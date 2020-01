Déclaration de la ministre Chagger à l'occasion du Noël orthodoxe





Aujourd'hui, les chrétiens orthodoxes du Canada et du monde entier célèbrent Noël

OTTAWA, le 7 janv. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, les chrétiens orthodoxes du Canada et de partout dans le monde célèbrent Noël.

C'est l'occasion de réfléchir à tout ce dont il faut être reconnaissants et à ce qui nous rassemble. En nous réunissant entre amis et en famille, prenons le temps de penser aux façons dont nous pouvons continuer à servir notre communauté. Que ce soit en faisant du bénévolat à des activités communautaires ou en aidant nos voisins, notre pays est plus fort quand nous unissons nos forces.

Ce temps de réjouissances nous offre également la chance de souligner la vitalité de nos communautés. La diversité est l'une des plus grandes sources de fierté au Canada, et nous tirons tous parti de l'immense apport des communautés chrétiennes orthodoxes à notre pays.

À titre de ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, je souhaite un joyeux Noël rempli d'espoir, de santé et de paix, à tous ceux et celles qui le célèbrent.

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 7 janvier 2020 à 15:20 et diffusé par :