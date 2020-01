Suspension de la négociation par l'OCRCVM - IME

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Imagin Medical Inc. Symbole CSE : IME (toutes les émissions) Motif : À la demande de la société en attendant une nouvelle Heure de la suspension (HE) : 16 h 13 L'OCRCVM peut prendre...

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Western Resources Corp. Symbole TSX : WRX (toutes les émissions) Motif : Nouvelle en attente Heure de la suspension (HE) : 16 h ?01?:00 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre...

EXFO inc. , société experte en matière de tests, de surveillance et d'analytique du secteur des communications, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du premier trimestre terminé le 30 novembre 2019. « EXFO débute...

La Société des loteries et des jeux de l'Ontario (OLG) compte ajouter le regroupement de la zone de jeu de Windsor, qui se compose du Casino Windsor, au processus d'approvisionnement pour la modernisation du jeu. « Le lancement d'un processus...

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, confirme que les taux de cotisation au Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) ont été réduits de 6 % le...