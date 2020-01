Le CES 2020 a débuté avec des innovations qui changeront le monde





CES® 2020 ouvre aujourd'hui ses portes en dévoilant la prochaine génération d'innovation qui redéfinira les industries, créera des emplois et résoudra de nombreux défis de la société. Avec plus de 4 400 entreprises exposantes, dont 1 200 start-ups, le CES 2020 présente les dernières technologies de transformation, notamment la 5G, l'intelligence artificielle, la technologie automobile, la santé numérique et plus encore. Appartenant et produite par la Consumer Technology Association (CTA)®, le CES 2020 se déroule jusqu'au vendredi 10 janvier, à Las Vegas, Nevada.

" Les innovations présentées cette semaine au CES incarnent le dynamisme et la passion qui alimentent notre industrie et favorisent la croissance économique à l'échelle mondiale, " a déclaré Gary Shapiro, président et PDG de la CTA. " L'écosystème technologique tout entier est présent au CES 2020, et les produits et technologies lancés cette semaine vont inspirer, connecter et changer des vies pour le mieux. "

Alors que l'exposition du CES débute aujourd'hui, la semaine complète d'innovation a débuté dimanche et lundi avec les Media Days, la présentation de la CTA et ses Tendances technologiques 2020 à surveiller, CES Unveiled Las Vegas, la programmation de la conférence à l'ARIA et les présentations de Samsung et Daimler en avant-première.

Présentations en avant-première

H.S. Kim, président et PDG de Samsung Consumer Electronics, a donné la première présentation du CES 2020. Kim a mis l'accent sur " l' Âge de l'expérience ", une décennie d'innovation centrée sur l'homme qui combine le matériel et les logiciels pour créer des expériences personnalisées afin de rendre la vie plus pratique, plus agréable et pleine de sens. En soulignant les dernières avancées de la société en matière de robotique intelligente, d'IA, de 5G et d'informatique de pointe, Samsung a offert un aperçu de l'avenir dans lequel ces technologies se rejoindront pour offrir des expériences plus riches et plus modulables aux consommateurs. " À l'ère de l'expérience, nous devons repenser l'espace dont nous disposons pour nous adapter à nos styles de vie divers et en perpétuelle évolution ", a déclaré Kim.

Ola Källenius, président du conseil d'administration de Daimler AG et directeur de Mercedes-Benz, a prononcé lundi soir un discours liminaire dans lequel il a fait part des projets de l'entreprise pour un avenir autonome durable. " Lorsque vous venez au CES, vous vous demandez ce qui va suivre et cette question est celle que nous nous posons depuis 130 ans ", a déclaré Ola Källenius. Il a été rejoint sur scène par le réalisateur James Cameron pour dévoiler le dernier prototype de Mercedes Benz, la Vision AVTR, un partenariat entre Mercedes-Benz et la franchise cinématographique de Cameron. La voiture n'a pas de portes et possède 33 " volets bioniques " mobiles et multidirectionnels qui sont censés ressembler à des écailles de reptile. Le Vision AVTR détecte votre pouls et peut sentir votre respiration. Mercedes a conçu le prototype pour fusionner le passager et l'automobile en un " organisme symbiotique ".

Présentation des Tendances technologiques 2020 à suivre

Steve Koenig et Lesley Rohrbaugh de la CTA ont présenté dimanche les Tendances technologiques à suivre en 2020 et ont donné un aperçu exclusif des ventes et prévisions dans le secteur des technologies de consommation aux États-Unis pour le mois de janvier. La popularité grandissante des services de streaming, ainsi que la connectivité 5G et les dispositifs d'intelligence artificielle (IA), vont entraîner une croissance des revenus de l'industrie technologique américaine pour atteindre un record de 422 milliards de dollars en 2020, soit une croissance de près de 4 % par rapport à l'année dernière. Pour en savoir plus, rendez-vous sur CTA.tech/SalesandForecasts.

Unveiled Las Vegas

Le dimanche soir a été marqué par l'un des plus grands événements de l'histoire du salon CES Unveiled, avec plus de 220 sociétés exposantes, dont 98 startups d'Eureka Park, le réseau des startups du CES 2020. Plus de 1 900 médias réunis au CES ont pu découvrir en avant-première les innovations présentées cette semaine au salon, notamment le Source Hydropanel, qui permet d'extraire l'eau de l'air et de l'électricité, un tapis de bain intelligent qui suit le poids, l'IMC et la posture, un robot de service pour les personnes handicapées, un logiciel AR/VR qui affiche les résultats avant et après l'entraînement et un thermomètre intelligent qui mesure et ajuste la température du four. Découvrez tous les moments forts ici.

CES Media Days a consacré deux jours d'événements de presse d'avant salon aux exposants du CES, y compris les grandes marques et les startups émergentes. Vingt-neuf entreprises ont annoncé des produits, dont :

AMD - Le processeur mobile de la série Ryzen 4000, le premier processeur pour ordinateur portable 7nm au monde.

- Le processeur mobile de la série Ryzen 4000, le premier processeur pour ordinateur portable 7nm au monde. Bosch - Vivascope, un appareil intelligent qui crée des images microscopiques numériques de cellules et les analyse à l'aide de l'IA.

- Vivascope, un appareil intelligent qui crée des images microscopiques numériques de cellules et les analyse à l'aide de l'IA. BrainCo - A présenté le modèle final de sa main prothétique alimentée par IA, qui fonctionne avec les ondes cérébrales et les signaux musculaires d'un amputé.

- A présenté le modèle final de sa main prothétique alimentée par IA, qui fonctionne avec les ondes cérébrales et les signaux musculaires d'un amputé. Brunswick Corporation - Lancement de la SLX-R 400e, une embarcation certifiée yacht de 22 passagers pouvant atteindre une vitesse de 65 mi/h.

- Lancement de la SLX-R 400e, une embarcation certifiée yacht de 22 passagers pouvant atteindre une vitesse de 65 mi/h. BYTON - A annoncé sa première vague de partenariats de contenu, dont ViacomCBS, qui sera présenté sur l'écran numérique de 48 pouces de son tableau de bord dans le SUV M-Byte.

- A annoncé sa première vague de partenariats de contenu, dont ViacomCBS, qui sera présenté sur l'écran numérique de 48 pouces de son tableau de bord dans le SUV M-Byte. Continental Automotive - Affichage naturel en 3D Centerstack, offrant aux conducteurs une expérience 3D sans avoir besoin de lunettes spéciales.

- Affichage naturel en 3D Centerstack, offrant aux conducteurs une expérience 3D sans avoir besoin de lunettes spéciales. HDMI ? Programme de certification HDMI ultra haute vitesse qui assure la prise en charge de toutes les fonctions HDMI 2.1, y compris 8K.

Programme de certification HDMI ultra haute vitesse qui assure la prise en charge de toutes les fonctions HDMI 2.1, y compris 8K. Hisense - Le téléviseur LCD XD9G à deux cellules superpose deux modules à cristaux liquides l'un sur l'autre dans un seul boîtier.

- Le téléviseur LCD XD9G à deux cellules superpose deux modules à cristaux liquides l'un sur l'autre dans un seul boîtier. Hyundai - Présentation d'un modèle de la S-A1, un " véhicule aérien personnel " à propulsion électrique pouvant transporter jusqu'à quatre passagers.

- Présentation d'un modèle de la S-A1, un " véhicule aérien personnel " à propulsion électrique pouvant transporter jusqu'à quatre passagers. Impossible Foods - Introduction de deux nouveaux substituts de viande à base de plantes, Impossible Porc et Impossible Saucisse.

- Introduction de deux nouveaux substituts de viande à base de plantes, Impossible Porc et Impossible Saucisse. Intel Corporation - Annonce de Tiger Lake, la dernière puce de la famille des processeurs mobiles Intel Core.

- Annonce de Tiger Lake, la dernière puce de la famille des processeurs mobiles Intel Core. LG ? Modèles de téléviseurs OLED (LG Signature OLED 8K) et ACL (LG 8K NanoCell) offrant une expérience de visionnement UHD " REAL 8K ".

Modèles de téléviseurs OLED (LG Signature OLED 8K) et ACL (LG 8K NanoCell) offrant une expérience de visionnement UHD " REAL 8K ". Living in Digital Times - Annonce de plusieurs produits de style de vie dont le couffin sleeptm de mamaRoo et l'application Skin360tm de NEUTROGENA.

- Annonce de plusieurs produits de style de vie dont le couffin sleeptm de mamaRoo et l'application Skin360tm de NEUTROGENA. Monster - Technologie Bluetooth MultiLink, permettant à plusieurs appareils Bluetooth de lire l'audio en synchronisation.

- Technologie Bluetooth MultiLink, permettant à plusieurs appareils Bluetooth de lire l'audio en synchronisation. Panasonic - Son produit phare HZ2000 OLED TV avec le soutien du mode cinéaste de l'Alliance UHD.

- Son produit phare HZ2000 OLED TV avec le soutien du mode cinéaste de l'Alliance UHD. POW Audio - Biz est un haut-parleur magnétique de poche offrant une téléconférence supérieure avec un micro à 360°, une annulation de l'écho et une suppression du bruit.

- Biz est un haut-parleur magnétique de poche offrant une téléconférence supérieure avec un micro à 360°, une annulation de l'écho et une suppression du bruit. Procter & Gamble - Le Charmin's RollBot, un prototype de robot qui vous apporte du papier toilette et la nouvelle brosse à dents électrique connectée d'Oral-B, la iO.

- Le Charmin's RollBot, un prototype de robot qui vous apporte du papier toilette et la nouvelle brosse à dents électrique connectée d'Oral-B, la iO. Qualcomm - Lancement de la plateforme de conduite autonome Snapdragon Ride.

- Lancement de la plateforme de conduite autonome Snapdragon Ride. Royole Corporation - A dévoilé son Mirage Smart Speaker, un haut-parleur intelligent compatible avec Amazon Alexa et doté d'un écran tactile flexible AMOLED de 8 pouces.

- A dévoilé son Mirage Smart Speaker, un haut-parleur intelligent compatible avec Amazon Alexa et doté d'un écran tactile flexible AMOLED de 8 pouces. Schneider Electronics - Lancement de la suite Square D Connected Home pour l'Amérique du Nord.

- Lancement de la suite Square D Connected Home pour l'Amérique du Nord. Sony ? A révélé la Vision S un prototype de voiture électrique dotée de 33 capteurs différents et d'une plate-forme EV de conception nouvelle.

? A révélé la un prototype de voiture électrique dotée de 33 capteurs différents et d'une plate-forme EV de conception nouvelle. Taiwan Excellence - A présenté de nombreuses innovations des entreprises taïwanaises, notamment les stations de recharge intuitives de Noodoe pour voitures électriques.

- A présenté de nombreuses innovations des entreprises taïwanaises, notamment les stations de recharge intuitives de Noodoe pour voitures électriques. TCL Corp - La technologie d'affichage Vidrian mini-LED offre une luminosité accrue, un contraste plus net et des performances de longue durée.

- La technologie d'affichage Vidrian mini-LED offre une luminosité accrue, un contraste plus net et des performances de longue durée. Toyota - a présenté Woven City, sa " ville prototype du futur " où elle peut tester des véhicules autonomes, un design de rue innovant, la technologie de la maison intelligente, la robotique et de nouveaux produits de mobilité.

- a présenté Woven City, sa " ville prototype du futur " où elle peut tester des véhicules autonomes, un design de rue innovant, la technologie de la maison intelligente, la robotique et de nouveaux produits de mobilité. UHD Alliance - a annoncé deux autres partenaires télévisuels pour son initiative Filmmaker Mode : Samsung et Phillips.

- a annoncé deux autres partenaires télévisuels pour son initiative Filmmaker Mode : Samsung et Phillips. Valeo - A dévoilé son prototype de véhicule électrique autonome, Valeo eDeliver4U.

- A dévoilé son prototype de véhicule électrique autonome, Valeo eDeliver4U. ZF - Systèmes de conduite semi-automatiques de niveau 2+ pour les voitures particulières et systèmes de conduite entièrement automatisés de niveau 4 pour les véhicules utilitaires.

Perspectives des CMO - Chief Marketing Officers Accent sur le "C" des CMO

Dans le cadre du volet Perspectives des CMO, cette séance de la conférence a mis en vedette des CMO d'entreprises de premier plan qui ont parlé de la croissance, des perturbations et du rôle que le marketing devrait jouer dans les affaires. Parmi les conférenciers, mentionnons Jean Foster, SVP, Marketing et Communications, CTA ; Jennifer Berman, CMO, Insider; Diana O'Brien, Directeur du marketing mondial, Deloitte; et Deborah Wahl, Directrice du marketing mondial de General Motors, General Motors.

L'ouverture du salon marque également le lancement du Global Tech Challenge présenté par le CES et le Groupe de la Banque mondiale. Le Global Tech Challenge se concentrera sur trois domaines : la santé, les barrières de genre et les technologies qui permettent aux communautés d'être plus résistantes face aux catastrophes et au changement climatique.

Rendez-vous sur CES.tech/Live pour obtenir des mises à jour en direct du CES 2020 - y compris les présentations et les séances, les annonces de produits et la couverture du salon. Télécharger CES b-roll et consultez la galerie d'images haute résolution ici. Pour les dernières nouvelles, visitez CES.tech.

Consultez la page du Programme des orateurs pour voir quelques-uns des 1 100 visionnaires de l'industrie qui doivent prendre la parole au CES 2020.

L'application CES offre tout ce dont vous avez besoin pour planifier et naviguer dans le CES 2020. Téléchargez l'application CES 2020 en cherchant " CES 2020 " dans app store ou en visitant CES.tech/CESApp.

