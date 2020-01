La Patient Safety Movement Foundation lance le site Web ifyouvebeenharmed





Il existe désormais un site Web pour les patients et les familles ayant subi un préjudice dû à une erreur médicale : ifyouvebeenharmed.org Lancé par la Patient Safety Movement Foundation (PSMF), le site fournit des ressources et des astuces pour soutenir les patients et les familles, les aidant à trouver leur chemin au coeur des systèmes de santé souvent complexes et de leurs processus.

« Lorsque des préjudices évitables se produisent, il arrive souvent que les patients et leurs familles ne sachent pas quoi faire ni vers qui se tourner pour obtenir un soutien et des informations », a déclaré le Dr David Mayer, PDG de la PSMF. « Ce nouveau site Web, créé sur les conseils de groupes de défense des patients et de professionnels de santé, met en relation les patients et leurs familles avec des ressources et des organisations de soutien qui peuvent les aider au cours de cette période très difficile. »

Ce nouveau site inclut une liste d'organisations de soutien, indique les mesures que peuvent prendre les patients ayant subi un préjudice, et fournit un organigramme pour aider les patients à s'orienter vers la personne appropriée pour discuter de leurs inquiétudes.

Si votre organisation propose une aide volontaire aux patients et à leurs familles ayant subi un préjudice médical évitable, et souhaite être incluse dans cette liste, veuillez contacter la PSMF à l'adresse partners@patientsafetymovement.org. La PSMF offre également aux patients la possibilité de partager leur récit avec d'autres pour aider les individus, ainsi que les autres patients, à aller mieux.

À propos de la Patient Safety Movement Foundation

Chaque année, plus de 200 000 personnes meurent inutilement dans les hôpitaux américains. Dans le monde, 4,8 millions de vies sont perdues de la même manière. La Patient Safety Movement Foundation (PSMF) est une organisation mondiale à but non lucratif qui propose des outils gratuits pour aider à réduire à ZÉRO le nombre des décès évitables dus à des erreurs hospitalières. La Patient Safety Movement Foundation a été créée grâce au soutien de la Masimo Foundation for Ethics, Innovation, and Competition in Healthcare, dans le but de réduire à ZÉRO le nombre des décès évitables. L'amélioration de la sécurité des patients demandera la collaboration de tous les intervenants, y compris les patients, les prestataires de soins de santé, les sociétés de technologie médicale, les autorités gouvernementales, les employeurs et les payeurs du secteur privé. La PSMF organise également le Sommet mondial sur la sécurité des patients, la science et la technologie, qui rassemble certains des plus brillants esprits de la planète pour des discussions et de nouvelles idées stimulantes visant à bousculer l'ordre établi. Nos Solutions réalisables en faveur de la sécurité des patients (Actionable Patient Safety Solutions, APSS) permettent de mettre en place des processus fondés sur des preuves, pour aider les hôpitaux à éliminer les erreurs. Notre engagement en faveur de la transparence des données (Open Data Pledge) encourage les entreprises spécialisées dans les technologies de la santé à partager les données pour lesquelles leurs produits sont achetés. Consultez le site patientsafetymovement.org.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 7 janvier 2020 à 16:35 et diffusé par :