L'unité d'affaires 5G de VVDN étend ses capacités d'ingénierie L1 pour développer des solutions 5G (CU/DU, RU, petites cellules, répétiteurs et matériel de test pour équipement utilisateur)





GURUGRAM, Inde, 8 janvier 2020 /PRNewswire/ -- VVDN étend ses capacités dans le domaine des solutions d'infrastructures réseau 5G et, dans le cadre de cette stratégie, la société s'attache à proposer des solutions d'ingénierie sur mesure pour la conception et le développement de l'équipement réseau 5G relatif à la couche 1 (L1). VVDN a également développé des IP 5G de couche 1 (High Phy & Low Phy), qui permettent d'accélérer la création de solutions sur mesure. VVDN s'emploie à réaliser l'ingénierie pour les solutions ci-après dans le domaine de la 5G :

CU/DU (unité centralisée/unité distribuée)

Unités radio

Petites cellules

Multiplexeurs fronthaul eCPRI

Cartes d'accélération de couche 1

Joseph George, vice-président de l'unité d'affaires 5G, a déclaré : « VVDN s'engage à investir massivement dans le domaine de la 5G, en se concentrant notamment sur la couche 1 de la 5G. Nous prévoyons également de réaliser des projets clé en main pour nos clients et de leur fournir des solutions intégrées complètes. Nous proposons des IP comme des services d'ingénierie personnalisés relatifs à la couche 1. »

VVDN a conclu des partenariats avec de nombreuses sociétés de silicium et utilise, pour les solutions 5G, les FPGA ou les systèmes sur puce (SOC) en fonction des souhaits des clients. Grâce à ses solides partenariats noués avec des distributeurs de silicium, VVDN est en mesure d'apporter des solutions 5G de référence aux acteurs suivants :

Opérateurs de télécommunications

Vendeurs d'équipements de télécommunications de niveau 1 et 2

Grands intégrateurs de système

Fournisseurs de serveurs

La 5G devrait connaître un essor en 2020. Dès lors, les clients cherchent en permanence à nouer des partenariats stratégiques pour accueillir des solutions 5G nouvelle génération. VVDN entend proposer ses services sur les marchés mondiaux et se concentre sur certaines régions clés. Vivek Bansal, président de l'unité Engineering, a précisé : « VVDN est convaincue de pouvoir atteindre une croissance considérable dans le domaine de la 5G et nous avons d'ores et déjà remporté des victoires notables en matière de conception dans certaines régions d'Amérique du Nord, de Corée, d'Inde et du Japon. VVDN entend investir dans la création d'un laboratoire de pointe pour la 5G en Inde, afin que le pays devienne un pôle majeur pour le développement de solutions 5G. En outre, grâce à ses capacités d'ingénierie de produits et de production, VVDN sera le partenaire idéal pour une collaboration avec les clients tout au long du cycle de développement du produit et dans le cadre de la production en série. »

Pour en savoir plus sur les offres 5G de VVDN, veuillez vous adresser à info@vvdntech.com

 propos de VVDN :

VVDN, l'une des principales sociétés d'ingénierie de produits, de cloud et de production, occupe une position de choix pour fournir des produits polyvalents, novateurs et de haute qualité. VVDN est l'un des producteurs de concepts d'origine connaissant la croissance la plus rapide en Inde et prépare la prochaine ère en innovant au moyen de technologies telles que la 5G, l'IA, l'apprentissage automatique, la blockchain, le Big Data et les travaux d'analyse. Lancée en 2007, VVDN possède 9 centres de conception, de recherche et de développement ainsi que 4 usines de fabrication en Inde, et bénéficie d'une présence mondiale, notamment aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Corée du Sud et au Japon.

Pour en savoir davantage sur VVDN, rendez-vous sur www.vvdntech.com

Contact médias :

Anushree Mittal

anushree.mittal@vvdntech.in

+91-9619903712

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/811458/VVDN_Technologies_Logo.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1062507/VVDN_5G_L1.jpg

Communiqué envoyé le 7 janvier 2020 à 22:31 et diffusé par :