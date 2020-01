Andersen Global poursuit son expansion en Afrique avec le lancement d'un cabinet collaborateur tunisien





Étendant encore son empreinte en Afrique, Andersen Global a annoncé la signature d'un accord de collaboration avec le cabinet fiscal tunisien Jelil Bouraoui & Associates.

Fondé par l'associé directeur Jelil Bouraoui en 1981, Jelil Bouraoui & Associates s'est développé pour rassembler aujourd'hui plus de 40 professionnels de la fiscalité. Ce cabinet fiscal à services complets dessert une grande variété d'industries, notamment des institutions financières, des manufactures, des compagnies pétrolières et gazières, des entreprises dans les domaines de l'agriculture, de l'hôtellerie, de l'extraction minière, du commerce et des transports.

« Nous sommes fermement déterminés à faire en sorte que nos clients soient pleinement satisfaits des solutions haut de gamme que nous proposons pour soutenir leurs opérations et nous savons qu'ils apprécient notre transparence », a déclaré Jelil Bouraoui. « J'ai passé une partie de ma carrière chez Arthur Andersen il y a plus de 30 ans, et notre vision s'aligne fortement avec celle d'Andersen Global. Nous sommes impatients de renforcer notre présence non seulement en Afrique, mais également à l'échelle mondiale grâce à notre collaboration avec l'organisation. »

« La collaboration avec le cabinet Jelil Bouraoui & Associates en Tunisie constituait l'ajout le plus logique. Cela a également été un plaisir que d'accueillir à nouveau Jelil dans la famille d'Andersen », a confié pour sa part Mark Vorsatz, président mondial d'Andersen et PDG d'Andersen. « Jelil et son équipe démontrent constamment leur engagement à l'égard de l'intendance et ils offrent aux clients un processus transparent ; leurs valeurs sont de toute évidence les mêmes que les nôtres. À l'heure où nous continuons d'étendre notre plateforme mondiale il est essentiel que nous nous alignions sur des individus en synergie avec nous. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 5 000 collaborateurs à travers le monde, et est présente dans plus de 167 sites, par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

