice-président principal de la division foncière de Walton Global Holdings.

Depuis plus de 40 ans, Walton recherche, planifie et structure des investissements fonciers de préaménagement situés dans les principaux couloirs de croissance des États-Unis et du Canada. L'évolution de Walton a ouvert la porte à l'offre de nouveaux produits, comme le Fonds BOLD, créant de nouvelles opportunités pour les investisseurs et les constructeurs d'habitations.

Walton Global Holdings est une société d'investissement privée, leader mondial dans le domaine de l'investissement immobilier et de la gestion et administration d'actifs fonciers, qui depuis plus de 40 ans se concentre sur des terrains stratégiquement situés dans des couloirs de croissance majeurs. La société gère et administre 3,8 milliards USD d'actifs immobiliers en Amérique du Nord, pour le compte de ses investisseurs et partenaires commerciaux. Walton possède plus de 106 000 acres (environ 42 900 hectares) de terrains en propriété, sous gestion et sous administration aux États-Unis et au Canada. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Walton.com.

