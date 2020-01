FLIR Systems et ANSYS s'apprêtent à accélérer l'apprentissage machine des caméras thermiques, pour des automobiles plus sûres





FLIR Systems, Inc. (NASDAQ : FLIR) et ANSYS (NASDAQ : ANSS) collaborent afin de délivrer des capacités supérieures de détection des dangers pour les véhicules à conduite assistée et les véhicules autonomes (VA), permettant ainsi aux constructeurs automobiles d'offrir une sécurité sans précédent pour les véhicules. Grâce à cette collaboration, FLIR intégrera un capteur thermique entièrement basé sur la physique au simulateur de conduite de pointe d'ANSYS, afin de modéliser, tester et valider des conceptions de caméras thermiques au sein d'un monde virtuel ultra-réaliste. La nouvelle solution réduira les délais de développement des fabricants d'équipements d'origine (FEO), en optimisant le placement de la caméra thermique pour une utilisation associée à des outils tels que le freinage automatique d'urgence (FAU) et la détection des piétons, ainsi que dans les futurs VA.

La capacité à effectuer des tests dans des environnements virtuels vient compléter les systèmes existants disponibles pour les clients et partenaires de FLIR, notamment le kit de développement automobile FLIR (ADKtm) intégrant une caméra thermique FLIR Boson®, l'ensemble de données thermiques de démarrage FLIR, et les ensembles de données thermiques spécifiques aux régions et aux villes. Les programmes d'ensembles de données thermiques FLIR ont été créés pour l'apprentissage machine dans les systèmes AV, FAU et de développement d'aide à la conduite (ADAS) de pointe.

Les capteurs VA et ADAS actuels se heurtent à des difficultés en termes d'obscurité ou d'ombres, d'éblouissement et de mauvais temps, comme en cas de brouillard. Les caméras thermiques, en revanche, peuvent détecter et catégoriser efficacement des objets dans ces conditions. Le fait d'intégrer le capteur thermique de FLIR Systems à la solution ANSYS® VRXPERIENCE® permet de simuler des milliers de scénarios de conduite sur des millions de kilomètres en seulement quelques jours. Par ailleurs, les ingénieurs peuvent simuler des scénarios difficiles à produire dans lesquels la technologie thermique fournit des données critiques, notamment la détection de piétons dans des environnements de foule ou de faible contraste.

« En ajoutant les solutions de simulation de pointe d'ANSYS à la gamme existante d'outils de tests physiques, les ingénieurs, constructeurs automobiles et fournisseurs automobiles peuvent améliorer la sécurité des véhicules dans tous les types de conditions de conduite », a déclaré Frank Pennisi, président de l'unité commerciale industrielle chez FLIR Systems. « L'industrie peut également recréer les cas exceptionnels que les conducteurs sont susceptibles de rencontrer chaque jour, mais qui sont difficiles à reproduire dans des environnements physiques, ce qui ouvre la voie aux réseaux neuronaux et à l'exécution de fonctionnalités de sécurité telles que le FAU. »

« FLIR Systems reconnaît les limites d'un recours exclusif au recueil de données d'apprentissage machine dans le monde physique, dans le but de rendre les caméras thermiques automobiles aussi sûres et fiables que possible pour les utilisations automobiles », a ajouté Eric Bantegnie, vice-président et directeur général d'ANSYS. « Désormais, grâce aux solutions d'ANSYS, FLIR peut davantage permettre aux constructeurs automobiles d'accélérer la création et la certification de systèmes d'aide à la conduite intégrant des caméras thermiques. »

Outre les ensembles de données spécifiques aux villes, FLIR jouit de plus d'une décennie d'expérience dans l'industrie automobile. FLIR a fourni plus de 700 000 capteurs thermiques dans le cadre de ses systèmes d'avertissement à vision nocturne à divers constructeurs automobiles, parmi lesquels GM, Audi et Mercedes-Benz. FLIR a également annoncé récemment que son capteur thermique avait été sélectionné par Veoneer, un fournisseur automobile de niveau un, pour son contrat de production de VA de niveau quatre avec un grand constructeur automobile mondial, prévu pour 2021.

Le véhicule de démonstration de FLIR Systems, optimisé par la technologie thermique, ainsi que d'autres produits FLIR innovants, seront exposés au stand n°8528 de FLIR lors du salon Consumer Electronics Show 2020 de Las Vegas, dans le Nevada, du 6 au 10 janvier.

À propos de FLIR Systems, Inc.

Fondée en 1978, FLIR Systems est l'une des plus grandes entreprises de technologie industrielle au monde, spécialisée dans les solutions de détection intelligente pour les applications de défense, industrielles, et commerciales. FLIR Systems a pour vocation d'être « Le sixième sens du monde », en créant des technologies qui aident les professionnels à prendre des décisions éclairées qui sauvent des vies et des moyens d'existence. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.flir.com, et suivez @flir.

