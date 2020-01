Groupe Vision New Look Inc. annonce la nomination d'un vice-président principal, développement des affaires





MONTRÉAL, 07 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Vision New Look Inc. (TSX: BCI) (« Vision New Look »), a annoncé aujourd'hui la nomination de Jason Schonfeld, MBA, CFA, au poste de vice-président principal, développement des affaires.



M. Schonfeld s'est joint à Vision New Look en novembre 2015 à titre de directeur, développement corporatif. Depuis octobre 2017, il occupe le poste de chef de la direction financière d'Iris, Le Groupe Visuel (1990) Inc. (« Iris »), division optométrique de Vision New Look. Avant de se joindre à Vision New Look, il a travaillé pendant plusieurs années dans un grand cabinet comptable multinational au sein de son service de conseils financiers. M. Schonfeld est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université Concordia, d'une maîtrise en administration des affaires de HEC Montréal et est titulaire d'une charte CFA.

Antoine Amiel, chef de la direction de Vision New Look, a déclaré : « Les antécédents et l'expérience de Jason, de la croissance externe à l'intégration des unités commerciales acquises, plus récemment chez Iris, sont essentiels pour soutenir les priorités stratégiques et opérationnelles actuelles de Vision New Look. »

À propos de Groupe Vision New Look inc.

Au 31 décembre 2019, Vision New Look avait 15 660 199 actions ordinaires de catégorie A émises et en circulation. Vision New Look est un chef de file de l'industrie de l'optique au Canada, exploitant un réseau de 378 magasins principalement sous les bannières Lunetterie New Look, Vogue Optical, Greiche & Scaff, Iris et diverses bannières de luxe, ainsi que des laboratoires à la fine pointe de la technologie.

Pour de l'information complémentaire, veuillez visiter notre site Web à www.newlookvision.ca . Veuillez adresser vos demandes d'information à Lise Melanson, au 514 877-4119.

