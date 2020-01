Xandr lance les Pause ads





Xandr, la société de publicité d'AT&T, a annoncé le lancement des Pause Ads, des spots publicitaires dynamiques destinés à créer une meilleure expérience des chaînes de télévision traditionnelles et connectées pour les consommateurs.

Ces formats publicitaires de marque de grande valeur complètent, plutôt que ne perturbent, l'expérience de visionnage, en tirant parti de la fonctionnalité native de la touche "Pause" - les consommateurs ne voyant les publicités que lorsqu'ils cessent de regarder le contenu en cours.

"Les résultats de nos recherches indiquent que les consommateurs ne sont pas contre la publicité. Ils sont pour son contenu tant que celui-ci est pertinent et ne les perturbe pas," a affirmé Matt Van Houten, vice-président principal du Développement produit chez Xandr. "Lorsque nous avons réalisé une étude dans le cadre du Rapport de pertinence de Xandr, nous nous sommes aperçus que 73% des consommateurs interrogés possèdent une aversion pour les publicités qui interrompent le programme qu'ils regardent; les Pause Ads permettent ainsi d'adresser le bon message au bon moment," a-t-il ajouté.

Les Pause Ads de Xandr sont disponibles dans les programmes DVR, vidéo à la demande et en direct, sur les réseaux câblés, de radiodiffusion et de premier choix, à la fois numériques et satellitaires, ce qui permet aux publicitaires d'atteindre des publics engagés et "lean-back" dans des environnements de visionnage de marque. Les Pause Ads n'étant pas liés aux spots publicitaires standards de 15 ou 30 secondes, les marques ont davantage l'occasion d'atteindre leurs publics avec des publicités pertinentes de façon non-intrusive.

Avantages pour les clients et les consommateurs

Les Pause Ads sont disponibles aujourd'hui auprès des partenaires publicitaires bêta dont AT&T Mobility, EPIX et STARZ, sur AT&T TV NOW et certains foyers DIRECTV.

Les Pause Ads offrent des avantages à la fois aux consommateurs et aux publicitaires. Leur diffusion s'adapte à l'expérience client, conformément aux horaires qui correspondent le mieux à la réceptivité de l'utilisateur au message de la marque. Pour les publicitaires, les Pause Ads offrent:

Les messages pertinents délivrés aux différents publics sont basés sur le comportement initié par l'utilisateur, indépendamment de ce qu'il regarde.

Une expérience publicitaire cohérente de premier choix et de marque, à la télévision et sur les chaînes numériques

De nouvelles façons innovantes pour les publicitaires de distribuer du contenu créatif personnalisable et de communiquer avec les consommateurs en dehors des coupures publicitaires standards in-stream.

Des formats animés sans son, visuellement attrayants tout en demeurant respectueux du téléspectateur

En faisant correspondre le format des Pause Ads à la fonctionnalité de l'expérience télévisuelle, ces spots publicitaires encouragent la visibilité. En effet, ce type de publicités n'est activé que lorsqu'un consommateur appuie sur pause pour interrompre le visionnage d'un programme, avant de reprendre celui-ci.

À propos de Xandr

Xandr est la société de publicité d'AT&T et un leader dans le domaine de la télévision ciblée, créant ainsi une meilleure solution pour les annonceurs et les sociétés médias. Xandr Invest et Xandr Monetize, nos plateformes stratégiques basées sur plus d'une décennie d'innovation d'AppNexus, optimisent les dépenses médias sur écrans pour les acheteurs et les vendeurs. Community, propulsé par Xandr, est un marché organisé d'éditeurs de premier ordre, donnant accès à des informations uniques sur les consommateurs dans un environnement sûr pour la marque. Depuis plus de 143 ans, AT&T utilise les données et la technologie pour éclairer et améliorer l'expérience du consommateur.

